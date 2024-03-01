Российский ЗРПК "Панцирь-С1" подбит в Белгородской области РФ, ранены два оккупанта, - ГУР МО. ВИДЕО

Ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" подбит в Белгородской области России.

Об этом сообщили в ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"29 февраля 2024 года в результате успешного огневого поражения поврежден российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". Атака на вражеское средство противовоздушной обороны произошла вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после попадания вражеский "Панцирь" выведен из строя, а экипажу нанесен санитарный урон. Ранены два российских оккупанта.

"Указанный комплекс предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов. Стоимость российского РПК "Панцирь С-1" составляет около 15 миллионов долларов", - добавили в разведке.

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