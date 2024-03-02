Украинские морпехи в ближнем бою ликвидировали трех оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО
Два украинских морпеха приняли ближний бой против группы из четырех российских десантников в Крынках Херсонской области. С помощью гранат и поддержки с воздуха наши воины одержали победу и ликвидировали трех оккупантов.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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дякуємо також колишньому мешканцю Кринок, який на відміну від ЗЄлі збудував якийсь бункер для наших Воїнів
або тут зручніше рибку ловити у вирі
і як виникає думка брати чи не брати, склоняйся до не брати...
Як там Нехаммер Карл (Karl Neham ) ?
дякую
жаль - то *****...
лупаште їх, пацани, і Бог і українській народ з вами.
повідключайте камери і лупаште тих гидот....
Тож, якби не "пташка" з оператором і зв'язковим, то бій цілком міг би скластись на користь ворога.
Але один втік і може навести координати для обстрілу.