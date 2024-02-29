"Опыт ветеранов достоин уважения" - кампания проекта "Ты как?" с участием ветеранов. ВИДЕО

Все чаще военные возвращаются из службы в гражданское окружение, где большинство не проживало подобного опыта. Это может быть ваш друг, сестра, сосед, сокурсник или незнакомка в метро. Обычные люди, которых мы видим каждый день, чей опыт отличается от гражданских рядовых. Для многих ветеранов переход из военной жизни в другую реальность может быть непростым процессом, в то же время их путь продолжается — они хотят заниматься любимым делом, влюбляться, путешествовать, учиться и просто жить. Участники войны ежедневно прилагают силы для адаптации к новой реальности, поэтому гражданской части общества важно научиться поддерживать восстановление, проявляя уважение и человечность.

Стартовала кампания с участием ветеранов в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" по инициативе первой леди Елены Зеленской совместно с USAID и IREX.

Ее цель – показать участникам войны, что в нелегком процессе восстановления можно получить нужную поддержку, а гражданским напомнить, что общество должно относиться с уважением к опыту военных.

О важности поддержки и уважения рассказала первая леди, опубликовав ролик в своих соцсетях: "Ветераны стремятся продолжать жизнь - учиться, создавать семьи, строить карьеры. Но военный опыт с ними навсегда, и чтобы вернуться к жизни, им необходимо уважение и понимание гражданских".

Героиней этого ролика стала Екатерина Галушка. Боевой медик, ветеран российско-украинской войны. В 2019 году начала помогать в госпитале, где познакомилась со многими военными. Впоследствии почувствовала, что хочет быть полезной, поэтому отправилась в добровольческий батальон "Госпитальеры", где прослужила 4 года. Теперь взяла паузу. После психологической реабилитации планирует возвратиться на службу. В настоящее время Екатерина продолжает адаптироваться к гражданской жизни и работает менеджером сообществ в благотворительном фонде.

На всех этапах разработки кампании команда проекта консультировалась с рядом организаций, работающих с возвращением участников боевых действий в гражданскую жизнь, а героями видеороликов кампании стали сами ветераны. Именно эти люди являются примером того, что возвращение к гражданской жизни, несмотря на сложность, — реальность, которая под силу каждому участнику боевых действий. В течение кампании будут публиковаться шесть роликов, каждый из которых — отдельная история человека, имеющего боевой опыт и проходящего собственный путь реинтеграции.

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Опыт войны сложен как для гражданских, так и для тех, кто встали на защиту государства. Однако он разный, и разница в пережитом может спровоцировать непонимание, неловкость и агрессию. О чем не стоит спрашивать ветерана, как уместно поблагодарить или предложить помощь можно узнать в соцсетях и на сайте программы.

Тематическая волна "Опыт ветеранов достоин уважения" является частью коммуникационной кампании "Ты как?" в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья – инициативы первой леди Елены Зеленской. Разработана совместно с IREX и Государственным департаментом США и внедряется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).