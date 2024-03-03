Российский пленный рассказал о планах захватить Одессу и мясные штурмы на Запорожье: "В этом наступлении все легли, все 200. Еб#наты, что сказать". ВИДЕО
Пленный осетин, ефрейтор Кусов Альберт Хаджимурзаевич, стрелок 382-го отдельного батальона морской пехоты черноморского флота РФ рассказал о подготовке РФ к полномасштабному вторжению в Украину. Говорит, Россия планировала захватить Одессу, в частности с помощью сплавов на БТР.
Пленный также рассказал о мясных штурмах в районе Работино Запорожской области. Говорит, что на поле боя пало много россиян, информирует Цензор.НЕТ.
"В этом наступлении все легли, все 200. Большинство 200, очень мало 300. А кто 300, - тот тяжелый. Еб#наты, что сказать. Может они людей избавляются, в мясной штурм по 10 человек отправляют. Это же тупо, это даже не военному человеку понятно, что это тупо", - говорит пленный.
Топ комментарии
+32 ОсвальдКоблпот #588757
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+29 Luk Viktor
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+24 Самий правий Укр
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Виколоти одне око, відрубати по одній руці та нозі і пустити по руZZі вялікой - хай по електричках про бої проти укропів розповідає
ви ж кріпаки, по-русски рабы
Нынешние истории каzапов кому то заходят.И они прутся пачками....
А по-друге, ми ж бачимо тих російських німців - репатріантів, що приїхали сюди з тих місць, куди їхніх батьків та дідусів сослав срср. І, повірте, вони не з москви та петербургу! А з таких "глубєнєй" Уралу, Сибіру на Північного Казахстану, що навіть Марс ближче. І це не самі ледащі та пиющі, - це все ж таки нащадки німців. Але це дійсно інша планета!
нас не знищатьми їх не знищимо
- Як? Усі?!!
Якби не генерал Марченко і Миколаївська Самооборона, кацапи десь 6-7 березня були б в Одесі.
В чому гумор і сатира?
Хтось з високоінтелектуальних коментаторів може пояснити?
Русня пре на Сумському напрямку теж.
СNN показало нагромадження техніки та авіації. Не дадуть сволота спокою.
Треба знову бомбити Брянщену, Белгородщину і за 7-ми місячне немовл, що загинуло в Одесі
довбанути по московії!!!
кордони на московії відкриті , раз пішов зі зброєю в Україну підлягає утилізації
Є підозра, що вона набере потрібних 25 тісячь підписів ....