Польша наращивает торговлю агропродукцией с Россией через Беларусь, - журналистское расследование. ВИДЕО
Украинские журналисты обнародовали расследование о торговле между Польшей и Россией через Беларусь.
Расследование о том, как Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь, было опубликовано на YouTube-канале Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.
Сначала в сюжете показали, как по просьбе журналистов в польскую компанию позвонил мужчина, который представился менеджером реальной белорусской компании. Он открыто предложил приобрести агропродукцию из России — рапсовый шрот — под белорусскими документами.
Даже услышав, что это российская продукция, менеджер польской фирмы попросил выслать условия поставки на электронную почту.
В сентябре 2023 года Польша после протестов фермеров запретила ввоз рапсового шрота из Украины. Однако с тех пор объем агропродукции из Беларуси постоянно увеличивается, отмечает УП.
По словам журналиста Михаила Ткача, которого вместе с оператором задержали польские правоохранители, всего через три месяца после введения запрета на ввоз украинской агропродукции поляки приобрели через Беларусь рапсового шрота на 8 млн долларов.
Далее Ткач лично отправился на польско-белорусскую границу, но сначала показал, как перед КПП "Медика" в направлении Украины из-за протестов фермеров стоят заблокированными десятки грузовиков. Между тем, на границе с Беларусью протесты не происходит, судя по видео журналистов.
Журналист насчитал возле КПП "Кукурики" сотни фур, беспрепятственно заехавших в Польшу со стороны Беларуси.
"Российская агропородукция следует из России в Беларусь. Там она перегружается в специальных центрах на польские грузовики, которые мы встречаем на границе между Беларусью и Польшей. Далее эти грузовики следуют по адресам крупных компаний", - рассказал журналист Михаил Ткач.
По информации издания, в Польше есть по меньшей мере три компании, крупнейшие покупатели агропродукции из России: Bromex, Diaspolis и Kampol Krzysztof Łużniak.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нашим дипломатам - професіонально робити свою діяльність, а не бабкою вити як не дорізані.
Кричати два роки що в нас біда, то звісно можна. Але пора робити нормальні справи.
Поки що хотіли надавити на поляків через рішення союзу. Нащо їм союз, який погіршує їхню внутрішню економіку.
Коли наші торгують з Росією(з Кримом, придністровьєм), Китаем, Казахстаном, Грузією, Вірменією? Чи коли вислали дипломатів ирану?
в своєму оці бревна не бачимо?
Любов приходить і уходить а їсти хочеться завжди.
Але з кацапами хоче нарощувати торгівлю
І мабуть кацапську продукцію будуть перепродувати до України
Так забороніть польські товари в Україні
Цікаво, як у наших польша ферштейнерс цей пазл складається, за що ж ці "
прастиє шахтьори Дамбасапрості польські фермери" борються на кордоні з Україною? )
Польща підтримує війну в Україні грошима купуюче в рф крадене в України зерно!
1. Никто не объясняет украинцам, что ЕС приняла закон о безналоговом украинском зерне, не подумав о том, что он подрывает экономику фермерской отрасли в Польше, делая их зерно неконкурентно дорогим (ведь у них пошлину не отменили) ... ПРоще говоря , польские фермеры пускаются п0 миру....
И тут бы украинской дипломатии поработать не только с Варшавой , но и с Брюсселем в поисках компромисса. Особенно, с учетом разнообразия помощи, оказываемой Польшей Украине... (по крайней мере там жильё для беженцев дешевле, чем в Львове) по приему и трудоустройству беженцев, постаки вооружений и т.д. Но наши клоуны трусцой пробз**лись до границы "Оп-па ! Мы здесь ! И вы прикАнывайте" Это не детский сад..Это позорище. Фермеры высыпАют зерно , чтоб привлечь внимание к своей беде. Если политики решат проблему - фермеры назавта это зено обратно пригоршнями соберут.
2. А почему ж украинский политикум играет в клоунов, но ничего не делает для реального урегулирования.. А потому что задача поставленная в Омане Козырю состоит в том, чтоб испортить отношения Украины с Западом, а не наладить... Чем он все эти годы последовательно и занимается. УКраина, отрезанная от Запада станет лёгкой добычей х**ла. Зеля ? А что зеля ? Он в фсбшной игре никто. Знаете нитковдеватель? так вот зелю выкачали в президенты, чтоб он поназначал фсбшных агентов для уничтожения Украины... Поназначал. Теперь он просто балласт.
3. Официальная Украина может помалкивать про торговлю с Рашкой пока рашка платит украине за перекачку газа по украинскому газопроводу... Почему Украина перекачивает газ врага и берет за это деньги? А пока все могут торговать с рашкой, уж если Украина это делает - чего другиме не могут... Тем более, что те продукты идут с пошлиной и не угрожают экономике польских фермеров.
4.УКраина не только во вопросе торговли требует от других больше, чем делает сама. Пресловуты стоны, что союзники не поставляют нам вооружения. Но ЗеОПа стесняется объяснить народу, что условием этих поставок с самого начала было приведение Укпраины в формат демократического государства... ЗеОПа этих условий не выполнила вообще! Запад , сцепив зубы, дает то, что дает только из уважения к стойкости украинцев и героизму ВСУ...вопреки тому, что засранцы с Банковой строят диктатуру. И для западных правительств - помощь в таких условиях - большой риск. ПОтому что перед Байденом, Шольцем или макроном на предвыборной дискусии выйдет оппонент и скажет: ты тратил деньги налогоплательщиков не на развитие демократии в мире, а на помощь дикткторскому режиму... Для каждого из нынешних президентов - это поражение на выборах. Знают об этом в ЗеОПе ? Конечно знают. А почему они тогда себя так ведут ?
Смотри пунтк №2.
=====================================================
Польські бариги молока бояться втратити український ринок і вже ниють, побоюючись, що Україна закриє їм український ринок!
Малішевська підкреслила, що нинішня глобальна політика може призвести до того, що Польща втратить український ринок, що негативно позначиться на молочній галузі.
«Якщо ми не зможемо платити нашим фермерам хороші гроші за вироблене ними молоко, то, на жаль, польське виробництво продовжуватиме скорочуватися», - пояснила керівник Польської молочної палати.
Вона також звернула увагу на те, що ситуація ускладнюється дедалі вищою вартістю доставки та логістичними проблемами, оскільки польські компанії не хочуть возити товари в Україну, а транспортні компанії не хочуть прямувати через Польщу через ситуацію на кордоні.