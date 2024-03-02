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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Затягивание поставок оружия для Украины и ПВО для защиты наших людей приводит к потерям жизней, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в своем обращении рассказал об атаке РФ на Одессу и напомнил о затягивании поставок оружия для Украины и ПВО для защиты украинцев.

Об этом идет речь в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Число погибших вследствие российской атаки на Одессу возросло до 7 человек: из-под завалов достали тела женщины с трехмесячным ребенком. ФОТОрепортаж (обновлено)

Он отметил, что весь день в Одессе продолжалась спасательная операция на месте попадания российского "шахеда". ГСЧС, полиция и другие службы продолжают работать – есть информация о людях под завалами.

"В таких атаках именно "шахедами" никакого военного смысла нет и быть не может - это террор, цель которого исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей.

Мир знает, что можно противопоставить террору. Мир имеет достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет. И затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни уносит Россия, постоянно растет.

Украина не просила ничего больше, чем нужно, чтобы защитить жизнь. А когда жизнь теряется, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, ограничивающие нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – это будет помнить мир.

Российский террор должен проиграть. Это принципиально", – отметил Зеленский.

Читайте также: Вражеские дроны маневрировали между жилыми домами, атаковали обильно с разных направлений, - ОК "Південь" о ночной атаке РФ на Одессу

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) обращение (751) Одесса (7898)


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Топ комментарии
+39
за--бав! ти все зробив для того щоб так сталося!
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02.03.2024 19:37
+36
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02.03.2024 19:50
+33
ТА ТИ ШО!?
А шо там з затягуванням асфальту на 20 000 000 000 гривень? Все гаразд? Нема затягування?
ШОБ ТОБІ ПОВИЛАЗИЛО, ГНИДА НЕГОЛЕНА!
Асфальтом шоб тобі повилазило.
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02.03.2024 19:44
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Правила форума Совет форумчан
за--бав! ти все зробив для того щоб так сталося!
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02.03.2024 19:37 Ответить
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02.03.2024 19:38 Ответить
от шо мівіна робить нос за щоками ховається,,,
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02.03.2024 19:47 Ответить
для боротьби з шахедами потрібні:

1. крупнокаліберний кулемет/зенітна скорострільна дрібнокаліберна гармата
2. тепловізор
3. транспортний засіб (від джипа до "Газелі"

ЗЄля, курва. коли ти відірвеши небрите хрипало від мікрохвона і почнеш робити роботу ????

чи що, США Петріота проти сраного мопеда не дали ?
ще раз - курва !!!!
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02.03.2024 20:13 Ответить
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02.03.2024 20:23 Ответить
вимагай, дави їх - сам нічого не роби ...
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02.03.2024 19:40 Ответить
Ні, воно дещо робе - постійно бреше і краде...
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02.03.2024 20:10 Ответить
хлопці, давайте так - зеленого ***** не слухати не пробовали?
дуже домогає...
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02.03.2024 20:15 Ответить
ніяк не допомагає, бо воно окрім ******* ще й шось підписує, обов'язкове до виконання державними органами за кошти державного бюджету, тобто за кошти платників податків, якими є всі громадяни України.

Ну якось не получається ігнорувати цього попугая на чолі країни
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02.03.2024 21:31 Ответить
косиш під дуріка саме ти,

бо інакше звідки оте образливе "однотурова" ?

