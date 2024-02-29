Будет больше артиллерии и больше нашего совместного производства с партнерами, - Зеленский подытожил результаты недавних поездок. ВИДЕО
Обращение Владимира Зеленского в конце 736-го дня войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.
"Провел сегодня совещание по европейскому направлению - нашим отношениям с Евросоюзом, - по поводу задач на этот год и в целом по интеграции и конкретно по отношениям с соседями в ЕС.
Наш приоритет очевиден: все существующие договоренности должны выполняться, и каждое звучащее слово должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход в европейском направлении. И именно благодаря этому мы уже добились исторических результатов.
И этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению: еще весной можем приступить к первым переговорным шагам. И также этот год должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями.
Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться – они там в Москве хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны ясно это осознавать. Если упадет свобода одного, не выдержит свобода всех остальных. Такова реальность.
Мы должны защищаться. И можем защититься. Мы должны достичь наших общих целей", - сказал Зеленский.
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• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Панове, ще яких Вам обіцянок блазня не хватає?
ибо обещание - есть ДОЛГ."
Конфуций
Вова уже в долгах, как в репьях
"Україна вдається до відчайдушних засобів, щоб у належному стані утримувати зброю, яка має вирішальне значення для боротьби з Росією, пише https://www.wsj.com/world/ukraine-plunders-howitzer-graveyard-to-keep-big-guns-firing-94967fee?fbclid=IwAR06sXdf5OoNx1X1KMEgBxGT5PNVN4o7wY5We0O6sJ5rWcqbXR7kRzvLEqs The Wall Street Journal . Видання пише, що механіки на ремонтній базі в Україні змушені латати західні артилерійські гармати, використовуючи деталі, витягнуті з побитих корпусів близько 20 пошкоджених гаубиць." https://texty.org.ua/fragments/111881/stvorennya-frankenganiv-yak-**********-mehaniky-latayut-rozriznenu-zahidnu-zbroyu-v-umovah-deficytu-zapchastyn/ "Незважаючи на гучні гасла про мільйони дронів, влада постійно лише вставляє палки у колеса виробників БпЛА, - засновник громадського дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов.
Він повідомив, що минулого року не укладали контракти з виробниками з літа до листопада.
"Тобто, виробники виживали без контрактів, проїдаючи 25% прибутку, отриманих на початку року. Ні про який розвиток, створення нових дронів у таких умовах і говорити не доводиться.
У листопаді уклали таки контракти з терміном виконання - до кінця року. Тобто, там де цикл виготовлення безпілотників займав кілька місяців, тепер треба було вкластися в 45 днів... Виробники поскиглили, поскрипіли зубами, але дрони потрібні армії, та й зарплати треба людям платити", - заявив Касьянов.
Далі виробники отримали передоплати, закупили комплектуючі.
"Майже всі комплектуючі - китайські, закордонні, термін поставки - 2-4 місяці, а літаки і коптери треба віддати за 45 днів... Що робити? - Стали гарячково скуповувати комплектуючі де попало за готівку, по пейпелу, везти "в сіру", контрабандою.
Контракти виконали, ура! Почали "реформу" в Міноборони, запустили Агентство оборонних закупівель із сотнею жирних менеджерів із дипломами МВА, і все...", - повідомив Касьянов.
Далі, за словами Касьянова, два місяці минуло - контрактів немає.
"25% прибутку підприємства давно проїли. Грошей у бюджеті теж немає - 17 млрд грн знову терміново виділили на дороги. Нова команда в Генштабі вручну ділить крихти між виробниками, вирішуючи, кому закриватися, кому далі працювати. Військкоми хижо чатують біля заводських воріт, оформляючи в штурмовики непотрібних тепер інженерів і робітників. Директори компаній очікують повісток до суду у справах про банкрутство і несплату податків. І нарешті прийшли нікому тепер непотрібні комплектуючі, закуплені за останнім контрактом минулого року.
Ось так виглядає типова робота типової української компанії з виробництва дронів", - підсумував Касьянов." https://t.me/Ukraine1_000
В.О. Зеленський, 2019 р.