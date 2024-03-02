Бойцы 3 ОШБр выследили российский танк в районе Авдеевки и уничтожили его. ВИДЕО

Воины батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады выследили российский танк в районе Авдеевки и нанесли удар дроном, в результате чего вражеский танк взорвался.

Видео боевой работы по уничтожению танка бойцы сумели зафиксировать, сообщает Цензор.НЕТ.

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