з яких пір в Україні перемога на виборах в один тур є чимось морально негативним ?
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02.03.2024 20:16 Ответить
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02.03.2024 20:02 Ответить
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02.03.2024 20:16 Ответить
За любих обставин тебе у той лярд не візмуть
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02.03.2024 20:19 Ответить
За любих обставин буду обирати я.. так що не дуже з цього приводу напрягайся..
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02.03.2024 20:23 Ответить
Кого і де ти будеш обирати? Невже ***** на пеньку
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02.03.2024 20:29 Ответить
А асфальт замість дронів?
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02.03.2024 19:41 Ответить
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02.03.2024 20:05 Ответить
Є деякі ідеї - розповідь лукашенко про операцю української розвідки по вагнерам, зрив операції української розвідки по цемаху, набір в сбу баканова зрадників з криму - ну то таке, для тогож сбу це не підозріло.
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02.03.2024 21:23 Ответить
А проти ворожої піхоти гарматна черга з БМП "Бредлі", як на цьому https://twitter.com/i/status/1763973975548264535 відео , це те що потрібно саме зараз біля Авдіївки.
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02.03.2024 19:43 Ответить
Хороше відео
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02.03.2024 19:49 Ответить
те що потрібно саме зараз біля Авдіївки, це бункери для наших Воїнів, які не побудував ЗЄля
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02.03.2024 20:22 Ответить
Бетонні.
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02.03.2024 21:24 Ответить
тебе Мариуполя с Азовцами в плену благодаря зедураку мало
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02.03.2024 21:04 Ответить
Зе-дурнів поки відсунемо у бік, якщо Ви вже згадали про Маріуполь.
Пропоную для ознайомлення наступну інформацію:
Так, досить поширеною є думка, що оточення Маріуполя сталось через стрімкий прорив рашистських війсь з Криму.
Однак, як це слідує із https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1561378102797910018?t=8QLv-Wj7BtbETjvs8pna5A&s=19#_blank карт змін лінії бойового зіткнення ЗСУ з рашистськими військами на початок великої війни з пітьмою, це не так.
Вже 26 лютого 2022 ворог несподівано легко пройшов облаштовану оборонну лінію бетонованих укріплень з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 25 км. Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізницю Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, перекривши трасу постачання Н-20, й Маріуполь попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили оточення Маріуполя за 100 км.
Без цього прориву всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус ЗСУ тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя.
А фронт із заходу зупинився б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй поле, що би докорінно змінило хід війни.
Якщо ворожий прорив на Волноваху відбувся не через зраду, а через "про#об", то і тоді варто знати тих винуватців, адже відомо, що "у каждой ошибки есть имя, фамилия и должность" (с).
А поки що вся вина за цей прорив лягає на командування Операції Об'єднаних Сил станом на 24.02.2022р., тобто на генерала Павлюка, який зараз командує Сухопутними військами, і його підлеглих, в зоні відповідальності яких і був даний сектор.
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03.03.2024 00:55 Ответить
Іменно стрімкий прорив в бік Маріуполя, Херсона, Енергодара (ЗАЕС) хвилює найбільше! Тобто захід російських військ з Криму. А верховний головнокомандувач в нас відомо хто.
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03.03.2024 06:02 Ответить
я б якийсь значек для малечні придумав - зеленківці!
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02.03.2024 19:43 Ответить
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02.03.2024 20:06 Ответить
ТА ТИ ШО!?
А шо там з затягуванням асфальту на 20 000 000 000 гривень? Все гаразд? Нема затягування?
ШОБ ТОБІ ПОВИЛАЗИЛО, ГНИДА НЕГОЛЕНА!
Асфальтом шоб тобі повилазило.
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02.03.2024 19:44 Ответить
під суд, курву !
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02.03.2024 20:24 Ответить
Спрямування 17 ярдів на асфалт замісць будівниктва укріплень- пряме нехтування Зеленьським життям солдітіві спряння ворогу у захвату України.
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02.03.2024 19:44 Ответить
Тому ти, Чмоню, й витратив сотні мільярдів гривень на асфальт у 2021 році?
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02.03.2024 19:45 Ответить
Він і зараз тиждень тому 17 млд гривен з бюджету виделив на асфальт.
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02.03.2024 19:54 Ответить
Трохи асфальту для ремонту доріг мабуть потрібно, особливо для військової логістики. Але 17 мільярдів у ******** реаліях - це відверте знущання.
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02.03.2024 20:00 Ответить
Танки це не логістика.
Поранених, БК, паливо, спорядження, продукти тощо не танками возять.
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02.03.2024 20:09 Ответить
Трохи, кажеш - он з прошлої осіні заливають бетоном шлях Миколаїв-Одеса - щей досі полірують - там стіки бетону влито, шо можна було не одну бетону лінію оборни для ЗСУ зробити. Однак ні - каже шикса - ні яких ліній оборони - з Авдіївки вивести ЗСУ у чисте поле - хай гинуть більше - треба графік з патрушевим витримувати.
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02.03.2024 21:29 Ответить
А непобудовані лінії оборони за два роки повномасштабної війни не призвели до втрат життів? В цьому теж винні США, ЄС та інші іноземні партнери?
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02.03.2024 19:46 Ответить
Зелений, готуй сухарі-термін наближається!
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02.03.2024 19:48 Ответить
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02.03.2024 19:49 Ответить
Логіка 2-х років була для всіх, крім тих, хто обрав Зеленського і тієї частини, яка, на жаль, живе з цими ідіотами. Логіка для Зеленського: позбавитися тих, хто ніс йому загрозу - кадрової армії, якої він завжди боявся і патріотичної частини населення. Завдання практично вирішено. Логіка для Америки: послабити кацапію, вивчити її військові можливості, провести випробування на полі бою свого озброєння, вивчити зразки кацапського озброєння, продати країнам своє озброєння замість старого радянського. Завдання вирішено. Логіка для країн Європи: отримати додаткову робочу силу, досить освічену та легко асимілюючу в порівнянні з біженцями з Азії та Африки, продати старий радянський мотлох і оновити озброєння, вигадати час на підготовку до можливого зіткнення з кацапією. Завдання переважно вирішені. Для українців логіки немає як і на вибрах 2019 р., але проблеми індіанців взагалі нікого не є..ть, не тільки шерифа.
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02.03.2024 20:40 Ответить
Костенко підтверджує вашу думку про шпигунів у опі, малюк дуже сердиця - https://www.5.ua/polityka/maliuk-buv-zlyi-roman-kostenko-pro-shpyhuniv-u-vladi-vtratu-avdiivky-ta-mobilizatsiiu-randevu-323597.html https://www.5.ua/polityka/maliuk-buv-zlyi-roman-kostenko-pro-shpyhuniv-u-vladi-vtratu-avdiivky-ta-mobilizatsiiu-randevu-323597.html

