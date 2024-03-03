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Силы спецопераций уничтожили склад боеприпасов и российскую технику на Донецком направлении. ВИДЕО

Воины операторы одного из подразделений ССО на Донецком направлении выявили ряд целей противника. В частности, склад боеприпасов, месторасположение и хранение группы БПЛА противника и ретранслятор.

Все цели были уничтожены благодаря умелым действиям наших воинов. Кроме того, в ходе поражения уничтожены 3 единицы живой силы противника, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3588)


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Чергова гарно виконана робота-всім виконавцям черговий респект...
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03.03.2024 12:22 Ответить
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03.03.2024 13:21 Ответить
 
 