Россиянин, едущий на броне танка, пытается сбить дрон, бросив в него автомат. ВИДЕО
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады благодарят сообщество Цензор.НЕТ, за донаты, в результате которых было приобретено 300 FPV-дронов "Дикі шершні". Одним из таких бойцы уничтожили вражеский танк вместе с экипажем.
Россиянин, который ехал на броне танка пытался сбить дрон-камикадзе из антидронового ружья, а другой оккупант бросил в украинский беспилотник автомат, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+20 Luk Viktor
показать весь комментарий03.03.2024 12:11
+18 Александр Чуднивец #474549
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+17 Kungfury Truesurvivor
показать весь комментарий03.03.2024 12:10
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Долго сандалик над полем летал...
Ловко по дрону метнув автомат.
А сыну в Рязани кредит завещал
Такой, что что б и внукам долги отдавать...
а) Сіткою, що розкривається через 5-15 м після пострілу
б) потужним зарядом дробу
с) одноразовим дуже потужним електромагнітним імпульсним пристроєм
d) одноразовою миттєвою димовою гранатою на основі фосфору.
А если разницы нет, может им ради экономии средств поставлять в
войскасброд мародеров такие супер-пупер мегабластеры?