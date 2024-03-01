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Информация об оборонных госпоставщиках до сих пор находится в открытом доступе, - "Украинская бронетехника". ВИДЕО

ООО "Украинская бронетехника" за два года полномасштабного вторжения увеличило производство в десятки раз. Для сохранности компания рассредоточила производство по стране.

Об этом сообщается в сюжете Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, уже второй год полномасштабного вторжения, а у нас до сих пор информация об оборонных поставщиках находится в открытом доступе", - рассказал гендиректор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

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В настоящее время компания принимает следующие меры безопасности: рассредоточение, тщательный отбор персонала и организация производственного процесса таким образом, чтобы не накапливать в одном месте значительные объемы готового продукта и комплектующих.

ТОВ "Українська бронетехніка"
ТОВ "Українська бронетехніка"

Автор: 

Бельбас Владислав (18) Украинская бронетехника (44)


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Топ комментарии
+11
Та нє партєсь то не зрада-то апять случайна так савпавшеє савпадєніє...
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01.03.2024 18:49
+8
2 роки війни . - Федоров в дії бавиться з реестраціею одружень
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01.03.2024 18:49
+4
А як по-іншому кацапня повинна точно на ціль наводити як не дрони, так ракети. Для нашої влади головне, аби не влучили в асфальтові заводи дорожню техніку, бо розпил бюджета може уповільнитись.
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01.03.2024 18:59
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2 роки війни . - Федоров в дії бавиться з реестраціею одружень
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01.03.2024 18:49 Ответить
Правильно писати "Фьодоров". Кацапські прізвища ні в якому разі не потрібно українізувати!
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01.03.2024 19:03 Ответить
Та нє партєсь то не зрада-то апять случайна так савпавшеє савпадєніє...
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01.03.2024 18:49 Ответить
А навіщо приховувати, якщо Зеленський сам визнав що в його ОПі зрадник?
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01.03.2024 18:56 Ответить
Це він так "стрєлкі переводить" на "когось"...
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01.03.2024 19:04 Ответить
згоден . Оман, Вагнер, Цемах і так далі
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01.03.2024 19:06 Ответить
Наразі компанія вживає наступні заходи безпеки: розосередження, ретельний відбір персоналу та організація виробничого процесу в такий спосіб, щоб не накопичувати в одному місці значних обсягів готового продукту та комплектуючих. Джерело:
Гетьманцєв ще до вас не добрався, GPS маячків ще не поначіпав...
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01.03.2024 18:56 Ответить
А як по-іншому кацапня повинна точно на ціль наводити як не дрони, так ракети. Для нашої влади головне, аби не влучили в асфальтові заводи дорожню техніку, бо розпил бюджета може уповільнитись.
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01.03.2024 18:59 Ответить
Головне арахамій, подоляків і єрмаків з телефонами навіть близько не підпускайте, а то знову зроБлядь "селфі", а гетьманцевих з GPS датчиками женіть подалі.
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01.03.2024 19:29 Ответить
як казав владімалєксандрочів - ця інформація вже на столі в кремлі.
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01.03.2024 20:34 Ответить
Це спрощу доклади ОПи до Кацапії.
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01.03.2024 21:35 Ответить
 
 