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02.03.2024 21:33 Ответить
немає укр влади, немає укр військ керівництва. на руках зе-мерзоти море крові безневинних українців. україна летить в прірву. повинна бути розплата зе-шоблі

Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно. Тому не біймося! Боятися потрібно наслідків, до яких можуть призвести наша бездіяльність...
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02.03.2024 22:24 Ответить
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02.03.2024 19:50 Ответить
ну ти ж не маєш права таке патяати , ну чорт забирай
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02.03.2024 19:52 Ответить
В інтерв'ю донецькій «Муніципальній газеті» 15 квітня 2014 року, коли захоплення російськими терористами Донбасу було в розпалі («95 квартал» у цей час саме гастролював там) зеленський казав: «Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке - ​на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ». На той час йому було 36 років. І ця зелена ватна зграя робить все, щоб "нє митьйом так катаньєм" не дати Україні перемогти.
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02.03.2024 19:53 Ответить
Розмінування Чонгару і не підрив інших мостів, мабуть, багато життів врятувало.
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02.03.2024 19:53 Ответить
Так, врятував - життя московитів.
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02.03.2024 20:07 Ответить
На одному мосту операція зеленского по розмінуваню не спрацювала - морпіх Віталій Скакун, ціной свого життя підірвав міст у Геніческу.
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02.03.2024 21:35 Ответить
а ти недолугий ублюдок думав що ти скотина зелена будеш красти *****, а я буду платити, хєр ти **** вгадав, воюй тепер з ОП, і ні копійки з Європи, ти ж падлюка "переможець"
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02.03.2024 19:57 Ответить
Мегапотужно. Кличко хоче переплюнути лідора в масштабах протирання коштів?
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02.03.2024 20:35 Ответить
ХІБА оце все що нижче надаю, це недолугість називається . Так 16 Генералів ДОЛУГИХ прибрали , розбавили недолугими а оце...

