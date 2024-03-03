Силы спецопераций уничтожили склад боеприпасов и российскую технику на Донецком направлении. ВИДЕО
Воины операторы одного из подразделений ССО на Донецком направлении выявили ряд целей противника. В частности, склад боеприпасов, месторасположение и хранение группы БПЛА противника и ретранслятор.
Все цели были уничтожены благодаря умелым действиям наших воинов. Кроме того, в ходе поражения уничтожены 3 единицы живой силы противника, информирует Цензор.НЕТ.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий03.03.2024 12:22 Ответить Мне нравится 6
ирина ира #418568
показать весь комментарий03.03.2024 13:21 Ответить Мне нравится 6
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