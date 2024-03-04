Одиннадцать оккупантов погибают под артобстрелом на дороге вблизи Степного. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 47-й ОМБр уничтожили штурмовую группу из одиннадцати оккупантов, двигавшихся по дороге в направлении Степного вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что штурмовая группа была ликвидирована артиллерией с применением разного типа боеприпасов.

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