Украинские защитники отразили вражеский штурм и уничтожили две БМП и живую силу противника. ВИДЕО

На Запорожском направлении воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" отбили атаку оккупантов в районе села Работино. Наши бойцы уничтожили две БМП-3, одна взорвалась на мине, вторая была подбита FPV-дроном. Кроме того, украинские защитники ликвидировали штурмовую группу противника.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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