Российский шахматист Карякин убежал от дрона-камикадзе и кичится панорамными кадрами разбомбленной Авдеевки. ВИДЕО

Российский шахматист Сергей Карякин, родившийся в Симферополе и до 2009 года выступавший под украинским флагом, побывал в разрушенной Авдеевке и похвастался кадрами разбомбленного города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи Карякин рассказывает, что ему вместе с другими оккупантами удалось избежать удара дрона-камикадзе.

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