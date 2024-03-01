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Российский шахматист Карякин убежал от дрона-камикадзе и кичится панорамными кадрами разбомбленной Авдеевки. ВИДЕО

Российский шахматист Сергей Карякин, родившийся в Симферополе и до 2009 года выступавший под украинским флагом, побывал в разрушенной Авдеевке и похвастался кадрами разбомбленного города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи Карякин рассказывает, что ему вместе с другими оккупантами удалось избежать удара дрона-камикадзе.

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Автор: 

россия (95660) шахматы (135)


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Топ комментарии
+52
Не хвилюйся кацапський покидьок ще буде в тебе шах і мат на концерт.
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01.03.2024 13:01
+35
следующий дрон поставит ему вечный мат.
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01.03.2024 13:01
+28
Шахи і розум - не одне і теж.
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01.03.2024 13:01
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Шахи і розум - не одне і теж.
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01.03.2024 13:01 Ответить
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01.03.2024 13:22 Ответить
карякін - петушара ботоксного недопалка
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01.03.2024 13:52 Ответить
Розум і мораль - не одне і те ж.
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01.03.2024 15:54 Ответить
І в шахах обидва суперника після гри залишаються живі.
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01.03.2024 19:35 Ответить
Не хвилюйся кацапський покидьок ще буде в тебе шах і мат на концерт.
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01.03.2024 13:01 Ответить
следующий дрон поставит ему вечный мат.
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01.03.2024 13:01 Ответить
Нігуя собі - якии шустрии шахіст - потрібно дубль 2
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01.03.2024 13:03 Ответить
С:h7 шах Серёжа h7, Kg5 шах Серёжа g6, Фg4 f5, Qg3 и мат не позднее пятого хода!
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01.03.2024 13:03 Ответить
Вот уж кто суперватан. От него сами ватники афигевают.
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01.03.2024 13:03 Ответить
Дольку Ківі етаму "ахвіцеру".
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01.03.2024 13:04 Ответить
Навіщо це сміття тут? Що немає про кого дійсно шановного писати? Тоді напишіть про хлопця з Золотоноші, його останній шлях до Небесної
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01.03.2024 13:06 Ответить
Каждий рашистскій кукарєкін який прийшов вбивати в Україну має бути знищенний...
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01.03.2024 13:07 Ответить
..ты, гнида, от дрона-камикадзе убежал на крышу многоэтажки?..
и на какого тупорылого зрителя рассчитана твоя идиотская "сказка про подвиг шахматиста"..? - на стопроцентного телепузика-кацапа?
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01.03.2024 13:09 Ответить
Його Україна навіть не позбавила громадянства, таких зрадників тисячі!
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01.03.2024 13:14 Ответить
Ну, он давно сбежал, помниться мне
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01.03.2024 18:22 Ответить
Іудушка, від дрона втік, від долі - не втечеш! Кому суджено бути повішеним, той від дрлна не загине.
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01.03.2024 13:17 Ответить
То був перший дзвоник, другого разу не втечешь. Буде тобі шах і мат
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01.03.2024 13:25 Ответить
Придурок не розуміє - чудеса закінчуються коли небудь....
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01.03.2024 13:26 Ответить
мусора, сбушніки, депутани, путани, спортсмени...
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01.03.2024 13:26 Ответить
Чому цей 3,14-дар ще живий?
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01.03.2024 13:26 Ответить
Карякин, жить захочешь - не так раскорячишься.
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01.03.2024 13:39 Ответить
Там у него ещё дружба конченный есть. Тот правда играет на турнирах. А этот очкует куда-то выезжать. Загнал себя в цугцванг. Фрайер
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01.03.2024 13:44 Ответить
Ублюдочний покидьок
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01.03.2024 14:23 Ответить
Фу, гидота.
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01.03.2024 14:32 Ответить
він вже "хароший руське" чи ще ні?)
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01.03.2024 15:03 Ответить
Ось такі "спортсмени " тому заборона будь якому рашисту брати участь в спортивних змаганнях будь якого рівня.
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01.03.2024 15:20 Ответить
оно жило в краматорске и училось играть в шахматы
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01.03.2024 16:16 Ответить
його обнулять свої ж,тільки трохи часу треба
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01.03.2024 16:33 Ответить
значить треба зробити так, щоб міжнародні турніри для нього були закриті.
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01.03.2024 17:40 Ответить
Якщо за цим кацапом вже ганяеться дрон, кацап мае чорну вiдмiтину. А це вже карма... Вiд карми не втiкти... АМiНЬ !!! Чекаю бiльш елейних новин.
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01.03.2024 17:52 Ответить
Это украинский шахматист - из Крыма. Зачем удаляете мои сообщения? Вы считаете Крым российским?
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01.03.2024 18:37 Ответить
На россии вообще спортсменов нет официально. Ни один спортсмен под российским флагом не выступает. И chess.,com у них заблокирован, как "экстремистский" сайт.
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01.03.2024 18:43 Ответить
Так в нього російський паспорт давно і отримав він його явно не під примусом.
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01.03.2024 19:52 Ответить
Він був кацапом, ще коли Крим був в Україні. І етнічний, і він сам захотів грати за Кацапію. Тому який до біса український?
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01.03.2024 21:13 Ответить
І Гоблін Аксьонов з Криму, який там гауляйтерствує - також український політичний діяч. Все вірно, це чітко свідчить, що Крим - український.
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01.03.2024 22:09 Ответить
А Янукович украинский президент или российский?
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01.03.2024 22:56 Ответить
Ви як з неба звалилися... Янукович був 4м президентом України.

А от чи був він українським президентом - то вже питання. Того ж штибу, як і ваше ствердження, що цей поки що живий оккупант є українським шахістом.
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02.03.2024 12:26 Ответить
Он не может быть оккупантом, он родился и жил в Украине. Он колаборант - пособник оккупантов.
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02.03.2024 13:21 Ответить
Зауваження прийняте
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02.03.2024 15:46 Ответить
Надіємося, що слідуючий дрон тебе знайде і розкарячить на восьминога!
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01.03.2024 19:05 Ответить
Вдруге не повезе! Потрапиш до кабздона на концерт!
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01.03.2024 22:13 Ответить
Яке гидке їбало🤮
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02.03.2024 10:50 Ответить
Ще один орк сруськага міра, відтягнув свій кінець… а їх уже, більше ніж 400,000 істот, з боліт мацковскіх…
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02.03.2024 11:17 Ответить
 
 