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Контрразведчики СБУ уничтожили вражеский штаб, УРАЛ и орудие Д-30 дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

На временно оккупированной территории Украины контрразведчики СБУ уничтожают российские объекты дронами "Дикие Шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ,  операторы дронов-камикадзе уничтожили антенное оборудование оккупантов, наблюдательный комплекс "Муром-М". Также дронами атаковали вражеский штаб, УРАЛ окупантов и орудие Д-30.

Присоединиться к сбору на дроны можно:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected] 

Читайте: Ночной дрон "Дикие Шершни" уничтожает грузовик с оккупантами. ВИДЕО

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уничтожение (7030) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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04.03.2024 14:01 Ответить
Краще б зайнялись кацапською агентурою в керівництві.
Якось непомітно пройшла 2-га річниця Подвигу Героїв Бузкового парку.

Питання залишаються: як кацапи вже 1 березня 2022 були в Херсоні?
Чому не був підірваний Антонівський міст через Дніпро? Хто перешкоджав цьому?

Чи допитувало СБУ свідка Подоляк, який своїм ротом казав, що влада "була психологічно не готова підривати мости"?
Хто саме був психологічно не готовий? Прізвища, рік народження, місце реєстрації?

А по кукурузі ганяти за кацапськими "Уралами", то такє, там і без них є кому...
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04.03.2024 14:27 Ответить
в цьом випадку вони вийдет самі на себе....
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04.03.2024 15:03 Ответить
Невже "контріки" мають ЦИМ займатися?
Це як силами ССО штурмувати Кінбурнську косу. Для піару Зєлєдєнта...
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04.03.2024 17:23 Ответить
+ в банку
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04.03.2024 19:54 Ответить
 
 