Российский ЗРПК "Панцирь-С1" подбит в Белгородской области РФ, ранены два оккупанта, - ГУР МО. ВИДЕО
Ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" подбит в Белгородской области России.
Об этом сообщили в ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"29 февраля 2024 года в результате успешного огневого поражения поврежден российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". Атака на вражеское средство противовоздушной обороны произошла вблизи населенного пункта Головчино Грайворонского района Белгородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после попадания вражеский "Панцирь" выведен из строя, а экипажу нанесен санитарный урон. Ранены два российских оккупанта.
"Указанный комплекс предназначен для прикрытия военных и военно-промышленных объектов. Стоимость российского РПК "Панцирь С-1" составляет около 15 миллионов долларов", - добавили в разведке.
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