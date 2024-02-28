Украинские защитники отразили вражеский штурм и уничтожили две БМП и живую силу противника. ВИДЕО
На Запорожском направлении воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" отбили атаку оккупантов в районе села Работино. Наши бойцы уничтожили две БМП-3, одна взорвалась на мине, вторая была подбита FPV-дроном. Кроме того, украинские защитники ликвидировали штурмовую группу противника.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Слава Україні!