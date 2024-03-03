Ветеран с 13 ранениями Роман Сывкив служит в ТЦК и призывает уважать представителей военкоматов: "Даже человеку с протезом уклонисты скажут, что не пойдут воевать". ВИДЕО

Ветеран с 13 ранениями Роман Сывкив, который является военнослужащим в одном из РТЦК и СП Львова, призывает с уважением относиться к представителям ТЦК.

Соответствующее видеообращение Сывкива опубликовал Львовский областной ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

В видео Роман Сывкив с позывным "Киборг" рассказывает, что с 2014 года участвовал в боях с врагом на Донетчине и Луганщине, получил 13 ранений, ныне ограниченно пригодный по состоянию здоровья и переведен в ТЦК для дальнейшего прохождения службы.

По его словам, вместе с ним в ТЦК тоже служат те, кто был тяжело ранен на фронте.

"В ТЦК переведены мои побратимы, которые с честью и достоинством выполняли свою служебную обязанность. А уклонисты, если даже к ним подойдет человек на протезе, они скажут: та мы не будем служить", - отмечает Сивков.

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Он также напоминает, что защищать страну – обязанность каждого украинца. Военный возмущен поведением и хамством уклонистов на улицах украинских городов и призывает общество поддержать служащих ТЦК и СП, проводящих мобилизационную работу.