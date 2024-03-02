В Екатеринбурге РФ взорвалась электроподстанция, питающая три оборонных завода. РосСМИ пишут о взрывчатке. ВИДЕО
Ночью 2 марта в российском Екатеринбурге произошел взрыв на электроподстанции "Калининская", питающей три оборонных завода.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил российский ТАСС и росСМИ Mash.
Как отмечается, здание обеспечивает энергией три оборонных предприятия: Машиностроительный завод имени Калинина, Турбомоторный и "Уралмаш".
"Взрыв и яркую вспышку зафиксировали у здания электрической подстанции на улице Шефской в Екатеринбурге. По одной из версий причиной могло стать короткое замыкание", - говорится в сообщении ТАСС.
По информации Mash, сработало самодельное взрывное устройство. Вероятно, детонация произошла по таймеру.
"Вероятно, детонация произошла по таймеру. Пострадавших нет. Пока правоохранители выясняют, как СВУ оказалось на территории предприятия", - пишет росСМИ.
Подстанция расположена в пределах "Машиностроительного завода имени М. И. Калинина".
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