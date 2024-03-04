Украинские аэроразведчики наблюдают за полем боя: "Россиянин застрелился в окопе! Застрелился!". ВИДЕО
Украинские аэроразведчики сняли момент самоубийства оккупанта на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что оккупант сначала стрелял из автомата в направлении украинского дрона, а затем решил покончить с собой.
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+20 олег иванов #434516
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раптом у вас стали "сміливими"?
Мастер и Маргарита Михаил Булгаков
Нет, надо поехать в Украину и застрелиться в грязной яме...
Це доказ того, що кацапи тупий, примітивний різновид людини.