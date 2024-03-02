Аэроразведчики обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами в оккупированных Олешках на Херсонщине. ВИДЕО
По данным разведки, в оккупированных Олешках на Херсонщине оккупанты обустроили склад боекомплекта в помещении промышленного назначения. Аэроразведчики 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины ударили в склад, после чего там загорелся пожар.
По информации из разных источников, масштабный пожар с детонацией боеприпасов бушевал всю ночь, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+3 Наталия Гончар
показать весь комментарий02.03.2024 15:47
+2 Наталия Гончар
показать весь комментарий02.03.2024 15:45
+1 ирина ира #418568
показать весь комментарий02.03.2024 16:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Голова асоціацією місцевих самоврядувань у нас хто? ТАК! РЕГЕНТ УКРАЇНІ ВІД КРЕМЛЯ-КОЗИР з ТАТРОВИМ В ПОМІЧ.
Бюджетні кошти місцевих самоврядувань ( на рівні місцевих рад) забрали для кого? для Федорова, щоб на промисловий рівень вивести виробництво дронів - от не знаю як він справився .А от як саботують побудову фортифікацій може вже пора Єрмака від розслідування СБУ? АААА СБУ -це ж криша мародерів, забула . Мафізі Бєня навіть підкришею СБУ від США ховається
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги.
ЦЕ САМЕ ТОЙ ХТО НЕ ДБАЄ ПРО БУДІВНИЦТВО ФОРТИФІКАЦІЙ
Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством оборони Постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Окрім них тепер замовниками виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
НАГАДУЮ значні кошти з МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ голосуванням у ВР закону від ОПУ ПЕРЕДАЛИ ФЕДОРОВУ ТА МО
Поділитися:
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://auc.org.ua/node/33429 https://t.me/share/url?url=https://auc.org.ua/node/33429 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://auc.org.ua/node/33429 whatsapp://send?text=https://auc.org.ua/node/33429 viber://forward?text=https://auc.org.ua/node/33429
09 / Липень, 2022
ЗАЯВА Асоціації Міст України Асоціація не підтримує ці зміни, оскільки таким чином узаконюється вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету. В умовах суттєвого зменшення доходів місцевих бюджетів, передача коштів громад до державного бюджету призведе до зриву опалювального сезону, заборгованостей з виплат заробітних плат бюджетникам та інших соціально відчутних наслідків.
Як там допомога на 60 000 000 $ ???? ау ау
Якцо можна стріляти з "Бюджетного кодексу" та збивати літаки з "місцевих бюджетів". навчить....
из окопа в нью-йорке видней .
Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
Не використовуйте це як інструмент для розпалювання розбіжностей та агрессивного дискурсу.
Ви не ходете чути про зраду на БАНКОВІЙ?
СБУ зайняте кришуванням БЄНІ у тому числі від екстрадиції, й головне -переслудавннями та ппрослуховуваннями оппонетів до ЗАХОПЛЕНОЇ КРЕМЛІВСЬКИМ ЄРМАКОМ ВЛАДИ
ТЕПЛА ВАМ В ВАШОМУ ОКОПІ ПОДОЛЯКА !!!
Інші живуть у Словаччині, Англії, США, Німеччині, Ізраїлі, Франції, Італії…..
факти читайте свіжі в Ньюйор Таймс та слухайте останній блог Цибулько - "Країною керує російська агентура!-ЦИБУЛЬКО"- наберіть та послухайте
.
Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
прювет нью-Йорку и йорику
https://www.youtube.com/watch?v=Q9iVQgFmkdA
Близько півроку це максимально неймовірно короткий термін підготовки на F-16.
Два роки - протягом якого можливо перевчити і льотний склад, і наземний обслуговуючий персонал.
Ви вважаєте пів року реально ? це подхід-відхід від літака.....
Загалом підготовка на F-16 мінімальна - це два роки.