Контрразведчики СБУ уничтожили вражеский штаб, УРАЛ и орудие Д-30 дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

На временно оккупированной территории Украины контрразведчики СБУ уничтожают российские объекты дронами "Дикие Шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов-камикадзе уничтожили антенное оборудование оккупантов, наблюдательный комплекс "Муром-М". Также дронами атаковали вражеский штаб, УРАЛ окупантов и орудие Д-30.

Присоединиться к сбору на дроны можно:

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