Два десятка ликвидированных оккупантов лежат у подбитого танка на дороге вблизи Авдеевки. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой видны тела по меньшей мере двадцати ликвидированных оккупантов вокруг подбитого танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что все оккупанты густо лежат на коротком отрезке полевой дороги с двух сторон бронемашины.

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