Противотанкисты выследили российскую БМП и нанесли удар по ней с ПТРК "Стугна". ВИДЕО
Противотанкисты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" выследили российскую БМП вместе с десантом на Лиманском направлении. Воины нанесли удар по вражеской технике из ПТРК "Стугна".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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- Есть Рома! Прямое, на путин....
зе-шобла, виконуючи "оманські " договорняки, готова була здати під окупацію паРаші )(уйло 60-70% території України, ймовірно в кордонах окупованої червоним комуно-нацьким біонепотребом так званої усср на 01.091939 року, лиш би )(уйлро залишив цього "найвеличнішого зе-нелоха, **************" гауляйтером окупованої частини України !!! )(уйло ж витягнув зіі смітника історії "тричі несудимого" єнакієвського завгара вітю ялинковича та свого кума метверчука !!!