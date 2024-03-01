Информация об оборонных госпоставщиках до сих пор находится в открытом доступе, - "Украинская бронетехника". ВИДЕО

ООО "Украинская бронетехника" за два года полномасштабного вторжения увеличило производство в десятки раз. Для сохранности компания рассредоточила производство по стране.

Об этом сообщается в сюжете Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, уже второй год полномасштабного вторжения, а у нас до сих пор информация об оборонных поставщиках находится в открытом доступе", - рассказал гендиректор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

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В настоящее время компания принимает следующие меры безопасности: рассредоточение, тщательный отбор персонала и организация производственного процесса таким образом, чтобы не накапливать в одном месте значительные объемы готового продукта и комплектующих.