про що пише вже преса партнерів - New York Times...

Нижче цитата від 30 грудня 2023р.з сайту МІНІСТЕРСТВА імені Умерова в кабміні імені шмигаля ( обоє довголітні менеджери Ахмєтова = раби Єрмака = останні двоє апологети Кремлівської влади ЯНУКОВИЧА )

Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством оборони Постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації.( додам від себе-Асоціацією міст України керує ЄРМАК).

Окрім них тепер замовниками виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

НАГАДУЮ значні кошти з МІСЦЕВІ БЮДЖЕТІВ голосуванням у ВР закону від ОПУ ПЕРЕДАЛИ ФЕДОРОВУ ТА МО зі шмигалем
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02.03.2024 20:13 Ответить
Ведмедчуківський, ти впевнений, що шойгу тебе не знайде ?
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02.03.2024 20:14 Ответить
Я в Тернах, приїжджай, зустріну, поговоримо, хто з нас ;ведмедчуківський;.
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02.03.2024 20:21 Ответить
а Ви в списку "ІПСО Кремля" в іспалненіі ферми ПОДОЛЯКА ?
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02.03.2024 20:27 Ответить
ой, вибачте , списку БУДАНОВА ОТО ЧУВАК растьот- скоро генералісімуса дадуть й кітель розширять для нагород
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02.03.2024 20:28 Ответить
Вже реально заїбав своїм ниттям що йому всі щось винні, сам організуй виробництво, все ж є для цього або не заважай розумним людям все це зробити замість тебе.
Майже кожен гундос з наїздом на наших західних партнерів.
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02.03.2024 20:10 Ответить
Затягування президентства зельмака прискорює Україну до тяжких наслідків .
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02.03.2024 20:11 Ответить
ВОВУ треба залишити зачитувачем текстів ГЕНШТАБУ, призначенгого КОНСТИТУЦІЙНОЮ БІЛЬШІСТЮ коаліції Єдності та затвердженою нею ВІЙСЬКОВОГО КАБМІНУ з Залужуним прем"єром ( ідея не моя- ідея генерала Кривоноса)
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02.03.2024 20:19 Ответить
А таки не плохо парень устроился: ему должны все, но "я вам ничего не должен". Уметь надо!
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02.03.2024 20:15 Ответить
а "явамнічевонєдолжєн" зарараз переписано в "то наша справа "(з Єрмаком та Татаровим) , як варіант відповіді суспісльсіву та іноземним журналістам на запитання - ЧОМУ ЧОХОМ ВИКИНУВ З ОБОЙМИ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ 16 ГЕНЕРАЛІВ РАЗОМ З ЗАЛУЖНИМ?
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02.03.2024 20:24 Ответить
Знову винуваті американці і європейці тільки не це зелене недолуге чмо і його ляльководи.
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02.03.2024 20:20 Ответить
Йолопу байдуже. Він собі місце в Омані ще в 19 році забронював
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02.03.2024 20:22 Ответить
й накопичувальний сундучок в офшорах ...
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02.03.2024 20:25 Ответить
Відсутність 100 000 мінометних припасів, проплачених 98%.
Чи 150 000 не зимових курток, які не дали пошити місцевим. Які здорожчали на двох митницях.
Турнікети, які ніхто не перевіряє.
Не зробили можливість медикам для переливу крові пораненим до при фронтових лікарень. Була кримінальна відповідальність. (Дівчина Аліна давінчи піднімала ці питання)
Черга за замовлення станків военного призначення вже майже на рік вперед.
А ці, тільки на трагедіях клячуть.
Скільки було наведено ворогу на ціль складів тимчасового зберігання (бо на ставці до хріна людей, прослушка залужного).
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02.03.2024 20:26 Ответить
а тут є ще висер (абзац, не зазначений редакторами Цензора) на адресу опозиції і особисто Порошенку: "Кожен, хто працює на державу, повинен бути в державі, за державу, дбати про державу. Про спільні інтереси, а не про якісь особисті. Особисті інтереси - після війни. Зараз усі мають підтримувати оборону, дбати про людей, про збереження життя. Кожен щодня має щось додавати Україні - нашій спільній силі."

