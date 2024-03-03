РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6606 посетителей онлайн
Новости Видео
17 212 346

Ветеран с 13 ранениями Роман Сывкив служит в ТЦК и призывает уважать представителей военкоматов: "Даже человеку с протезом уклонисты скажут, что не пойдут воевать". ВИДЕО

Ветеран с 13 ранениями Роман Сывкив, который является военнослужащим в одном из РТЦК и СП Львова, призывает с уважением относиться к представителям ТЦК.

Соответствующее видеообращение Сывкива опубликовал Львовский областной ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

В видео Роман Сывкив с позывным "Киборг" рассказывает, что с 2014 года участвовал в боях с врагом на Донетчине и Луганщине, получил 13 ранений, ныне ограниченно пригодный по состоянию здоровья и переведен в ТЦК для дальнейшего прохождения службы.

По его словам, вместе с ним в ТЦК тоже служат те, кто был тяжело ранен на фронте.

"В ТЦК переведены мои побратимы, которые с честью и достоинством выполняли свою служебную обязанность. А уклонисты, если даже к ним подойдет человек на протезе, они скажут: та мы не будем служить", - отмечает Сивков.

Также читайте: ТЦК Тернопольщины о смерти мужчины в своем учреждении: "Внезапно стало плохо, начались судороги, он упал наземь"

Он также напоминает, что защищать страну – обязанность каждого украинца. Военный возмущен поведением и хамством уклонистов на улицах украинских городов и призывает общество поддержать служащих ТЦК и СП, проводящих мобилизационную работу.

Автор: 

уклонисты (854) ТЦК (538)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
Не знаю насчет раненых, но у нас такие бугаи ходят по 100 кг, а бегают так вообще на спортивный разряд. А некоторые особо приметные личности раздают повестки минимум с весны 2022 года без перерывов и выходных. Даже не знаю когда бы они успели получить ранение. Так что если там и есть люди после ранений, непригодные к службе в армии - то погоды они точно не делают.
показать весь комментарий
03.03.2024 14:45
+29
Взагалі то нормальна людина не повинна хотіти воювати взагалі. Питання в мотивації. А в нас.. відкриваєш інтернет і кожен день корупція,крадіжки,схеми. Бізнес на крові. Влада абсолютно неадекватна. Дєрьмак ..татаров...тому подібна пліснява. Навкруги шпигуни та зрадники. Аеропорт в Борисполі відкрили щоб з'їбатися вчасно. Дуже мотивує гнити в окопі.
показать весь комментарий
03.03.2024 15:01
+27
ТЦК повинно займатись своєю роботою. А розшуком та затриманням повинні займатись органи на які покладені такі обов'язки, за рішенням суду. В рамках існуючого права. Та Конституції. Суспільним договором між проживаючими в цій країні.
І не потрібно протиставляти ЗСУ проти цивільного населення. Це до добра не доведе.
показать весь комментарий
03.03.2024 14:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Номер і назву закону. А повістку видають не в навчальний центр. Треба спочатку з'явитися у тцк де розподіляють по командам в який кого навчальний центр. Мобілізанти по окремості в навчальні центри не їздять. Їде команда яку супроводжує працівник тцк. Тому що в цей час в учбовий центр прибуває як сам мобілізант особисто в складі команди так і його особова справа. За наявність якої відповідає також працівник тцк. Чи ви думаєте, що кожен будь хто може прийти на кп учєбки і сам собі туди вступити чи пройти, чи прибути? Учєбки повістки не роздають. Ха ха ха.
показать весь комментарий
03.03.2024 20:57 Ответить
словоблуд
показать весь комментарий
03.03.2024 21:36 Ответить
Знову жодного аргументу. Жодного закону. Просто тупа трендьож, в стилі зєлі і компанії і кацапської агентури. Я написав фактичний алгоритм. По якому був не в одній учєбці на власному досвіді. А зеленська кацапська консерва завжди відповідає одним тупим словом клоуна. Все як завжди. Ну хоч методики поміняйте. Попрохайте свого таваріща майора щоб він вам хоч щось толкове підказував. Ха ха ха.
показать весь комментарий
03.03.2024 23:48 Ответить
Ось реальний "алгоритм" ,совок, дрова, СіЗО і толку нуль: За лаштунками війни: що відбувається в «учебках» ЗСУ:

