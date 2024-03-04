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Воины ВСУ остановили вражеский штурм и уничтожили технику оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады остановили вражеский штурм на Лиманском направлении.

Бойцы уничтожили вражескую бронетехнику, а также российские гольф-кары DesertCross, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Контрразведчики СБУ уничтожили вражеский штаб, УРАЛ и орудие Д-30 дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

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уничтожение (7030) Лиман (319) ВСУ (6626)


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Реформатори ЗСУ, такі, як кузьмук-гроценко-єнахуров-єжель, та інші, «видатні» державорозкрадачі… знають набагато більше…
Ксе відбувалося під мудрим патронатом таких, як Бакай-Сівкович-деркачів…
https://www.youtube.com/watch?v=a8Wgn3sLUZ8
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04.03.2024 16:50 Ответить
Дурні кацапи пішли на штурм на китайських гольфкарах-епічно...
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04.03.2024 16:56 Ответить
А клюшки взяли з собою?
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04.03.2024 17:07 Ответить
А шо їх шкода, закупили аж півтори тисячі(планували для бездоріжжя,санітарні.по самогонку і тд.)але краще хай так штурмують.
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04.03.2024 18:55 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.03.2024 17:10 Ответить
Смерть кацапам!
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04.03.2024 19:55 Ответить
 
 