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Дрон-камикадзе выследил оккупантов, эвакуировавших свой танк, и ударил по скоплению военных 291-го гвардейского мотострелкового полка РФ. ВИДЕО 18+

Украинский дрон-камикадзе выследил оккупантов из 291-го гвардейского мотострелкового полка, эвакуировавших свой танк, и ударил по скоплению российских военных.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты 291-го гвардейского мотострелкового полка эвакуировали танк Т-80 в районе Работино Запорожской области. Настроение у россиян было поднято, поскольку, по их словам, "все в штатном режиме, технику удалось вытащить".

"Все будет здорово, ребята, работаем! А теперь надо быстро валить отсюда", - говорили оккупанты.

По дороге россиян заметил украинский дрон, но он их не атаковал, а выследил до места дислокации. Позже наш беспилотник ударил по скоплению военных 291-го гвардейского мотострелкового полка РФ.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лица с неустойчивой психикой!

Автор: 

армия РФ (19365) ликвидация (3591) Запорожская область (3119)


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Топ комментарии
+89
убивать, убивать и еще раз убивать. Только промышленный геноцид против оккупантов принесет мир в Украину.
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03.03.2024 16:23
+52
глядачів на концерті кобзона збільшиться
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03.03.2024 16:17
+51
Дурний кацап на Українській землі вам харашо ніколи не буде. Битим склом вам земля потвори недорозвинуті.
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03.03.2024 16:25
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глядачів на концерті кобзона збільшиться
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03.03.2024 16:17 Ответить
такі відео потрібно зранку показувати - і психіка нормалізується і настрій хороший на день весь забезпечений!
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03.03.2024 16:41 Ответить
Та воно й наніч не зашкодить, сон нормалізує.
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03.03.2024 20:00 Ответить
а хтось бачив там чмобіків???
я бачив здорових, вмотивованих підарасів
аж ніяк не схожих на чмобіків та зеків
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04.03.2024 09:49 Ответить
Прийнятно! Зараховано! Далі буде…
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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03.03.2024 16:18 Ответить
не заметил-нє
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03.03.2024 16:20 Ответить
да-да ....

ловили на живця
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03.03.2024 19:08 Ответить
убивать, убивать и еще раз убивать. Только промышленный геноцид против оккупантов принесет мир в Украину.
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03.03.2024 16:23 Ответить
окупантоцид
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03.03.2024 20:27 Ответить
Так отремонтировали или не? Полиспас и Гомер там?
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03.03.2024 16:23 Ответить
поліспаст розвернутий!
а всі хробаки "розмотані"......
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03.03.2024 16:38 Ответить
Потушили правила кріплення троса...
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03.03.2024 17:25 Ответить
Порушили.
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03.03.2024 17:26 Ответить
Не побачили напис : "Не стой под стрелой"!!!
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03.03.2024 17:28 Ответить
Атставіть паніку.Фсьо ідьот в штатнам рєжимє.
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03.03.2024 17:49 Ответить
Це добре.. але почув від людей які розуміються, що дрони треба перепрошивати.. і кажуть що зараз це найбільша проблема..
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03.03.2024 16:24 Ответить
Це проблема для далеких людей. Хто цим займається -це не проблема
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03.03.2024 16:28 Ответить
Коли вони сипляться по 40штук за раз, це проблема..
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03.03.2024 17:06 Ответить
Сипляться фантазії дилетантів.
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04.03.2024 12:36 Ответить
Дурний кацап на Українській землі вам харашо ніколи не буде. Битим склом вам земля потвори недорозвинуті.
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03.03.2024 16:25 Ответить
А що сі стало? гвардєйці бункерного чо то приунилі
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03.03.2024 16:28 Ответить
Валіть їз. Валііііть.

А ми будемо донти.
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03.03.2024 16:29 Ответить
Дегенерати кацапи! Самі жити не бажають й іньшим заважають! Не седиться їм на Засрашці...... дегенерати.
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03.03.2024 16:31 Ответить
ПадеБіли, файне сі який look.
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03.03.2024 16:38 Ответить
Компактно так лежать "побєдуни", кучно.
Пи.Си. Цікаво що то таке за дрон уїбав, що такі пошкодження?
Можливо дядько Хімарс завітав з перевіркою якості ремонту "евакуйованого" танка і роздачею "нагород" всім причетним.
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03.03.2024 16:45 Ответить
дрон був звичаний, за 500$. Просто "стільці" і "стіл" здетонували.
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03.03.2024 17:28 Ответить
О, саме це написав нижче.... вразило мене - яким це треба було бабахнути...
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03.03.2024 17:40 Ответить
У них там було ГНІЗДО😉
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03.03.2024 16:50 Ответить
...тарганяче!
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03.03.2024 18:24 Ответить
було гнєздо разврата
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03.03.2024 20:28 Ответить
слава з расее, ти де? фашисти з рашки, нехай вас ******* дрони України. Слава ЗСУ!
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03.03.2024 16:53 Ответить
Пабєділі ))
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03.03.2024 16:54 Ответить
Хорашо!,Мочим русню по всему миру!
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03.03.2024 16:58 Ответить
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03.03.2024 17:03 Ответить
Разляглись.Не хотят квартиру на Печерске
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03.03.2024 17:04 Ответить
Бог не з вами, а з тими хто захищає свою Батьківщини.
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03.03.2024 17:06 Ответить
побєдуни монголоїдні. вижив тільки танк .І то не на довго.
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03.03.2024 17:07 Ответить
Цей дрон мабуть ТМ62 скинув.
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03.03.2024 17:13 Ответить
Карочє, касабе, не кажи гоп поки не перескок
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03.03.2024 17:17 Ответить
І коли перескочив, теж не поспішай казати, - Гоп! -
Оглянись і подивись куди ти вскочив ..... може в ще більшу халепу
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03.03.2024 20:41 Ответить
Звірі люті кровожерливі але смертні
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03.03.2024 17:20 Ответить
Геть руки від звірів....
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03.03.2024 17:37 Ответить
Звірі є лагідними створіннями порівняно з цими організмами.
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03.03.2024 19:26 Ответить
Цікаво той рудий теж там розлігся?
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03.03.2024 17:22 Ответить
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03.03.2024 17:37 Ответить
Думаю то наші підібрали телефона з трупа і виклали його відосик, бо другий відос вже проскакував...
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03.03.2024 17:50 Ответить
У Миши по прежнему все отлично?
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03.03.2024 17:32 Ответить
Я не зрозумів - це один дрон так наскирдував кацапів? Зо ж там за дрон? Ні, я тільки ЗА, але результат якийсь несамовитий
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03.03.2024 17:38 Ответить
Гудственный результ, так що запитання сi зайвi.
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03.03.2024 17:45 Ответить
Может БК пидоров сдетонировал. Их кубло разнесло на куски нехило.
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03.03.2024 18:18 Ответить
Ти читати не пробував?
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04.03.2024 15:56 Ответить
на першому відео "всьо атлічна работаєм, всьо будіт ****** харашо"
друге відео - уработалісь, ****** как харашо.
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03.03.2024 17:55 Ответить
Далі буде......?!
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03.03.2024 18:01 Ответить
Бох дрон с вами 💥
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03.03.2024 18:01 Ответить
Вони кажуть, що "Бог із нами". Так хочеться, щоб він справді до них прийшов. Може так і буде- через ДТП, хвороби, бідність та інше. Проклинати цих ... не можна. А ось побажати справедливості їм - БАЖАЮ!
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03.03.2024 18:14 Ответить
Ну шо, "пабєділ"??
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03.03.2024 18:17 Ответить
Победил? *****.
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03.03.2024 18:31 Ответить
"Пізніше наш безпілотник вдарив скупченню військових"

Це що за беспілотник так вдарити може??
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03.03.2024 18:39 Ответить
Миллион беспилотников от преЗедента - сразу все...
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03.03.2024 19:38 Ответить
Може. Безпілотники бувають різні.
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04.03.2024 15:57 Ответить
Неплохо пидоров намолотили.
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03.03.2024 19:01 Ответить
Наші чорноземи всіх кацапогнид перетравлять.
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03.03.2024 20:18 Ответить
......яка приємна для перегляду ця ОГАЛТЄЛАЯ руSSофобія ..... ще й " мальчік ф труSіках" ..... .. СЛАВА ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА ! Завтра ще переведу хлопцям на дрони ... ..
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03.03.2024 20:20 Ответить
Ну, разные бывают беспилотники. Например -
Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления - до 150 км.
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03.03.2024 21:02 Ответить
По моему на 20-й сек второго видоса "сам себе ресжисйор" закабздоненный
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03.03.2024 21:35 Ответить
Побільше б кацапам таких довбо…бів!
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03.03.2024 21:49 Ответить
чергова порція бальзаму. подякував усім причетним..
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04.03.2024 10:11 Ответить
И как там сейчас славарассист?
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04.03.2024 14:05 Ответить
 
 