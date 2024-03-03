Россиянин, едущий на броне танка, пытается сбить дрон, бросив в него автомат. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады благодарят сообщество Цензор.НЕТ, за донаты, в результате которых было приобретено 300 FPV-дронов "Дикі шершні". Одним из таких бойцы уничтожили вражеский танк вместе с экипажем.

Россиянин, который ехал на броне танка пытался сбить дрон-камикадзе из антидронового ружья, а другой оккупант бросил в украинский беспилотник автомат, сообщает Цензор.НЕТ.

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