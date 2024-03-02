Затягивание поставок оружия для Украины и ПВО для защиты наших людей приводит к потерям жизней, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в своем обращении рассказал об атаке РФ на Одессу и напомнил о затягивании поставок оружия для Украины и ПВО для защиты украинцев.

Об этом идет речь в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что весь день в Одессе продолжалась спасательная операция на месте попадания российского "шахеда". ГСЧС, полиция и другие службы продолжают работать – есть информация о людях под завалами.

"В таких атаках именно "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может - это террор, цель которого исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей.

Мир знает, что можно противопоставить террору. Мир имеет достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет. И затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни уносит Россия, постоянно растет.

Украина не просила ничего больше, чем нужно, чтобы защитить жизнь. А когда жизнь теряется, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, ограничивающие нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – это будет помнить мир.

Российский террор должен проиграть. Это принципиально", – отметил Зеленский.

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