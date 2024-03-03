Силы спецопераций уничтожили склад боеприпасов и российскую технику на Донецком направлении. ВИДЕО

Воины операторы одного из подразделений ССО на Донецком направлении выявили ряд целей противника. В частности, склад боеприпасов, месторасположение и хранение группы БПЛА противника и ретранслятор.

Все цели были уничтожены благодаря умелым действиям наших воинов. Кроме того, в ходе поражения уничтожены 3 единицы живой силы противника, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Россиянин, едущий на броне танка, пытается сбить дрон, бросив в него автомат. ВИДЕО