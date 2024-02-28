Силы обороны уничтожили две пушки и одну БМП оккупантов дронами-камикадзе. ВИДЕО
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады дронами-камикадзе уничтожили гаубицу, БМП и противотанковую пушку оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Евгений Пономарев #542031
показать весь комментарий28.02.2024 16:51 Ответить Мне нравится 0
Юра #588583
показать весь комментарий28.02.2024 19:31 Ответить Мне нравится 0
Юра #588583
показать весь комментарий28.02.2024 19:33 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль