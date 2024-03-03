Дрон-камикадзе выследил оккупантов, эвакуировавших свой танк, и ударил по скоплению военных 291-го гвардейского мотострелкового полка РФ. ВИДЕО 18+

Украинский дрон-камикадзе выследил оккупантов из 291-го гвардейского мотострелкового полка, эвакуировавших свой танк, и ударил по скоплению российских военных.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты 291-го гвардейского мотострелкового полка эвакуировали танк Т-80 в районе Работино Запорожской области. Настроение у россиян было поднято, поскольку, по их словам, "все в штатном режиме, технику удалось вытащить".

"Все будет здорово, ребята, работаем! А теперь надо быстро валить отсюда", - говорили оккупанты.

По дороге россиян заметил украинский дрон, но он их не атаковал, а выследил до места дислокации. Позже наш беспилотник ударил по скоплению военных 291-го гвардейского мотострелкового полка РФ.

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