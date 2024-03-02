Аэробомберы точным сбросом боеприпаса уничтожают российскую БМП, на броне которой лежит ликвидированный оккупант. ВИДЕО
Аэробомберы подразделения "Shadow" на Авдеевском направлении уничтожили точным сбросом боеприпаса с дрона российскую БМП.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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горілого хробака
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облом шо пісєц....
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