https://www.radiosvoboda.org/a/uchebky-zsu-umovy-navchannya-mobilizatsiya-pidhotovka-rekruty/32835859.html
показать весь комментарий
04.03.2024 02:50 Ответить
Кожен у любій статті бачить і чує те що хоче бачити і чути. Аналітичні здібності є далеко не у всіх, а в меншості. У дуже маленькій меншості. Так в усебках є куча проблем. Проте стаття я так зрозумів про одну учєбку чи дві? Для повноти картини треба зробити фоточки всіх учєбок. Ну це одне. Можна довго толдичити. Але в мене виникає питання до всіх без винятку. А чого ж ця проблема не описувалися 10 років назад. Чи ці учєбки з марсу до нас прилетіли? Всім було начхати 10 років, а тут на тобі отаке. За учєбками слідує питання про полігони. Про один Ширлан можна було знімати 1000 серій. Санта Барбара. Всі звичайно були в шоці тільки тоді, коли самі туди потрапляли. Тільки виходять за межи полігону одразу всім пофіг стає. І так по кругу десятиліттями. Так що я вважаю, що це питання до усіх, хто рахує себе громадянами. Совок навколо всіх навіть у цивільних. Учєбки і полігони це відображення діяльності усіх без винятку. Чого? А того що той, хто сплачує податки, той проплачує цей совковий безлад. В нашому випадку виявляється треба не тільки проплачувати податки, а ще й контролювати видатки на оцю фігню. Тому що контролюючі інстанції просто отримують заробітну плату за ні за що. Ха ха ха.
показать весь комментарий
04.03.2024 12:26 Ответить
Я працював на цівільному підприємстві, сплачував податки, навіщо в мене повинна була боліти голова за військові полигони??
показать весь комментарий
05.03.2024 00:50 Ответить
про бронь брехня .. і про спортшколи неправда - бронь у вчителів , а не в спортшколах.
З.І. Чому АКБ "ЛУЧ" працює на 50% можете дати відповідь ?
показать весь комментарий
03.03.2024 21:39 Ответить
В 15 році персонально сам з себе знімав бронь шляхом розрахування з підприємства. Працював на залізниці. Без знятої броні мене не могли мобілізувати. Потім в 16 році ввели контракти і вже можна було заключити контракт з ЗСУ не розраховуючись з підприємства. Чим і користувалися багато тодішніх контрактників. Це з власного досвіду. В спортшколах такі самі вчителі і них є бронь просто не у всіх. А у тих у кому є необхідність. Чи в нас хоч одна школа закрилася із за відсутності вчителів? Жодна. Як працює стратегічний об'єкт ЛУЧ не нам тут обговорювати. Я взагалі вважаю, що обговорення подібних об'єктів це наратив кацапської агентурної пропаганди. Так що не видавайте себе зазделегідь. Таваріщ майор за таку грубу роботу премії не заплатить. Ха ха ха.
показать весь комментарий
04.03.2024 00:01 Ответить
я питання поставив на яке ти не взмозі відповісти , а простиню словоблудства і "зради" накатав ..
розмовляти нема про шо . оновлюй мєтодичку..
показать весь комментарий
04.03.2024 09:06 Ответить
Брехню ти пишеш. Бронь є і буде. Твоя брехня не підкріплена жодним фактом. А питання про луч задай працівникам того луча і спитай заодно про броні. Хоч одного директора хоч одного державного підприємства назви хто служить в ЗСУ. Жодного. Так що твої кацапських наративи із зеленського серіалу залишай собі. Ха ха ха
показать весь комментарий
04.03.2024 12:32 Ответить
Ось Ліга-закон від липня 2023 року, інженерні офіцерські ВУС не підлягають бронюванню., нажаль:
https://buh.ligazakon.net/news/219386_genshtab-nazvav-pratsvnikv-yakikh-robotodavts-ne-mozhut-bronyuvati-vd-moblzats
показать весь комментарий
05.03.2024 16:20 Ответить
Інженери раніше всі закінчували військову кафедру, а по інженерній ВУС бронь не надають, нажаль, вот така ***** малята.
показать весь комментарий
04.03.2024 02:33 Ответить
Це було раніше. Зараз на моїй залізничній станції жоден інженер не мобілізований. Це факт. Жоден інженер із дирекції перевезень не мобілізований. Це факт. В нас там є свій військовий облік. Який узгоджується з тцк на рахунок броні. Бронь знімається при підписанні між тобою і ЗСУ контракту на службу, або при звільненні з підприємства. Ха ха ха
показать весь комментарий
04.03.2024 12:36 Ответить
Коли раніше? Ось Ліга-закон від 2023 року, інженерні офіцерські ВУС не підлягають бронюванню.

