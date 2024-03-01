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Два десятка ликвидированных оккупантов лежат у подбитого танка на дороге вблизи Авдеевки. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой видны тела по меньшей мере двадцати ликвидированных оккупантов вокруг подбитого танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что все оккупанты густо лежат на коротком отрезке полевой дороги с двух сторон бронемашины.

Смотрите также: Оккупанты идут на штурм "хахла" через минное поле без саперов: "Урал" еще дымится. БРЭМ #бнул на мине. Техника, трупы. Все расп#дорено, #баный рот!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) уничтожение (7010) Донецкая область (9746)


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Топ комментарии
+71
Відео рекомендовано для покращення настрою...
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01.03.2024 16:16
+67
"Трамвай пірієхал отряд октябрят"
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01.03.2024 16:21
+44
Переглянув і зразу на душі легше стало!
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01.03.2024 16:23
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для чого наріду вкидають подібні відео? щоб у чому переконати нарід?
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01.03.2024 19:35 Ответить
чтоб дышать легче стало
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02.03.2024 02:13 Ответить
Питання, звичайно, цікаве. Мені наприклад подобається...
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02.03.2024 07:33 Ответить
Тобі, смердючий кирзовий кацапидле, цього не зрозуміти.
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02.03.2024 08:23 Ответить
Панове знатоки, чим це їх так плотно? Касетою накрило?
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01.03.2024 19:42 Ответить
я в этом деле туп, но мне тоже интересно - как эти сардельки положили....
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01.03.2024 20:23 Ответить
Штовхали танк, та поморились і лягли перепочити. А Ви що подумали?
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01.03.2024 23:25 Ответить
А потім танк завівся і їх переїхав?
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02.03.2024 13:02 Ответить
І справді, лежать усі струнко рівненько і кучно як по команді без жодної видимості якогось ураження. Кацапи оператора дрона надурили, прикинувшись мертвими
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03.03.2024 21:46 Ответить
..А из каких боеприпасов их так кучно уложили, интересно знать? )
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01.03.2024 20:17 Ответить
Вольфрамовые шарика "Хаймарса"
Как вариант.....
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01.03.2024 20:42 Ответить
Ни фига себе натюрМОРТ, великие художники обзавидуются
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01.03.2024 20:22 Ответить
постягували їх туди. зброї і спорядження іншого не видно..
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01.03.2024 20:43 Ответить
Фу! Аж сюди тухлятиною смердить!
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01.03.2024 22:17 Ответить
Всех бы так.
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01.03.2024 23:07 Ответить
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01.03.2024 23:47 Ответить
В рашке 400 тысяч заключенных. Так что нужно повышать результативность.
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02.03.2024 00:27 Ответить
а как хотели голосовать за Путина но ? .............не успели . Воткнули в жопу им перо и на небо полетели
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02.03.2024 08:08 Ответить
А в Росії якась пересічна кацапка верещить на камеру, що все рівно буде голосувати за путєнга, «патамушта большє нєкаму!» там реально хворе на голову стадо баранів.
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02.03.2024 16:53 Ответить
ВОТ ЭТО УРОДЖАЙ !)
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02.03.2024 19:39 Ответить
Галстукі вряд, бантікі вряд, - ето лєжіт пионерский атряд...
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02.03.2024 23:38 Ответить
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