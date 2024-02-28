Заблокирована схема хищения имущества бригады ТРО в Киеве на 3,6 млн грн. Амуницию, одежду и обувь продавали со "скидкой" в 50%, - ГБР. ВИДЕО

Сотрудники ГБР совместно с сотрудниками СБУ разоблачили и заблокировали преступную схему присвоения и продажи имущества одной из бригад Теробороны Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в состав ОПГ входили военнослужащие, обеспечивавшие списание военного имущества, а также гражданские лица, занимавшиеся его продажей.

Организовал преступную схему один из гражданских, оказывавший влияние на отдельных подконтрольных ему военнослужащих. Через них он похищал из части бронежилеты, шлемы, зимние/летние комплекты одежды, обуви и т.д. Украденное вывозилось с воинской части на импровизированный склад в одном из гаражных помещений столицы.

По данным ГБР, злоумышленники украли вещей, по меньшей мере, на 3,6 млн грн. Точная сумма будет известна после проведения следственных действий и экспертиз.

В ходе обысков правоохранители обнаружили большие запасы вещевого имущества, которые члены преступной группы намеревались продать через интернет. Они срезали бирки с продукции, которые указывали, что имущество собственность ВСУ и не предназначено для продажи.

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Организатор и 2 человека, один из которых военнослужащий, задержан "на горячем" во время продажи военного имущества на сумму более 2 млн грн со "скидкой" в почти 50%.