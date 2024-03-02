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В Екатеринбурге РФ взорвалась электроподстанция, питающая три оборонных завода. РосСМИ пишут о взрывчатке. ВИДЕО

Ночью 2 марта в российском Екатеринбурге произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", питающей три оборонных завода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил российский ТАСС и росСМИ Mash.

Как отмечается, здание обеспечивает энергией три оборонных предприятия: Машиностроительный завод имени Калинина, Турбомоторный и "Уралмаш".

"Взрыв и яркую вспышку зафиксировали у здания электрической подстанции на улице Шефской в Екатеринбурге. По одной из версий причиной могло стать короткое замыкание", - говорится в сообщении ТАСС.

По информации Mash, сработало самодельное взрывное устройство. Вероятно, детонация произошла по таймеру.

"Вероятно, детонация произошла по таймеру. Пострадавших нет. Пока правоохранители выясняют, как СВУ оказалось на территории предприятия", - пишет росСМИ.

Подстанция расположена в пределах "Машиностроительного завода имени М. И. Калинина".

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Автор: 

взрыв (6769) россия (95660)


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Топ комментарии
+10
Наші діди можуть пишатися своїми нащадками. Смерть ворогам!
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02.03.2024 15:35
+8
Нажаль - світло навіть не блимнуло.
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02.03.2024 16:04
+6
Хай згорить вся варварська терористична росія.
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02.03.2024 15:20
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Потужність заводів вирішили збільшити, але на трансформатори "денег нет".
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02.03.2024 15:15 Ответить
Деньхі билі, но іх укралі і прапілі...
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02.03.2024 15:32 Ответить
За день полагодять.
От якби вибухівка спрацювала під якимось закордонним верстатом...
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02.03.2024 15:15 Ответить
Хай згорить вся варварська терористична росія.
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02.03.2024 15:20 Ответить
Гріхи висять як грона винограду...
В крові по лікті...
Але цюму раді...

А після нас навкруг-
Ну, хоч пустеля....

Ізгої в світі...
Грають в лоттерею....

Під санкуіями...
Підстанція...
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02.03.2024 15:34 Ответить
Наші діди можуть пишатися своїми нащадками. Смерть ворогам!
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02.03.2024 15:35 Ответить
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02.03.2024 15:38 Ответить
Да масло слили, а косят что партизаны подкинули гранату
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02.03.2024 15:56 Ответить
Только заводы не оборонные а военные, так более правильно.
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02.03.2024 15:58 Ответить
Шкода що постраждалих немає!
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02.03.2024 16:03 Ответить
" а мені подобається коли все горить , всі бігають, метушаться...."
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02.03.2024 16:16 Ответить
Нажаль - світло навіть не блимнуло.
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02.03.2024 16:04 Ответить
Хіба правильно військові заводи окупантів називати "оборонними"?
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02.03.2024 16:15 Ответить
наступальний завод?
тоді краще "агресивний" завод
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02.03.2024 16:18 Ответить
Відео ні про що. Враження що в паркан прилетіло. А підстанція ціла.
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02.03.2024 16:21 Ответить
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02.03.2024 18:45 Ответить
Гарна новина, нажаль не вся расєя залишалася без електрики.
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02.03.2024 21:26 Ответить
 
 