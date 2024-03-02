Наши воины на БМП Bradley разгромили целую группу российских штурмовиков на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Воины 47-й отдельной механизированной бригады разгромили штурмовую группу 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады. Бой произошел на Авдеевском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Группа российской пехоты передвигалась на БТР-80, оборудованном "мангалом" по всей длине корпуса. "Броня" подвезла россиян к одному из домов, после чего с нее спешилось около 8 пехотинцев, еще несколько осталось на БТР-80.
Выполнив задание, бронетранспортер уехал с места высадки, однако довольно быстро его догнали FPV-дроны, вероятнее всего, после первого попадания пехотинцы погибли, последующие FPV полностью уничтожили боевую машину.
После этого к ранее высаженным российским пехотинцам почти вплотную подъехала боевая машина пехоты Bradley и начала расстреливать оккупантов. В результате непрерывного огня группа российской пехоты была уничтожена.
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Ти їбанутий чи кацап?
А по містах орки ваші валять пропорційно балістикою, так ****? ШО вони ТУТ забули?
пнх - і тоді тільки для суду будуть привозімиє, воєнні злочинці.
Ти вломився з кастєтом в общагу і тобі там дали заряд дробу = ти скавулиш "нак нічєсна". ідіот чо. так ти ще заплатиш за розбите дзеркало і за дезінфекцію твоєї крові, орочої. чорт
розібрати групу чи опорник
повернутися з цілою машиною і без втрат
і саме для цього техніка придумана
а не за пивом їздити
З іншого боку, саме таких легще за все знищувати
це в нас людей мало там люди витратник
Але тут щось пішло не так...
аж дух захоплює 😠
и на Бредли есть ПТРК, чтобы добить кацапский танк
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
почав вигукувати гасло - доведи до кінця.
1-0 техніка