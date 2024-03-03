Дрон-камикадзе выследил оккупантов, эвакуировавших свой танк, и ударил по скоплению военных 291-го гвардейского мотострелкового полка РФ. ВИДЕО 18+
Украинский дрон-камикадзе выследил оккупантов из 291-го гвардейского мотострелкового полка, эвакуировавших свой танк, и ударил по скоплению российских военных.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Российские оккупанты 291-го гвардейского мотострелкового полка эвакуировали танк Т-80 в районе Работино Запорожской области. Настроение у россиян было поднято, поскольку, по их словам, "все в штатном режиме, технику удалось вытащить".
"Все будет здорово, ребята, работаем! А теперь надо быстро валить отсюда", - говорили оккупанты.
По дороге россиян заметил украинский дрон, но он их не атаковал, а выследил до места дислокации. Позже наш беспилотник ударил по скоплению военных 291-го гвардейского мотострелкового полка РФ.
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я бачив здорових, вмотивованих підарасів
аж ніяк не схожих на чмобіків та зеків
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
ловили на живця
а всі хробаки "розмотані"......
А ми будемо донти.
Пи.Си. Цікаво що то таке за дрон уїбав, що такі пошкодження?
Можливо дядько Хімарс завітав з перевіркою якості ремонту "евакуйованого" танка і роздачею "нагород" всім причетним.
Оглянись і подивись куди ти вскочив ..... може в ще більшу халепу
друге відео - уработалісь, ****** как харашо.
Бохдрон с вами 💥
Це що за беспілотник так вдарити може??
Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления - до 150 км.