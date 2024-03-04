Тело оккупанта повисло на башне после того, как он хотел украсть украинский FPV-дрон. ВИДЕО 18+
Украинские защитники сделали засаду для российского захватчика. Операторы дрона приземлили беспилотник на башню в одном селе на временно оккупированной территории. Оккупант, услышав звук дрона, полез на башню, чтобы забрать FPV.
Позже, как показал украинский воин, дрон взорвался и ликвидировал россиянина, передает Цензор.НЕТ.
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Не інакше як Мадяр вирішив пошуткувати - по голосу він
Дякуємо хлопці, було весело!
геніально
прєвосходно...
Нічого. Ще рочків 15 і ми не будемо вже отруювати суспільство своєю пам'яттю та специфічним "мєнталітєтом"
А тепер правильна термінологія: в даному фільмі совкові інтервенти кошмярять середньоазійску країну. З "шуткамі та прибауткамі". Тероризують та нищать національно-визвольний рух. Знущаються з традицій та побуту аборигенів. І фактично, заради цієї мети, братаються з уламком аналогічної імперської парадігми - вєрєщагіним.
Тож сцена, насправді, не схожа по факту, хоч і має деіякі декоративні схожесті (драбина та вежа/бочка, смерть).
В новині - жадібний загарбник здох через кмітливі дії українських воїнів.
В фільмі - керівник національно-визвольного руху загинув від руки загарбника (постріл в спину) під час спроби визволення з совкового полону власних дружин.
Просто один бандит застрелил другого, и не надо много слов.
Ага, а біндерівці окупували Україну і були бандитами, та тероризували законну окупаційну комуняцьку владу аж до 1953 року.
Вам самому не смішно? Перестаньте як папуга повторювати совкові штампи та маніпуляції, розберіться з гімном пропаганди, яким засрана ваша свідомість. Отакі як ви буквально вчора борців національно-визвольного руху Інгушетії за існування власного народу (який совки знищують вже 80 років) назвали "терористами", тупо і буздумно скопіювавши тексти новин з засрашинських пропагандистських ТГ-каналів.
Або, поцікавтеся, наприклад, хто такий Василь Назарович Боженко (видатний колаборант, який відіграв неабияку роль в боротьбі з Українською Центральною Радою). Призначений московитськими окупантами "національним українським героєм" під час героїзації (в 1930х роках) бандитів часів знищення української держави.
Може і командир, а може і сам вирішив, що за героїчне захоплення дрона йому випишуть річну відпустку до рідної "дєрєвні" під тамбовом.
А, взагалі, вивчення психології противника є доброю запорукою перемоги
Налити туди будь-якого метилу та написати "С2Н5ОН".
Понапиваються - 100%
епічні довбойоби !
Не прожив, бо не вкрав падло!