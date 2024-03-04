Тело оккупанта повисло на башне после того, как он хотел украсть украинский FPV-дрон. ВИДЕО 18+

Украинские защитники сделали засаду для российского захватчика. Операторы дрона приземлили беспилотник на башню в одном селе на временно оккупированной территории. Оккупант, услышав звук дрона, полез на башню, чтобы забрать FPV.

Позже, как показал украинский воин, дрон взорвался и ликвидировал россиянина, передает Цензор.НЕТ.

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