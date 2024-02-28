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Спецназовцы СБУ уничтожили 20 танков, 46 ББМ оккупантов и ликвидировали 431 россиянина за месяц. ВИДЕО

Спецназовцы Службы безопасности менее, чем за месяц, из FPV-дронов поразили 20 танков и 46 боевых бронированных машин оккупантов.

Видео их работы опубликовано в телеграм-канале СБУ.

Также бойцы центра спецопераций "А" поразили, в том числе - и дронами с тепловизионными камерами:

  • 47 артсистем и 3 РСЗО;
  • 3 системы ПВО;
  • 16 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;
  • 265 единиц военного транспорта и 2 лодки;
  • систему видеонаблюдения "Муром-М";
  • 119 огневых позиций и вражеских укреплений;
  • 6 складов с боеприпасами и один склад горюче-смазочных материалов.

Кроме того, спецназовцы ликвидировали 431 российского захватчика.

Также смотрите: Два вражеских БТР одновременно взрываются на минах при попытке начать штурм. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3604) ПВО (2783) СБУ (19934) танк (2260) уничтожение (7030) РСЗО (197) ББМ (26)


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У нас є два різних СБУ:
- одне здорово воює на фронті;
- друге зраджує Україну, кошмарить бізнес, підглядає в банях за журналістками та знімає переможні відосики в тилу.

Питання: навіщо нам це друге СБУ?
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28.02.2024 17:57 Ответить
Треба щоб перше порвало друге, а ми допоможемо...
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28.02.2024 20:51 Ответить
"Питання: навіщо нам це друге СБУ?" --- ти цим і займешся Тим більше що "з моєго кабінету прямо зараз у одне вікно видно КМУ, а у інше ОПУ. І я пройшов обидва Майдани." До речі якщо це правда,то яким треба бути ідіотом щоб свої координати писати на цензорі в коментарях. Тому що по цьому опису приблизно можна визначити де знаходиться то вікно
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29.02.2024 08:04 Ответить
Коли нарешті СБУ будуть займатися своєю роботою, для якої їх утримуємо? Де ті класні сім "менеджерів"?
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29.02.2024 08:14 Ответить
"для якої їх утримуємо" --- тільки на просторах колишнього совка люди ******* бігати і розказувати,що вони когось там утримують і платять податки і після цього цим маніпулюють там де їм заманеться Ніде не чув наприклад у Франції чи в Бразилії щоб хтось кожен раз нив про те,що він там когось утримує і що їм усі тепер винні... Так ніби ти ходиш на роботу,купляєш продукти і все решту заради того щоб платити податки,а не для себе не хочеш платити не ходи на роботу,не купляй товари в магазинах,купи мішок бульби,посади на городі і будеш тим і жити,а бігати і розказувати при любій нагоді що "я сцарь,плачу податки, всі мені винні" це смішно
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29.02.2024 08:35 Ответить
 
 