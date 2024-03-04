Пропагандист Киселев обещает уничтожить "гиперзвуковым "Цирконом" четыре моста в Германии: "А что делать? Наш крымский мост им не жалко". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев грозится уничтожить четыре моста в Германии в ответ на уничтожение моста в оккупированный Крым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Киселев планирует уничтожить "гиперзвуковым "Цирконом" четыре моста - Ферманзундский, Рюгенский, Магдебургский и мост Гогенцоллернов.
Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил, которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Крымского моста ракетами Taurus.
Интернет-конференция высокопоставленных офицеров ВВС, которую, вероятно, подслушали россияне 19 февраля, касалась подготовки 30-минутного брифинга для министра обороны Бориса Писториуса о возможности проведения миссии Taurus в Украине. Офицеры открыто говорят, среди прочего, о том, что американские и британские военнослужащие действуют на территории Украины и обсуждают возможности подготовки украинского персонала в Германии для миссии Taurus.
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Факт дій пропаганди на московії, від воєнного злочинця.
Як тільки німці показали слабину, з "розслідуваннями", тут же пішли наїзди.
Брити послали нах з Штормами і нічо сидять рашки не жужать, прильоти рахують...
Сциклива кончена мразота, яка ховається за закривавленою Україною, скуповуючи енергоносії у фашиста за сотні мільярдів доларів на місяць, а на Україну виділяючи 1%, та й той в кредит на 20 років. Суки.
в хаті не діє... бо нормальний собака!
Пропогандіст Данілов вже два роки обіцяє знищити керченський міст ракетою власної розробки.
Оце розмах! Оце розпіл!
бо кримський міст знахадиться на
украінській території , яку ви нагло прихвалтили своєю
озброєною армією і радієте 😡
Ви злодюгами були , є і будете , до тих пір ,
поки ми вас не повбиваємо 🙁