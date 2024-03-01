Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о безопасности: Оно предусматривает оборонную помощь в течение следующих 10 лет. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов подписали двустороннее соглашение о безопасности.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.
Соглашение также определяет приоритеты помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против России, принуждению ее к возмещению ущерба и привлечению агрессора к ответственности", - отметил Зеленский.
Согласно документу, Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО, добавил президент.
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Или мы тут впереди всех?
И вне конкуренции.....
А Димон - один в один
И звучит лучше с буквой П
А главное - правдиво
Північно кореєць українського розливу.
Дурак!
А ви українці чекайте поки єврейчик наіграється в наполеона і міжнародного гавномата!!!