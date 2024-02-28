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Заблокирована схема хищения имущества бригады ТРО в Киеве на 3,6 млн грн. Амуницию, одежду и обувь продавали со "скидкой" в 50%, - ГБР. ВИДЕО

Сотрудники ГБР совместно с сотрудниками СБУ разоблачили и заблокировали преступную схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Теробороны Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в состав ОПГ входили военнослужащие, обеспечивавшие списание военного имущества, а также гражданские лица, занимавшиеся его продажей.

Организовал преступную схему один из гражданских, оказывавший влияние на отдельных подконтрольных ему военнослужащих. Через них он похищал из части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обуви и т.д. Украденное вывозилось с воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы.

По данным ГБР, злоумышленники украли вещей, по меньшей мере, на 3,6 млн грн. Точная сумма будет известна после проведения следственных действий и экспертиз.

В ходе обысков правоохранители обнаружили большие запасы вещевого имущества, которые члены преступной группы намеревались продать через интернет. Они срезали бирки с продукции, которые указывали, что имущество собственность ВСУ и не предназначено для продажи.

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Организатор и 2 человека, один из которых военнослужащий, задержан "на горячем" во время продажи военного имущества на сумму более 2 млн грн со "скидкой" в почти 50%.

Автор: 

ГБР (3005) тероборона (340) хищения (103)


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Топ комментарии
+16
Обкрадати армію своєї країни яка веде війну за існування країни можуть тільки мерзенні кінчені покидьки...
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28.02.2024 12:48
+13
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28.02.2024 12:51
+10
Вже настала пора відроджувати штрафбати. Ці люди явно хочуть на передову.
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28.02.2024 12:46
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Вже настала пора відроджувати штрафбати. Ці люди явно хочуть на передову.
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28.02.2024 12:46 Ответить
тут не штрафбат , тут вища міра .
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28.02.2024 12:51 Ответить
По моральним законам ВОЕННОГО часу- повесить
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28.02.2024 19:12 Ответить
нах вони там , перебіжуть . в уранову шахту .
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28.02.2024 18:39 Ответить
Обкрадати армію своєї країни яка веде війну за існування країни можуть тільки мерзенні кінчені покидьки...
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28.02.2024 12:48 Ответить
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28.02.2024 12:51 Ответить
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28.02.2024 12:55 Ответить
Це повний звездець!!! Я кожен Божий день віддаю Стерненку на дрони 100-200 гривень, заради того, щоб десь якась падла п#здила мільйонами
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28.02.2024 12:51 Ответить
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28.02.2024 12:53 Ответить
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28.02.2024 12:58 Ответить
Та цн ніколи не зупиниться -- хто біля одягу іжі грошеи -- відразу ж думає як - би стибрити
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28.02.2024 12:51 Ответить
Безвідповідальність , ************ показово, і в кандалах на урановий карʼєр, може хтось замислиться…
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28.02.2024 12:54 Ответить
Та - вони ж як думають - то ловляться дурачки безголові а я вумнии
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28.02.2024 12:57 Ответить
Сволота тупорила, нажаль таких багато ..
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28.02.2024 12:59 Ответить
Как сказал известный персонаж "Все чисто"(с).
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28.02.2024 12:52 Ответить
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28.02.2024 12:54 Ответить
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28.02.2024 12:57 Ответить
це сором
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28.02.2024 13:03 Ответить
Це не
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28.02.2024 18:29 Ответить
По сути это мародёрство. С мародёрами в условиях войны обычно разговор один
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28.02.2024 12:53 Ответить
Без разговора!
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28.02.2024 13:24 Ответить
Ви чули про єврейських фашистів?
поняття взагалі вам про щось пояснює?
не плутати зі звичайними людьми(євреями)
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28.02.2024 14:12 Ответить
Це із середини жере нашу країну.
Всі хто думає що вийде сухими, ви всі фашисти!!!!
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28.02.2024 14:15 Ответить
Я ненавиджу цю владу і інертних громадян яких типу нічого не стосується ніколи.
Люди будьте людьми я вас благаю, чиніть опір не ставайте вівцями в стайні. Ми все разом зможемо бо велика сила коли ми сімʼя.
Я люблю Україну і наших людей і мені болить за те що бачу
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28.02.2024 14:19 Ответить
Напевно з 25 там особовий склад за час перебування на війні за власні кошти зароблені на 0 купляють одяг
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28.02.2024 12:56 Ответить
Це без сумніву, або дають таке лайно,що краще самому купляти.
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28.02.2024 13:01 Ответить
Про яку перемогу можна говорити, якщо навіть той дріб'язок, що ще є у військових розкрадають всі, кому не лінь? Одні намагаються хоч щось виділити зі своїх маленьких зарплат та пенсій, аби допомогти, а інші масово все це крадуть та перепродують.
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28.02.2024 13:02 Ответить
В тюрягу однозначно и не менее 10 лет!
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28.02.2024 13:14 Ответить
10001 рупь спижжыл растрел.
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28.02.2024 20:54 Ответить
Цікаво, а хто і як у державі визначає: кому можна красти, а кому - ні?
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28.02.2024 13:22 Ответить
Сам служу в тро, тотальний долбоїбізм у службах забезпечення батальйону та бригади. Тільки незалежні і раптові перевірки складів та рахунків відповідальних за забезпечення та їх родичів, з реальними строками з конфіскацією, або повертати до стінки...
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28.02.2024 13:43 Ответить
Якби прийшли, немає перчаток- відрубали руку. Немає берців- відрубали ногу. Немає шапки- повісили нахер. А так в країні де розкрадання це норма життя змін ніких чекати не доводиться.
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28.02.2024 14:22 Ответить
Ну як так? Коли нащи штурмовики йдуть на ворога із саперною лопатою, інші військові (якщо їх можна так назвати) разом з баригами деребанять їх майно... У китайців по іншому, спіймали на корупції- до стінки. Але Україна не Китай...
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28.02.2024 14:51 Ответить
мне много раз предлагали дизтопливо за 50% цены из такого же источника...
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28.02.2024 15:54 Ответить
Я сподіваюсь, що перша штурмова рота "злочинної групи" вже укомплектована в Авдеевку ?

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28.02.2024 18:07 Ответить
Цікаво, таке могутнє ДБР порушує справу за крадіжку на пару мільйонів(хоча це також дуже ганебно красти під час війни) і не бачить махінації резнікова та його підлеглих мародерів на сотні мільярдів? Не смішіть!!!
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28.02.2024 19:31 Ответить
Під час Великої вітчизняної це була б "высшая мера", сьогодні довге розслідування і наприкінці недостаток доказів.
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28.02.2024 21:03 Ответить
жирніше за ТРО зараз лише ТЦК

і воювати не треба, і гроші поруч
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29.02.2024 11:02 Ответить
 
 