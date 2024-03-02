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Новости Видео Война
13 013 28

Аэробомберы точным сбросом боеприпаса уничтожают российскую БМП, на броне которой лежит ликвидированный оккупант. ВИДЕО

Аэробомберы подразделения "Shadow" на Авдеевском направлении уничтожили точным сбросом боеприпаса с дрона российскую БМП.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Аэроразведчики обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами в оккупированных Олешках на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7010) БМП (403)


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Топ комментарии
+18
Непоганий мангал для приготування кацапа-гриль
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02.03.2024 16:59
+16
Другий скид попав прямісінько в заливну горловину основного баку БМП-1. Супер!
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02.03.2024 16:59
+13
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02.03.2024 17:33
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Правила форума Совет форумчан
Вот это "бутерброд".
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02.03.2024 16:58 Ответить
нє, ну чьо, гусеніци ж залишаться
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02.03.2024 17:50 Ответить
Так чё, жене 2 белых лады положено? Дважды ж помер...не напасешся
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02.03.2024 17:52 Ответить
Я відчуваю запах горілої плоті навіть через екран 😁
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02.03.2024 16:58 Ответить
...хробака

горілого хробака
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02.03.2024 17:53 Ответить
Непоганий мангал для приготування кацапа-гриль
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02.03.2024 16:59 Ответить
Другий скид попав прямісінько в заливну горловину основного баку БМП-1. Супер!
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02.03.2024 16:59 Ответить
Тєпєрь будєт ванька-гріль...
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02.03.2024 17:06 Ответить
там навіть молекул не залишиться
і ЛАДА тютю
нема тіла нема лади
облом шо пісєц....
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02.03.2024 19:10 Ответить
красивое
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02.03.2024 17:08 Ответить
в когось в п@дорашці накрілісь мріі...
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02.03.2024 17:12 Ответить
Це горить біла Лада-Каліна
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02.03.2024 17:21 Ответить
Це жах,загрилили івана!!!
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02.03.2024 17:21 Ответить
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02.03.2024 17:33 Ответить
какие-то стрёмные у кацапов оберегы
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02.03.2024 17:51 Ответить
Сруськай мір, отримав в Мирній Україні те, що він хотів…
Слава Захисникам України та їх Родинам! Україна переможе, всупереч дій привладних із Зеленським …
Підтримуймо Захисників України!
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02.03.2024 17:56 Ответить
Вот изверги, и поспать не дадут бойцу. Оно пол рашки протопало, пока дошло в Украину, устало, а тут такое...
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02.03.2024 17:56 Ответить
То не труп, бо він кілька разів двигався. І підморгнув іще, і здається що рукою помахав
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02.03.2024 18:08 Ответить
А чего он не тикает?
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02.03.2024 18:17 Ответить
москалям і на "тому світі" спокою не буде - в пекло так в пекло....
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02.03.2024 18:47 Ответить
Гарна прожарка ! Well-done!
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02.03.2024 19:01 Ответить
Буде розповідати кобзону, що сидів в першому ряду
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02.03.2024 19:57 Ответить
А ты где ? загораю на гриле.
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02.03.2024 23:32 Ответить
просмажився лапоть..
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02.03.2024 23:51 Ответить
кацапостейк...
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03.03.2024 06:23 Ответить
М-да... Довести до кипения и готовить на медленном огне.
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03.03.2024 11:08 Ответить
Безкоштовна кремація... замовляйте в ЗСУ!
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03.03.2024 12:15 Ответить
що за саундтрек?
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03.03.2024 19:26 Ответить
 
 