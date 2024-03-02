Аэроразведчики обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами в оккупированных Олешках на Херсонщине. ВИДЕО

По данным разведки, в оккупированных Олешках на Херсонщине оккупанты обустроили склад боекомплекта в помещении промышленного назначения. Аэроразведчики 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины ударили в склад, после чего там загорелся пожар.

По информации из разных источников, масштабный пожар с детонацией боеприпасов бушевал всю ночь, информирует Цензор.НЕТ.

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