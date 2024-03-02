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Новости Видео Война
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Бойцы 3 ОШБр выследили российский танк в районе Авдеевки и уничтожили его. ВИДЕО

Воины батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады выследили российский танк в районе Авдеевки и нанесли удар дроном, в результате чего вражеский танк взорвался.

Видео боевой работы по уничтожению танка бойцы сумели зафиксировать, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2260) уничтожение (7010) Авдеевка (2444) 3-я Отдельная штурмовая бригада (425)


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пілоти БПЛА скоро навчаться в ствол гармати танка залітати.....
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02.03.2024 12:42 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Підтримуймо адресно Захисників України! Бо Стефанчук +Зеленський+Шмигаль, глибока зтурбовані, оти Оманськими інвестором патрушевим…
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02.03.2024 12:47 Ответить
Молодці наші воїни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.03.2024 12:48 Ответить
Т-62?
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02.03.2024 12:51 Ответить
Потрапили в саму захищену частину танка.
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02.03.2024 13:12 Ответить
Та обрізали відео щоб не було видно як танк поїхав далі...
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02.03.2024 13:44 Ответить
 
 