https://buh.ligazakon.net/news/219386_genshtab-nazvav-pratsvnikv-yakikh-robotodavts-ne-mozhut-bronyuvati-vd-moblzats
показать весь комментарий
05.03.2024 00:48 Ответить
вже і ветерана АТО з тринадцятьмя пораненнями обісрали ((((.. І хто обісрав, ті, хто за 10 років війни жодної миті не тримав у раках зброю(((.. нарід одним словом..
показать весь комментарий
03.03.2024 18:12 Ответить
Як це зрозуміти що хтось до вас приперається. Хто такі ви і що це таке до вас? Тебе взагалі немає ні тут, ні там. Якщо до тебе підійдуть на вулиці, то ти вважаєш що це твоя вулиця? З якого дива. Якщо до тебе прийдуть у хату. І що ? Що ти зробиш? Якщо дадуть по морді. І що ти знову зробиш? Нічого. Тому що твоя хата і морда не є недоторкана. А якщо ти думаєш інакше, то це твої проблеми. Недоторканість виборюєтбся. Хоча тобі про це немає сенсу повідомляти. Нікчема. Ха ха ха.
показать весь комментарий
03.03.2024 18:59 Ответить
Ну так ТЦК себе давно скомпрометувало. І цей ветеран не винен, шо його запхали у цю організацію з сумнівними методами роботи. Але і з його боку неправильно казати - вот я хороший, а значить всі ми хороші.
показать весь комментарий
04.03.2024 14:09 Ответить
а кого потрібно "пхати"??
показать весь комментарий
05.03.2024 19:51 Ответить
Зелена наволоч, колаборанти, корупціонери, кримінал, мацковські попи, кацапська агентура , всі спецобліковці, депутати, урядовці, ухилянти всіх мастей - це все одна кончена шобла, це одне й те саме гівно тільки з різних сторін. Який діалог може бути? Я не розумію взагалі . Вони завжди були нікчемами і ними залишаться. Оці всі писаки про бідних хлопчиків в трусіках у бусіках. Таке саме гівно. Я не розумію навіщо з гівном взагалі балакати. Крім смороду воно ні нащо не здатне. Ха ха ха.
показать весь комментарий
03.03.2024 18:33 Ответить
Хворіешь?
показать весь комментарий
03.03.2024 19:08 Ответить
Немає що сказати? А з чого ж буде. Відкрий словничок зєлєнського і юзіка, і напиши хоча б два слова. Ха ха ха.
показать весь комментарий
03.03.2024 19:28 Ответить
Пєтя ти таки хворіешь, смалець у мізках геть зовсім всох!
показать весь комментарий
03.03.2024 23:13 Ответить
Оце і є якраз кацапський тип пердіння у воду. Ти ж нічого іншого не можеш. Чому? Тому що ти зелена кацапська консерва, яка відпрацьовує завдання. Відкрий свої методики і знайди в них що новенького можеш написати . Нікчема. Ха ха ха.
показать весь комментарий
04.03.2024 00:06 Ответить
Йолопе приймай пігулки вчасно...
показать весь комментарий
04.03.2024 00:45 Ответить
Нічого не знайшов? Значит премії не отримаєш. Павишай кваліфікацию консерва. Ха ха ха.
показать весь комментарий
04.03.2024 00:59 Ответить
Тебе санітари шукають, бігом до палати...петя хі хі хаха
показать весь комментарий
04.03.2024 01:32 Ответить
Кацапська консерва є кацапська консерва. Що з тебе зелений вилупок можна взяти? Нічого. Тебе лише аналізи бентежать? Нікчема. Ха ха ха.
показать весь комментарий
04.03.2024 11:48 Ответить
Петя ...приїдь у Черкаси, Я тобі роз'ясню за консерви та й за казламордих.Ригать будеш далі чим бачиш.
показать весь комментарий
05.03.2024 06:21 Ответить
Оце ви діду розкукурікались. Випийте таблетки
показать весь комментарий
03.03.2024 19:12 Ответить
Так в тому то і справа. В твоїй нікчемності. Крім сидіти і підвонювати ні на що не здатен. Немає жодного аргументу крім дурненьких сценок з кварталу. Ха ха ха.
показать весь комментарий
03.03.2024 19:26 Ответить
Пенсіонер який тільки те й робить що пердить в диван і висирає дебільні коменти в інтернеті розказує всім які вони нікчемні і ні на що не здатні. Іронічно.
показать весь комментарий
03.03.2024 21:06 Ответить
Оце щось новеньке від кацапів. Пенсіонер пише на інших, що вони пенсіонери. В чому є твій "коньок" таваріщ швондєр. Давай вивчали ще щось тупеньке. Ха ха ха.
показать весь комментарий
04.03.2024 00:09 Ответить
Давай вивчали ще щось тупеньке.

