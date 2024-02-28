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Украинские защитники отразили вражеский штурм и уничтожили две БМП и живую силу противника. ВИДЕО

На Запорожском направлении воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" отбили атаку оккупантов в районе села Работино. Наши бойцы уничтожили две БМП-3, одна взорвалась на мине, вторая была подбита FPV-дроном. Кроме того, украинские защитники ликвидировали штурмовую группу противника.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604) Запорожская область (3125) БМП (403)


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21-й век. Сначала лапти видео, где неплохо начиналось на почте. А вот наше, где все закончилось...померли.
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28.02.2024 22:33 Ответить
Внятніше пояснити можеш?
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29.02.2024 00:25 Ответить
Мається на увазі перше відео у якому рашисти прорвались в Роботіно на двох бмп і засіли в будівлі пошти
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29.02.2024 01:29 Ответить
Дякуємо Захисникам України!!
Вольному, воля, а зкацапленим, - в пекло!!
Слава Україні!
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28.02.2024 22:33 Ответить
Про чергову провальну операцію Буданова на Тендрівській косі напишете ?
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28.02.2024 22:53 Ответить
Це сумно. Цей лейтенант-провидець вже задовбав палити безцінну спецуру на сумнівних операціях на догоду зеленим піарникам
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29.02.2024 01:30 Ответить
В Еленовке грохнули по роте морской пехоты рашистов.
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28.02.2024 23:03 Ответить
Екшен лютий
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29.02.2024 01:58 Ответить
Вот как раз это я раньше коментировал - спокойно заехали , высадили и уехали . Оказывается не спокойно , запустили и уничтожили , грамотно .
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29.02.2024 08:37 Ответить
 
 