РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9508 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 741 18

Российский ЗРПК "Панцирь-С1" подбит в Белгородской области РФ, ранены два оккупанта, - ГУР МО. ВИДЕО

Ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" подбит в Белгородской области России.

Об этом сообщили в ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"29 февраля 2024 года в результате успешного огневого поражения поврежден российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". Атака на вражеское средство противовоздушной обороны произошла вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после попадания вражеский "Панцирь" выведен из строя, а экипажу нанесен санитарный урон. Ранены два российских оккупанта.

"Указанный комплекс предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов. Стоимость российского РПК "Панцирь С-1" составляет около 15 миллионов долларов", - добавили в разведке.

Читайте также: В российском Сочи перевернулся новейший ЗРПК "Панцирь-С1". ВИДЕО камер наблюдения

Автор: 

Белгород (453) ЗРК (202) ГУР (438)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Це все, на що здатний телеведучий телемарафону Буданов
показать весь комментарий
01.03.2024 13:07
+8
...мало...
показать весь комментарий
01.03.2024 13:02
+5
якщо тобі щось не подобається, завжди можна зробити це самому...
показать весь комментарий
01.03.2024 13:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...мало...
показать весь комментарий
01.03.2024 13:02 Ответить
Це все, на що здатний телеведучий телемарафону Буданов
показать весь комментарий
01.03.2024 13:07 Ответить
якщо тобі щось не подобається, завжди можна зробити це самому...
показать весь комментарий
01.03.2024 13:34 Ответить
****** туди, падло, зроби більше
показать весь комментарий
01.03.2024 15:56 Ответить
Ніколи не чув про Буданова від людей котрі виконують різноманітні задачі на фронті щось погане, а от хто ниє постійно так це "диванні екцперди" котрим все не те і все не так. Хоча щось мені підказує що це черговий ботик виліз понавалювати гівенця на вентилятор з рання
показать весь комментарий
02.03.2024 09:52 Ответить
Паливо у вихлопній трубі вибухнуло.
показать весь комментарий
01.03.2024 13:07 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2024 13:12 Ответить
Где то что случилось. Тик токеры уже тут
показать весь комментарий
01.03.2024 13:17 Ответить
Краще б не показували б таке "ураження".
показать весь комментарий
01.03.2024 14:16 Ответить
Вибач будь ласка,що тебе не вдалося розвеселити і порадувати з ранку... ти ж бідненький сидиш на своєму диванчику і чекаєш хліба і видовищ, а тут щось ні ефектно ні дуже сильно ефективно не вийшло...
показать весь комментарий
02.03.2024 09:54 Ответить
Так, я чекав більшого. Слова: " Російський ЗРГК "Панцирь-С1" уражено в Бєлгородській області РФ, поранено двох окупантів," налаштовували на більш позитивну хвилю.
показать весь комментарий
05.03.2024 20:02 Ответить
Десь біля колеса попали. Напевно більше боялися попасти ніж не попасти.
показать весь комментарий
01.03.2024 14:24 Ответить
а де добавка ? зазвичай вже за такими цілями парно слідкують..
показать весь комментарий
01.03.2024 14:54 Ответить
хоча... якщо зачекати, то за ним приїде евакуатор .. і тоді обох анігілювати )))
показать весь комментарий
01.03.2024 14:56 Ответить
Там далі напевно ще один стояв,але завжди розбігаються.а тут збігаються.
показать весь комментарий
01.03.2024 15:05 Ответить
пітарда блд. нащо було скільки часу витрачати.
показать весь комментарий
01.03.2024 15:11 Ответить
Таке враження, що цілилися в бак з пальним.
показать весь комментарий
01.03.2024 16:37 Ответить
Пора Белгород захватитить силами Легиона...Слава Солдатам Великой Ukrainy...
показать весь комментарий
01.03.2024 16:52 Ответить
 
 