Ви хоч самі зрозуміли що ви сказали? Чи у вас Гугл транслейт зламався, пане Пьотр.

Щоб зрозуміти хто такий швондєр мені треба було пошукати в інтернеті що воно таке бо ви старі пенсіонери тільки і дивитесь совкові фільми або читаєте книжки всяких кацапських авторів типу Булгакова і тоді всюди тулите відсилки на них так що іншим незрозуміло. Нормальні українці такий хлам не читають.
показать весь комментарий
04.03.2024 00:55 Ответить
Ого ти про швондєра знайшов? А тепер подивись як швондєр ставив на військовий облік шарікова. Булгаков ще той тіпочок. Методи роботи своїх ворогів треба знати. Вся кацапня і зелена наволоч пішла по темі із сценками швондєра і шарікова. Напевно ти все ж таки шаріков, а не швондєр. Всі ваші ухилянтські зеленюсенькі коменти це репліки шарікова. Твої слова про кацапських авторів один в один слова шарікова, тобто совка. Ще був такий собі писака галан здається, який також себе вважав нормальним українцем. Тільки чогось інші також нормальні українці зарубали його сокирою. Я думаю що правильно зробили. Але тобі не зрозуміти певно що є думки про те що ухилянт дорівнює зєля . Ухилянт дорівнює кацап. Іншого сприйняття у мене до вас немає. Ха ха ха.
показать весь комментарий
04.03.2024 01:14 Ответить
ворог, як внутрішній, так і зовнішній, бажає щоб Україна програла в цій війні на винищення..,
яку веде рф- московія проти Україні..

дякуємо героям, справжнім воїнам-захисникам, які боронять святу землю від москви-орди!

ганьба ухилянтам, ждунам, колаборантам!

Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
03.03.2024 20:10 Ответить
Друже, до тебе повага безмежна. Але, чи згоден ти з методами тцкшників, які хапають людей на вулиці, тягуть в бусік і всіляко знущаються?
показать весь комментарий
03.03.2024 22:25 Ответить
Захищай у турборежимі з шашликами брехлоБоте...
показать весь комментарий
03.03.2024 22:58 Ответить
Це має зворотній ефект.
Людина не може бути прикладом чи вирішувати за іншу людину робити вчинки, якщо останній не бажає розділити участь заявника.
Вибір людини не залежить від якості роботи ТЦК, тільки від розвитку.
Обов'язок - це зобов'язання перед суспільством.
Низький рівень життя з не цінив цю послідовність.
Дивно, що такі речі не аналізують.
Взагалі то відчувається дуже примітивні вирішення проблем.
Військові не можуть відповідати за якість майнового забезпечення.
За планування в будівництві укріплень, якщо не мають можливості впливати на своєчасне і повне фінансове забезпечення.
Як можна вживати терміни "роки" в законах, коли держава не знає що буде через півроку?
Добре, коли ветеранам пропонують таку службу. Погано, що це не впливає на мотивацію не розвинутого населення.

