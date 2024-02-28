Спецназовцы СБУ уничтожили 20 танков, 46 ББМ оккупантов и ликвидировали 431 россиянина за месяц. ВИДЕО

Спецназовцы Службы безопасности менее, чем за месяц, из FPV-дронов поразили 20 танков и 46 боевых бронированных машин оккупантов.

Видео их работы опубликовано в телеграм-канале СБУ.

Также бойцы центра спецопераций "А" поразили, в том числе - и дронами с тепловизионными камерами:

47 артсистем и 3 РСЗО;

3 системы ПВО;

16 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;

265 единиц военного транспорта и 2 лодки;

систему видеонаблюдения "Муром-М";

119 огневых позиций и вражеских укреплений;

6 складов с боеприпасами и один склад горюче-смазочных материалов.

Кроме того, спецназовцы ликвидировали 431 российского захватчика.

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