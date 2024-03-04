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Украинские аэроразведчики наблюдают за полем боя: "Россиянин застрелился в окопе! Застрелился!". ВИДЕО

Украинские аэроразведчики сняли момент самоубийства оккупанта на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что оккупант сначала стрелял из автомата в направлении украинского дрона, а затем решил покончить с собой.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Босой оккупант застрелился в окопе. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19387) самоубийство (1003)


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Топ комментарии
+20
Отріцатєльно роділся.
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04.03.2024 18:06
+18
и стоило переться в такую даль что бы застрелиться ? Мог бы и у себя
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04.03.2024 18:07
+11
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04.03.2024 18:04
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04.03.2024 18:04 Ответить
Отріцатєльно роділся.
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04.03.2024 18:06 Ответить
Це не сміливість, кацап, це боягузтво.
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04.03.2024 18:12 Ответить
Тобто залякані боягузи, які на росії не змогли пробелькотіти "ні"
раптом у вас стали "сміливими"?
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04.03.2024 18:22 Ответить
Це що завгодно, але не сміливість. Це страх, відчай, відраза до життя, ненависть до всіх і вся, обмеженість, відсутність перспектив. Більшість з ниї є вихідцями з депресивних регіонів. Вони нормально жодного дня не жили, за кордон не виїжджали, всі зручності мали на вулиці. Єдина їхня радість дешева горілка. Тому для них вартість такого "життя" - копійка. Тому й так легко його віддають...
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04.03.2024 18:46 Ответить
и стоило переться в такую даль что бы застрелиться ? Мог бы и у себя
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04.03.2024 18:07 Ответить
Застрелився руССкій, а руські дивилися на це на моніторі.
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04.03.2024 18:08 Ответить
Мені важко зрозуміти цих людей. Вижити в любих умова це найголовніший інстинкт біологічного захисту. Тварина, людина буде робити все, щоб вижити. Ці вбивають себе якби життя нічого не варте. І в їхньому «суспільстві « подібні речі героізують! що у них в головах?
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04.03.2024 18:11 Ответить
у цього різновида людини у голові міжушний ганглій, а трохи нижче - гіпофіз. Ну, і ще в голові рот, вони туди їдять. https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b5qg40/setting_up_an_explosive_trap_via_drone_for_a/ Ось вам черговий доказ низького розумового рівня середньостатистичного кацапа.
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04.03.2024 18:22 Ответить
Все просто. Отримав поранення. ВОГ вибухнув під ногами. ВсьО. Він нікому не потрібен. За ним не прийдуть. Що конати доки не кров'ю стече ? Навіть аптечки немає, щоб вколоти обезболювальне.
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04.03.2024 18:28 Ответить
це все наслідки сирійського каптагону. половина русні сидить на цій дряні. а може й усі. воно дуже вимотує мозок і нервову систему, власне як будь-яка наркота. тому коли трапляється відходняк - на змученй мозок падає сильна депресія. критична ситуація, поранення, - і ось такі наслідки. жаль не у всіх.
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04.03.2024 18:35 Ответить
Фенетиллин.
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04.03.2024 19:38 Ответить
так, каптагон - це одна з торгових марок
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04.03.2024 19:57 Ответить
Кожен кацапський окупант повинен брати приклад з цього дохлика.
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04.03.2024 18:11 Ответить
"Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться «в другой мир» под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?"

Мастер и Маргарита Михаил Булгаков

Нет, надо поехать в Украину и застрелиться в грязной яме...
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04.03.2024 18:13 Ответить
У цього ваньки, коли він пʼяний під гармошку танцював на вокзалі перед відправкою на війну з «хахлами» такий сценарій розвитку подій в дурній макітрі не виникав. Це ще один доказ їхнього низького рівня розвитку.
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04.03.2024 18:18 Ответить
вони застрелюються кожний день. Просто не завжди вдається зняти відео процеса, і не все попадає у вільний доступ. https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b5arqd/ru_soldier_apparently_dies_of_selfinflicted/ Ось, наприклад, вчорашнє (3 березня) відео.
Це доказ того, що кацапи тупий, примітивний різновид людини.
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04.03.2024 18:15 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b6u5x5/exhausted_and_wounded_russian_was_wandering/ а ось сьогодняшнє (4 березня) . А завтра буде наступне. І так кожен день.
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05.03.2024 06:35 Ответить
Нанятся а войну и там застрелится и так почти каждый день..
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04.03.2024 18:15 Ответить
блин этих ****** еще 500к
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04.03.2024 18:17 Ответить
Ти їх собствєнноручна пересчітівал?
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04.03.2024 18:19 Ответить
нет я смотрю украинские новости
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04.03.2024 18:49 Ответить
сочувствую (нет)
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04.03.2024 18:53 Ответить
Єдине правильне рішення👍 Головне, козломорді, не зупиняйтесь!!!
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04.03.2024 18:24 Ответить
Якщо кацап сам застрелився, свиноматка отримає ладу?
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04.03.2024 18:27 Ответить
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04.03.2024 18:31 Ответить
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04.03.2024 18:41 Ответить
воно є кацап , не "руський"! Руськи - ті , що жили в Русі на теренах ******** України. Кацапи називають себе русскімі , що перекладається як росіянин , але ж ніяк не "руський" ...
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04.03.2024 18:41 Ответить
Мене також це бісить коли українці називають кацапів "руськими." Слово руський походить від слова Русь, а народ Русі називався руським, або русини, руси, русичі. Русини - це мешканці передусім Київського і Переяславського князівств. Ці давньоукраїнські племена є пращурами ******** українців. Кацапи приплели до назви Русь слово київська, а потім видумали термін московська русь. Хоч насправді тоді була тільки одна Русь з центром в Києві, І ніякої іншої Русі, ні московської, ні новгородської не було. Були напівдикі угро-фінські племена меря, мещера, мурома, вєсь, перм, мордва, які ніколи до нашої Русі не входили. Тому відповідно до ******** назви росія, кацапів треба називати росіянами. Хоч насправді такого народу як росіяни не існує. В російській федерації є комі, марійці, якути, башкири, буряти, чуваші... але такої етнічної нації як росіяни не має. І автономної російської республіки також не має, бо не має такого етносу як росіяни.
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04.03.2024 20:55 Ответить
В мене вже є сумнів. А не вистава це з самогубствами? Ціль вистави змусити оператора дрона повірити в смерть ,,пацієнта,, та не тратити на нього вибухівку на добивання. А ця скотиняка чекає відльоту дрону у позі мерця, а потім тікає. Так деякі тварини діють. Можливо, кацапам хтось це підказав.
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04.03.2024 19:03 Ответить
Можливо ви праві. Передивився кілька разів і на відео не побачив характерного для автоматного пострілу руху тушки .І автомат кацапотварюка направив не в голову, а кудись вниз-можливо нижче матні.
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04.03.2024 21:05 Ответить
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04.03.2024 19:25 Ответить
А міг би щє вдома застрелитися...
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04.03.2024 21:14 Ответить
Без літра не обійшлося
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04.03.2024 23:41 Ответить
то стріляв по дрону, а то внєзапно повернув на себе.. нє вєрю! воно прикидається. Імітувало самострєл, аби від нього відчепилися
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05.03.2024 01:22 Ответить
Руський - писаки, руський, Русь - це україна, а на відео кацап, москаль, московин, свинорил, окупант і т д. У вас слів замало ?
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05.03.2024 04:10 Ответить
Видається ми даром сміємося з того, що росіянин застрелився в окопі побачивши безвихід свого становища. Це означає, що зараз російські вояки дуже вмотивовані. Вони вибирають краще смерть ніж полон. ТОбто, на відміну від першого року війни, ми зараз маємо справу з добре озброєною, чисельною та високовмотивованою армією. І тут вже не до сміху. особливо коли ми не маємо зброї, снарядів а наші війсковозобов,язані всіма можливими шляхами тікають від мобілізації.
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05.03.2024 11:13 Ответить
Эх ванька,ванька.Не сиделость тебе дома.
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05.03.2024 11:54 Ответить
 
 