показать весь комментарий
03.03.2024 23:46 Ответить
Нарешті хоч в когось дуже тонко хоч щось описане. Десять років іде війна. І ноль цілих ноль десятих задумуються, а що взагалі відбувається? Як на мене все просто. Вибір не великий. Або залишатися на стороні ЗСУ і тих хто їм реально допомагає, або вибрати інший шлях. Простим словом кажучи гидотний. Наприклад я в ЗСУ по одній простій причині. Я опікуюсь своєю власною шкурою і долею ще декількох людей. Всього навсього. Я частково убезпечив себе і тих за кого у відповідальності і все. Без всяких тонких матерій. Найбільше навиків виживання і ведення бойових дій це у ЗСУ на даний час. Тому я тут. Цивільні помилково думають, що якщо вони не будуть мобілізуватися, то вони убезпечать себе. Це не зовсім так. Я відступав не з одного населеного пункту. Там також було багато місцевих розумників, які замість того щоб якось діяти просто жили на планетах рожевих поні. А потім на власні очі бачив як оці типажи вибігали із розвалюючихся хат і бігли по полю із одного населеного пункту в інший. А потім із того іншого у слідуючий. Разом з собаками, сумками, дітьми. Отак наприклад із населеного пункту Тошківка Луганської області залишилося лише три будинки де можна хоч якось проживати і 150 чоловік населення. А де ж всі інші? Я думаю на планетах з рожевими поняшками. А в цю Тошківку по полях бігли люди із сіл Нижнє і Світличне. Цікаво, де ж вони зараз? Напевно також думають про тонкі матерії. Про стирання там чогось і ще що там. А був один хлопчина із села Муратове біля Сєверодонецька який пробився до нашої бригади 24 лютого 22 року, то він ще і зараз служить. Йому напевно розмові поняшки не зайшли як іншим зниклим його односельцям. Ха ха ха.
показать весь комментарий
04.03.2024 00:45 Ответить
а прикинь чувак в ужгороді живе йому точно начхать він при баданні закордон втече як тільки прикордонники втечуть
показать весь комментарий
07.03.2024 10:19 Ответить
Ох ти і правий. Але ооох як порве дупу твій меседж всяким "служитимутьвсістам", "колінострілам" та "2-га група служити мусить, та на штабній роботі"... Так, мотивація була у всіх 24.02-го. Так її не стало тепер, коли одних "елітних" на міни посилають голими ногами, а інших танкістів у окопи...а про самоходи усією групою прямо з бойовими машинами я мовчу... І досі все вирішується по-совковому: замовчати, не з дати просочитися на верх, забити, заглушити, і...як результат - ніхєра не зробити і саме головне - не змінити. А фронт у той час через таких дибілів сипеться. А ти тут все бачиш і думаєш - йошкінкот..., ну хоч би попросили грошей на ескаватор та парочку міксерів...Але ні - все вирішується плоско-паралельно. Якби не волонтери, то реально була би жопа.
показать весь комментарий
04.03.2024 14:20 Ответить
Друже, ти заслуговуєш на повагу. Але тут є одне але: я не буду стверджувати, але напевно і у НКВС у 32-му році були "хороші люди". Ваша організація (ТЦК) себе скомпрометувала вже на стільки, і мало того - далі продовжує це робити з благословення Генштабу та Сухопутних Військ, шо поважати ТЦК і ТЦК-ашників тільки тому, шо ти один там такий - це трішки кривляння душею.
показать весь комментарий
04.03.2024 14:07 Ответить
Минулого року було відео як цей тіп залив з балону цивільного, який його взагалі не чіпав. Заодно попав по жінці що поруч стояла
показать весь комментарий
04.03.2024 15:06 Ответить
а чого ветерани в тцк особливо жорстоко бьють кажуть я воював чим ти ліпший
показать весь комментарий
07.03.2024 10:17 Ответить
Страница 4 из 4
 
 