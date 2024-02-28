РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10736 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 414 3

Силы обороны уничтожили две пушки и одну БМП оккупантов дронами-камикадзе. ВИДЕО

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады дронами-камикадзе уничтожили гаубицу, БМП и противотанковую пушку оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 128 ОГШБр уничтожили две российские БМП, минометный расчет и группу пехотинцев. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7030) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156) БМП (403)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пушки вообще-то бомберы поломали, а не камикадзе.
показать весь комментарий
28.02.2024 16:51 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444194/ Пентагон рассматривает план "Б" стоимостью $4 млрд для поддержки Украины - СМИ
показать весь комментарий
28.02.2024 19:31 Ответить
дроны эффективнее снарядов
показать весь комментарий
28.02.2024 19:33 Ответить
 
 