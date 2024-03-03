Ветеран с 13 ранениями Роман Сывкив служит в ТЦК и призывает уважать представителей военкоматов: "Даже человеку с протезом уклонисты скажут, что не пойдут воевать". ВИДЕО
Ветеран с 13 ранениями Роман Сывкив, который является военнослужащим в одном из РТЦК и СП Львова, призывает с уважением относиться к представителям ТЦК.
Соответствующее видеообращение Сывкива опубликовал Львовский областной ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.
В видео Роман Сывкив с позывным "Киборг" рассказывает, что с 2014 года участвовал в боях с врагом на Донетчине и Луганщине, получил 13 ранений, ныне ограниченно пригодный по состоянию здоровья и переведен в ТЦК для дальнейшего прохождения службы.
По его словам, вместе с ним в ТЦК тоже служат те, кто был тяжело ранен на фронте.
"В ТЦК переведены мои побратимы, которые с честью и достоинством выполняли свою служебную обязанность. А уклонисты, если даже к ним подойдет человек на протезе, они скажут: та мы не будем служить", - отмечает Сивков.
Он также напоминает, что защищать страну – обязанность каждого украинца. Военный возмущен поведением и хамством уклонистов на улицах украинских городов и призывает общество поддержать служащих ТЦК и СП, проводящих мобилизационную работу.
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https://www.radiosvoboda.org/a/uchebky-zsu-umovy-navchannya-mobilizatsiya-pidhotovka-rekruty/32835859.html
З.І. Чому АКБ "ЛУЧ" працює на 50% можете дати відповідь ?
розмовляти нема про шо . оновлюй мєтодичку..
https://buh.ligazakon.net/news/219386_genshtab-nazvav-pratsvnikv-yakikh-robotodavts-ne-mozhut-bronyuvati-vd-moblzats
https://buh.ligazakon.net/news/219386_genshtab-nazvav-pratsvnikv-yakikh-robotodavts-ne-mozhut-bronyuvati-vd-moblzats
Ви хоч самі зрозуміли що ви сказали? Чи у вас Гугл транслейт зламався, пане Пьотр.
Щоб зрозуміти хто такий швондєр мені треба було пошукати в інтернеті що воно таке бо ви старі пенсіонери тільки і дивитесь совкові фільми або читаєте книжки всяких кацапських авторів типу Булгакова і тоді всюди тулите відсилки на них так що іншим незрозуміло. Нормальні українці такий хлам не читають.
яку веде рф- московія проти Україні..
дякуємо героям, справжнім воїнам-захисникам, які боронять святу землю від москви-орди!
ганьба ухилянтам, ждунам, колаборантам!
Слава ЗСУ!
Людина не може бути прикладом чи вирішувати за іншу людину робити вчинки, якщо останній не бажає розділити участь заявника.
Вибір людини не залежить від якості роботи ТЦК, тільки від розвитку.
Обов'язок - це зобов'язання перед суспільством.
Низький рівень життя з не цінив цю послідовність.
Дивно, що такі речі не аналізують.
Взагалі то відчувається дуже примітивні вирішення проблем.
Військові не можуть відповідати за якість майнового забезпечення.
За планування в будівництві укріплень, якщо не мають можливості впливати на своєчасне і повне фінансове забезпечення.
Як можна вживати терміни "роки" в законах, коли держава не знає що буде через півроку?
Добре, коли ветеранам пропонують таку службу. Погано, що це не впливає на мотивацію не розвинутого населення.