https://prm.ua/utysky-opozytsii-ta-navypusk-za-kordon-yevrokomisar-zaiavyv-pro-skarhu-vid-poroshenka/ Що означає, що його дуже і дуже роздратував черговий лист Порошенка (само собою, й інших нардепів з опозиції) з виправданням перед міжнародними партнерами, чому вони, будучи запрошеними, не змогли (не можуть) відвідати міжнародні заходи через блокування їхніх відряджень (навіть за власний рахунок чи на кошти приймаючої сторони) владою ЄрЗе ; і гловним чином роздратував через те, що вперше представник цивілізованого західного суспільства єврокомісар Олівер Варгеї його оприлюднив...

До речі, ЄрЗе роздратувався на Порошенко так сильно, що вчора й https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/1/7180810/ висралася навіть його підлегла Стефанішина в окремому в'ю упячці .
Вона срала, що https://news.online.ua/vstup-********-v-jes-stefanisina-zvinuvatila-porosenka-u-sprobi-zrivu-procesu-874112/ вважає, що дії Порошенка загрожують євроінтеграції України. Для неї особисто є "проявом найвищого цинізму" звернення Порошенка до єврокомісара з питань розширення, у якому де-факто були заклики зупинити подальший рух України в ЄС шляхом зриву переговорного процесу . Зацініть рівень брехні: Порох, який стільки зробив для євроінтеграції України - закликає "зупинити подальший рух України в ЄС шляхом зриву переговорного процесу".
Зокрема Стефінишина бреше на всі сто, ніби https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/1/7180810/ "це не питання однієї-єдиної конкретної особи, хоча президент Порошенко і намагається представити це саме так ".
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02.03.2024 20:27 Ответить
Весь бюджет України на фортифікацію менший, ніж московити витратили лише на зміцнення Білгорода. А на дороги - ми витрачаємо без обмежень.
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02.03.2024 20:28 Ответить
Надіюся що ця істота в подобі преЗедента читає ці коментарі.
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02.03.2024 20:41 Ответить
козлина волает, и дебилы 73 орут что слили
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02.03.2024 20:46 Ответить
А что помешало Зеленскому подготовить 2-ю линию обороны под Авдеевкой?
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02.03.2024 20:48 Ответить
дибіл тому що....
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02.03.2024 20:54 Ответить
о уровень поставил, сверху смотри на тебя избиравших и против-всех-ших, опускай их
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02.03.2024 20:48 Ответить
Блокування виробництва української зброї для України та ППО для захисту наших людей , яке я"зезрадник " (по вказівці куйла) робив ,починаючи з 2019 року і яке продовжую робити до сьогоднішнього дня, вбиває українців не гірше від рашистської зброї
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02.03.2024 20:56 Ответить
Так, **********, все меньше і меньше у тебе, шикса, та твоїх кровавих друзів з опи залишається часу - та миролюбива більшість, шо тебе обрала у 19 радіє - скоро буде "мир".
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02.03.2024 21:39 Ответить
у придністров'ї *********** на пів року
зайдіти та заберіть!!
А як же тоді контрабанда та статки єрмака з татаровим??
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02.03.2024 21:48 Ответить
Тотальна корупція у владі також веде до втрати українських життів, пане боневтік, ви помітили??
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02.03.2024 22:23 Ответить
то може зеленський замість того, щоб випрошувати ППО почав би ВИРОБЛЯТИ ППО????
питання чисто риторичне...

зеленського ж поставили асфальт класти, а не якесь там ППО виробляти!
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03.03.2024 05:00 Ответить
Ну звісно корупція та невіглами-крадії у владі призводять до зміцнення безпеки та пришвидшення перемоги
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03.03.2024 07:25 Ответить
Воно як було так і буде лайном, і теміново потрібен асса...сенізатор...
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03.03.2024 10:21 Ответить
 
 