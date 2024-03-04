Воины ВСУ остановили вражеский штурм и уничтожили технику оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады остановили вражеский штурм на Лиманском направлении.
Бойцы уничтожили вражескую бронетехнику, а также российские гольф-кары DesertCross, передает Цензор.НЕТ.
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Ксе відбувалося під мудрим патронатом таких, як Бакай-Сівкович-деркачів…
https://www.youtube.com/watch?v=a8Wgn3sLUZ8
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!