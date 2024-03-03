Российский пленный рассказал о планах захватить Одессу и мясные штурмы на Запорожье: "В этом наступлении все легли, все 200. Еб#наты, что сказать". ВИДЕО

Пленный осетин, ефрейтор Кусов Альберт Хаджимурзаевич, стрелок 382-го отдельного батальона морской пехоты черноморского флота РФ рассказал о подготовке РФ к полномасштабному вторжению в Украину. Говорит, Россия планировала захватить Одессу, в частности с помощью сплавов на БТР.

Пленный также рассказал о мясных штурмах в районе Работино Запорожской области. Говорит, что на поле боя пало много россиян, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом наступлении все легли, все 200. Большинство 200, очень мало 300. А кто 300, - тот тяжелый. Еб#наты, что сказать. Может они людей избавляются, в мясной штурм по 10 человек отправляют. Это же тупо, это даже не военному человеку понятно, что это тупо", - говорит пленный.

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