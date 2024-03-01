Российский шахматист Карякин убежал от дрона-камикадзе и кичится панорамными кадрами разбомбленной Авдеевки. ВИДЕО
Российский шахматист Сергей Карякин, родившийся в Симферополе и до 2009 года выступавший под украинским флагом, побывал в разрушенной Авдеевке и похвастался кадрами разбомбленного города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи Карякин рассказывает, что ему вместе с другими оккупантами удалось избежать удара дрона-камикадзе.
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и на какого тупорылого зрителя рассчитана твоя идиотская "сказка про подвиг шахматиста"..? - на стопроцентного телепузика-кацапа?
А от чи був він українським президентом - то вже питання. Того ж штибу, як і ваше ствердження, що цей поки що живий оккупант є українським шахістом.