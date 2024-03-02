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Новости Видео Война
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Украинские морпехи в ближнем бою ликвидировали трех оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО

Два украинских морпеха приняли ближний бой против группы из четырех российских десантников в Крынках Херсонской области. С помощью гранат и поддержки с воздуха наши воины одержали победу и ликвидировали трех оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Аэробомберы точным сбросом боеприпаса уничтожают российскую БМП, на броне которой лежит ликвидированный оккупант. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588)


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Топ комментарии
+21
Слава Героям !

дякуємо також колишньому мешканцю Кринок, який на відміну від ЗЄлі збудував якийсь бункер для наших Воїнів
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02.03.2024 17:46
+12
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.03.2024 17:55
+10
Герої ! Слава Героям!
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02.03.2024 18:34
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Це вже схоже на кринкибаєвку...
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02.03.2024 17:38 Ответить
Слава Героям !

дякуємо також колишньому мешканцю Кринок, який на відміну від ЗЄлі збудував якийсь бункер для наших Воїнів
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02.03.2024 17:46 Ответить
там би розтяжки поставити чи протипіхотних мін накидати
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02.03.2024 17:47 Ответить
Там підвоз всього йде на гумових човнах. При постійному мінометному обстрілі. Дуже тяжко з усім.
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02.03.2024 19:34 Ответить
Не...уй шастать.
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02.03.2024 17:47 Ответить
як там у польшу регулярно заходять санкционні російські товари через білоруський кордон?

або тут зручніше рибку ловити у вирі
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02.03.2024 18:04 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.03.2024 17:55 Ответить
лупаште їх, хлопці..
і як виникає думка брати чи не брати, склоняйся до не брати...
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02.03.2024 17:59 Ответить
Десь, мабуть, поруч, Шмигаль з у сим урядовим «колективом», під повним патронатом єрмака, після сидіння, на якійсь там Ставці, риють «лінію абарони зеленськага»…. Десь же треба, на щось, 17 млрд грн з доріг списати…
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02.03.2024 18:03 Ответить
як там в Австрии ?

Як там Нехаммер Карл (Karl Neham ) ?
дякую
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02.03.2024 18:10 Ответить
З осіні прошлого року ремонтують шлях Миколаїв-Одеса - там стіки залили бетону, шо можна було не одну бетону лінію оборони для ЗСУ зробити. Зараз ще роботи ведуть -полірують - для кого тіки - знає ось ця людина - воїн Роман Костенко про шпигунів у владі, про малюка...- https://www.5.ua/ru/polytyka/maliuk-bil-zol-roman-kostenko-o-shpyonakh-vo-vlasty-potere-avdeevky-y-mobylyzatsyy-randevu-323597.html
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02.03.2024 19:41 Ответить
ніколи не дивиться їм в очі, там нема чого бачичи.
жаль - то *****...
лупаште їх, пацани, і Бог і українській народ з вами.
повідключайте камери і лупаште тих гидот....
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02.03.2024 18:08 Ответить
На щастя дрон був наш і "робив підказки" коли і куди кидати гранати. Так і вбили двох ворожих солдат, а третій при відході решти штурмової групи "зачистки" наступив на міну.
Тож, якби не "пташка" з оператором і зв'язковим, то бій цілком міг би скластись на користь ворога.
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02.03.2024 18:30 Ответить
Герої ! Слава Героям!
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02.03.2024 18:34 Ответить
Молодці!!!Вдале полювання і головне без втрат...
Але один втік і може навести координати для обстрілу.
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03.03.2024 17:51 Ответить
 
 