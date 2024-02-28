Спецназовцы СБУ уничтожили 20 танков, 46 ББМ оккупантов и ликвидировали 431 россиянина за месяц. ВИДЕО
Спецназовцы Службы безопасности менее, чем за месяц, из FPV-дронов поразили 20 танков и 46 боевых бронированных машин оккупантов.
Видео их работы опубликовано в телеграм-канале СБУ.
Также бойцы центра спецопераций "А" поразили, в том числе - и дронами с тепловизионными камерами:
- 47 артсистем и 3 РСЗО;
- 3 системы ПВО;
- 16 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;
- 265 единиц военного транспорта и 2 лодки;
- систему видеонаблюдения "Муром-М";
- 119 огневых позиций и вражеских укреплений;
- 6 складов с боеприпасами и один склад горюче-смазочных материалов.
Кроме того, спецназовцы ликвидировали 431 российского захватчика.
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- одне здорово воює на фронті;
- друге зраджує Україну, кошмарить бізнес, підглядає в банях за журналістками та знімає переможні відосики в тилу.
Питання: навіщо нам це друге СБУ?