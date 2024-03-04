Контрразведчики СБУ уничтожили вражеский штаб, УРАЛ и орудие Д-30 дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО
На временно оккупированной территории Украины контрразведчики СБУ уничтожают российские объекты дронами "Дикие Шершни".
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов-камикадзе уничтожили антенное оборудование оккупантов, наблюдательный комплекс "Муром-М". Также дронами атаковали вражеский штаб, УРАЛ окупантов и орудие Д-30.
Присоединиться к сбору на дроны можно:
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