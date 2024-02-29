Польша наращивает торговлю агропродукцией с Россией через Беларусь, - журналистское расследование. ВИДЕО

Украинские журналисты обнародовали расследование о торговле между Польшей и Россией через Беларусь.

Расследование о том, как Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь, было опубликовано на YouTube-канале Украинской правды, передает Цензор.НЕТ.

Сначала в сюжете показали, как по просьбе журналистов в польскую компанию позвонил мужчина, который представился менеджером реальной белорусской компании. Он открыто предложил приобрести агропродукцию из России — рапсовый шрот — под белорусскими документами.

Даже услышав, что это российская продукция, менеджер польской фирмы попросил выслать условия поставки на электронную почту.

Читайте также: Евросоюз должен вернуть довоенные правила торговли продовольствием с Украиной, - глава МИД Польши Сикорский

В сентябре 2023 года Польша после протестов фермеров запретила ввоз рапсового шрота из Украины. Однако с тех пор объем агропродукции из Беларуси постоянно увеличивается, отмечает УП.

По словам журналиста Михаила Ткача, которого вместе с оператором задержали польские правоохранители, всего через три месяца после введения запрета на ввоз украинской агропродукции поляки приобрели через Беларусь рапсового шрота на 8 млн долларов.

Далее Ткач лично отправился на польско-белорусскую границу, но сначала показал, как перед КПП "Медика" в направлении Украины из-за протестов фермеров стоят заблокированными десятки грузовиков. Между тем, на границе с Беларусью протесты не происходит, судя по видео журналистов.

Читайте также: Литва раскритиковала польских фермеров за план заблокировать границу из-за украинского зерна

Журналист насчитал возле КПП "Кукурики" сотни фур, беспрепятственно заехавших в Польшу со стороны Беларуси.

"Российская агропородукция следует из России в Беларусь. Там она перегружается в специальных центрах на польские грузовики, которые мы встречаем на границе между Беларусью и Польшей. Далее эти грузовики следуют по адресам крупных компаний", - рассказал журналист Михаил Ткач.

По информации издания, в Польше есть по меньшей мере три компании, крупнейшие покупатели агропродукции из России: Bromex, Diaspolis и Kampol Krzysztof Łużniak.