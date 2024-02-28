Силы обороны уничтожили две пушки и одну БМП оккупантов дронами-камикадзе. ВИДЕО

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады дронами-камикадзе уничтожили гаубицу, БМП и противотанковую пушку оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

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