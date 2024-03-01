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Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о безопасности: Оно предусматривает оборонную помощь в течение следующих 10 лет. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Соглашение также определяет приоритеты помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против России, принуждению ее к возмещению ущерба и привлечению агрессора к ответственности", - отметил Зеленский.

Согласно документу, Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО, добавил президент.

Читайте также: Нидерланды не исключают отправку войск в Украину

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Нидерланды (1585) Рютте Марк (358)


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Топ комментарии
+15
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01.03.2024 16:44
+5
знов наше мурло якийсь папірець підписало( як завжди без ратифікацій парламентами) - це вже перемога чи ні???? га 73%- я до вас звертаюся))
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01.03.2024 16:46
+5
Колекціонер підписів.
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01.03.2024 16:50
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цікаво, коли зеленський з нідерландами посреться як з поляками?
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01.03.2024 16:39 Ответить
Але русня завжди знайде спосіб.
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01.03.2024 16:51 Ответить
То це блазень винен, що полякам не подобається портрет Бандери в кабінеті Залужного чи могили вояків УПА?
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01.03.2024 17:24 Ответить
а це цікава тема, можна претензії виставляти і нам до поляків. але на сьогодні, ми просрали союзників.
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01.03.2024 20:54 Ответить
Допомогу стурбованністю та обіцянками?
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01.03.2024 16:39 Ответить
знов наше мурло якийсь папірець підписало( як завжди без ратифікацій парламентами) - це вже перемога чи ні???? га 73%- я до вас звертаюся))
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01.03.2024 16:46 Ответить
73% вже нема, залишилося 70. 3% померли від щастя.
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01.03.2024 17:16 Ответить
Звернись до дебіла в дзеркалі. Гакаєш тут, ідіотина.
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01.03.2024 17:26 Ответить
о перший зебоба пішов)))) як там на острові???? норм живеться??? Вибрав клована і сібаса????
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01.03.2024 17:39 Ответить
Чукча, вчись читати. Я в Україні. А клована вибрав саме ти.
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01.03.2024 17:45 Ответить
це звичайний договір про військово-технічне співробітництво,досі не допераю,з чого це "безпековий договір",про безпеку там ні слова... звичайна чергова сцянина в очі лохторату від буби.
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02.03.2024 01:31 Ответить
Піздежь ні про що... Ніякою юридичної підтримки
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01.03.2024 16:40 Ответить
Никакой конкретики кроме 2 млрд. евро?
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01.03.2024 16:42 Ответить
Наша вигода зрозуміла. Не зрозуміло тільки, що боневтік пропонує за це.
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01.03.2024 16:43 Ответить
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01.03.2024 16:44 Ответить
Не боїться, на жаль, знову.
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01.03.2024 16:52 Ответить
Колекціонер підписів.
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01.03.2024 16:50 Ответить
Чем больше будет запущенных и доведенных до логического завершения процессов, тем сильнее будет Украина.
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01.03.2024 16:52 Ответить
А есть хоть один лидер в мире ,который ниже нашего президента?
Или мы тут впереди всех?
И вне конкуренции.....
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01.03.2024 17:08 Ответить
вован та дімон расеянські
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01.03.2024 17:48 Ответить
Путин выше
А Димон - один в один
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01.03.2024 18:13 Ответить
Вот только Димон - не лидер
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01.03.2024 18:14 Ответить
Быстро читал, показалось что первая "п"
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01.03.2024 18:52 Ответить
Зачетно!!!!
И звучит лучше с буквой П
А главное - правдиво
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01.03.2024 19:27 Ответить
Хтось скаже цьому довбню ,що є костюми для зустрічей, а то це ************************* бігає з закосом під військових
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01.03.2024 17:12 Ответить
Наступна угода з пінгвінами Антарктиди. Не публікуйте новини про цього злочинця і брехуна
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01.03.2024 18:13 Ответить
она не Х,,,Я не передбачае, как и все остальные фантики с которыми бегает бенин Оманский Нарик, главная гарантия это убрать это Существо на пожизняк с его фсбэшной кодлой иначе Украину ни чего не ждет....
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01.03.2024 19:02 Ответить
це все звичайні договори про військово-технічне співробітництво,та й то не факт що хтось захоче тут співпрацювати... але буба це штовхає,прям як новий військовий союз,правда , в якому за нас ніхто не впряжеться,але назва ж яка гучна.
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02.03.2024 01:36 Ответить
Ухилянт у військовому вбранні.
Північно кореєць українського розливу.
Дурак!
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02.03.2024 00:53 Ответить
А цей клоун все катається та підписує... Робе гавно-контент про свої ''ПОТУЖНІ'' здобутки і нюхає цілі дороги хмурого...
А ви українці чекайте поки єврейчик наіграється в наполеона і міжнародного гавномата!!!
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03.03.2024 11:04 Ответить
 
 