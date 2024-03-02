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Аэроразведчики обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами в оккупированных Олешках на Херсонщине. ВИДЕО

По данным разведки, в оккупированных Олешках на Херсонщине оккупанты обустроили склад боекомплекта в помещении промышленного назначения. Аэроразведчики 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины ударили в склад, после чего там загорелся пожар.

По информации из разных источников, масштабный пожар с детонацией боеприпасов  бушевал всю ночь, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Оккупанты потеряли трусы при попытке "закрепиться" в Бердичах Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7010) склад БК (58) 11-я бригада НГУ имени Михаила Грушевского (7) Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+3
Вибачайте, що не в тему - АЛЕ!!! ДЕ ВОВИНЕ ОНОВЛЕННЯ УСІХ? ЧОМУ ТІЛЬКИ 16 генералів з Залужним?
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02.03.2024 15:47
+2
Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, - New York Times

Голова асоціацією місцевих самоврядувань у нас хто? ТАК! РЕГЕНТ УКРАЇНІ ВІД КРЕМЛЯ-КОЗИР з ТАТРОВИМ В ПОМІЧ.
Бюджетні кошти місцевих самоврядувань ( на рівні місцевих рад) забрали для кого? для Федорова, щоб на промисловий рівень вивести виробництво дронів - от не знаю як він справився .А от як саботують побудову фортифікацій може вже пора Єрмака від розслідування СБУ? АААА СБУ -це ж криша мародерів, забула . Мафізі Бєня навіть підкришею СБУ від США ховається
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02.03.2024 15:45
+1
Не використовуйте це як інструмент для розпалювання розбіжностей та агрессивного дискурсу.
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги.
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02.03.2024 16:12
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Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, - New York Times

Голова асоціацією місцевих самоврядувань у нас хто? ТАК! РЕГЕНТ УКРАЇНІ ВІД КРЕМЛЯ-КОЗИР з ТАТРОВИМ В ПОМІЧ.
Бюджетні кошти місцевих самоврядувань ( на рівні місцевих рад) забрали для кого? для Федорова, щоб на промисловий рівень вивести виробництво дронів - от не знаю як він справився .А от як саботують побудову фортифікацій може вже пора Єрмака від розслідування СБУ? АААА СБУ -це ж криша мародерів, забула . Мафізі Бєня навіть підкришею СБУ від США ховається
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02.03.2024 15:45 Ответить
Вибачайте, що не в тему - АЛЕ!!! ДЕ ВОВИНЕ ОНОВЛЕННЯ УСІХ? ЧОМУ ТІЛЬКИ 16 генералів з Залужним?
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02.03.2024 15:47 Ответить
Не використовуйте це як інструмент для розпалювання розбіжностей та агрессивного дискурсу.
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги.
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02.03.2024 16:12 Ответить
Президія Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові під головуванням Андрія Єрмака обговорила підготовку до міжнародного саміту міст і

ЦЕ САМЕ ТОЙ ХТО НЕ ДБАЄ ПРО БУДІВНИЦТВО ФОРТИФІКАЦІЙ
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02.03.2024 16:20 Ответить
а це пустопорожнє засідання відбулося у квітні 2023 року , саме тоді Україна починала готуватися до оборонної стратегії
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02.03.2024 16:22 Ответить
самміт-міттінг-піттінг - курви ! 👿
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02.03.2024 16:23 Ответить
....нашого вєлічайшого поверхневого ко-Мандувача 👿
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02.03.2024 16:21 Ответить
Нижче цитата від міністерства Умерова (МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ) від 30 грудня 2023р.

Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством оборони Постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації. Окрім них тепер замовниками виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

НАГАДУЮ значні кошти з МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ голосуванням у ВР закону від ОПУ ПЕРЕДАЛИ ФЕДОРОВУ ТА МО
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02.03.2024 16:40 Ответить
Парламент прийняв зміни до Бюджетного кодексу щодо місцевих бюджетів в умовах дії воєнного стану

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09 / Липень, 2022
ЗАЯВА Асоціації Міст України Асоціація не підтримує ці зміни, оскільки таким чином узаконюється вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету. В умовах суттєвого зменшення доходів місцевих бюджетів, передача коштів громад до державного бюджету призведе до зриву опалювального сезону, заборгованостей з виплат заробітних плат бюджетникам та інших соціально відчутних наслідків.
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02.03.2024 16:42 Ответить
Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, - New York Times
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02.03.2024 16:50 Ответить
New York Times

Як там допомога на 60 000 000 $ ???? ау ау

Якцо можна стріляти з "Бюджетного кодексу" та збивати літаки з "місцевих бюджетів". навчить....

из окопа в нью-йорке видней .
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02.03.2024 18:31 Ответить
90% росіян живуть у постійному стресі. Інші живуть у Словаччині, Англії, США, Німеччині, Ізраїлі, Франції, Італії…..

Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
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02.03.2024 16:49 Ответить
Ви про тупість , а я про МАРОДЕРСТВО+САБОТЖ=ЗРАДА
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02.03.2024 16:51 Ответить
Я так розумію у Вас є факти зловживань. Ви як гідний чоловік віднесить усі відомі тільки тобі матеріали в СБУ та Прокуратуру України , там розберуться , або це факти або твоі провокаціі (нові методички ФСБ раши). Якщо останнє, чому ти не в арміі, а гадиш як диванний эксперт на дівані , або як БОТ 5 колони.
Не використовуйте це як інструмент для розпалювання розбіжностей та агрессивного дискурсу.
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02.03.2024 17:56 Ответить
а я так гадаю, Ви не чуєте ЛАПІНА Цибулько БЕРЕЗУ. не читаєте свіжий випуск NT- В УКРАЇНІ ЗІРВАНА ПОБУДОВА ЗАХИСТУ ЛІНІЇ ФРОНТУ ОБЯЦЯНА УМЄРОВИМ це так Єрмак з Умеровим саботують новій призови? Почитайте соцопитування -чому бояться призовник мобілізації , тому що не забезпечена достойна підготовка молодих бійців та фрртифікваційний захист лінії оборони
Ви не ходете чути про зраду на БАНКОВІЙ?
СБУ зайняте кришуванням БЄНІ у тому числі від екстрадиції, й головне -переслудавннями та ппрослуховуваннями оппонетів до ЗАХОПЛЕНОЇ КРЕМЛІВСЬКИМ ЄРМАКОМ ВЛАДИ

ТЕПЛА ВАМ В ВАШОМУ ОКОПІ ПОДОЛЯКА !!!
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02.03.2024 18:06 Ответить
⚡️СВИТАН: начали всплывать ПОСЛЕДСТВИЯ смены командования! На многих участках ПОТЕРЯН контроль над..
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02.03.2024 18:10 Ответить
90% росіян живуть у постійному стресі.

Інші живуть у Словаччині, Англії, США, Німеччині, Ізраїлі, Франції, Італії…..
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02.03.2024 18:17 Ответить
"Я так розумію у Вас є факти зловживань.,,,-

факти читайте свіжі в Ньюйор Таймс та слухайте останній блог Цибулько - "Країною керує російська агентура!-ЦИБУЛЬКО"- наберіть та послухайте
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02.03.2024 18:09 Ответить
Цибулько це політичний діяч за часів Брежнєва?

.

Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.

прювет нью-Йорку и йорику
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02.03.2024 18:16 Ответить
Александр Кушнарь: Сенсация от МО Сингапура - F-35 работают по оккупантам в Украине
https://www.youtube.com/watch?v=Q9iVQgFmkdA
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02.03.2024 18:19 Ответить
.

Близько півроку це максимально неймовірно короткий термін підготовки на F-16.

Два роки - протягом якого можливо перевчити і льотний склад, і наземний обслуговуючий персонал.
Ви вважаєте пів року реально ? це подхід-відхід від літака.....

Загалом підготовка на F-16 мінімальна - це два роки.
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02.03.2024 18:36 Ответить
 
 