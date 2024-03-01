Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о безопасности: Оно предусматривает оборонную помощь в течение следующих 10 лет. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Соглашение также определяет приоритеты помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против России, принуждению ее к возмещению ущерба и привлечению агрессора к ответственности", - отметил Зеленский.

Согласно документу, Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО, добавил президент.

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