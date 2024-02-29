Будет больше артиллерии и больше нашего совместного производства с партнерами, - Зеленский подытожил результаты недавних поездок. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 736-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел сегодня совещание по европейскому направлению - нашим отношениям с Евросоюзом, - по поводу задач на этот год и в целом по интеграции и конкретно по отношениям с соседями в ЕС.

Наш приоритет очевиден: все существующие договоренности должны выполняться, и каждое звучащее слово должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход в европейском направлении. И именно благодаря этому мы уже добились исторических результатов.

И этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению: еще весной можем приступить к первым переговорным шагам. И также этот год должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями.

Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться – они там в Москве хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны ясно это осознавать. Если упадет свобода одного, не выдержит свобода всех остальных. Такова реальность.

Мы должны защищаться. И можем защититься. Мы должны достичь наших общих целей", - сказал Зеленский.

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