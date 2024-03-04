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Одиннадцать оккупантов погибают под артобстрелом на дороге вблизи Степного. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 47-й ОМБр уничтожили штурмовую группу из одиннадцати оккупантов, двигавшихся по дороге в направлении Степного вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что штурмовая группа была ликвидирована артиллерией с применением разного типа боеприпасов.

Смотрите также: Обгоревшие тела оккупантов валяются у только что подбитого российского бронетранспортера. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) уничтожение (7030) Авдеевка (2444) артиллерия (637) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+34
Кажуть,що касети не в моді))
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04.03.2024 18:40
+21
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04.03.2024 18:41
+17
кучна пашлі...
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04.03.2024 18:40
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Кажуть,що касети не в моді))
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04.03.2024 18:40 Ответить
кацапи сильно відстали у технічному розвитку, тому касети у них будуть ще довго користуватись попитом.
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04.03.2024 18:42 Ответить
дихлофос
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05.03.2024 11:26 Ответить
Дохлофос)
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05.03.2024 13:02 Ответить
кучна пашлі...
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04.03.2024 18:40 Ответить
К даждю видать 😁
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04.03.2024 20:32 Ответить
Живучі - *****
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04.03.2024 18:41 Ответить
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04.03.2024 18:41 Ответить
Мені так подобається русня! Коли вона дохла.
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04.03.2024 18:42 Ответить
Это тельце там так красиво взлетело в конце? Окрылённые люди эти кассабы...
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04.03.2024 18:42 Ответить
А что с ними случилось ? Их "освободили"...
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04.03.2024 18:43 Ответить
ніт, вони стали харошимі.
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05.03.2024 20:11 Ответить
Уже нікто нікуда нє спєшіт.
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04.03.2024 18:46 Ответить
Фтарая армiя мiра
...атрiцатєльн-оє наступлєнiє:
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04.03.2024 18:48 Ответить
Хотіли назад до СРСР? Отримали пару касет Ласкавага мая і Любе )
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04.03.2024 18:55 Ответить
на даний момент треба всього лише 50 тищ таких штук
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04.03.2024 18:56 Ответить
Як таргани бігають туди-сюди... Вольфрамову кульку не обдуриш..
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04.03.2024 18:56 Ответить
з такою розтратою *********** на кучку обідранців багато не навоюєш
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04.03.2024 18:57 Ответить
Тоже хотел написать, шо 5 снарядов на десяток этих тварей - большая роскошь
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04.03.2024 19:57 Ответить
піди покажи як правильно потрібно воювати, ти б їх звісно ножичком всіх прирізав...
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04.03.2024 20:12 Ответить
те, ****енышь, точно.
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04.03.2024 21:00 Ответить
то скажи їм,щоб ставали купкою і нікуди не бігли, поки не прилетить прямо по них. а взагалі то це ще мало, добре що є точні, а не насипати десятки чи сотні у всі боки.
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05.03.2024 20:18 Ответить
Лапті ф клочья!
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04.03.2024 19:06 Ответить
Надо несколько пленных поселить в квартирах в Одессе в том доме, что разбомбили. На цепь приковать...
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04.03.2024 19:14 Ответить
Вверх ногами.
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05.03.2024 00:12 Ответить
Одиннадцать рашинят идут погибать
Один снаряд и троих не стало,
Второй и четверо на снег упало
Четыре рашиненка пошли на дискотеку

Им там кассет свежайших переслали
Один пакет и все они упали
Одиннацать рашинят
Внезапно сдохли и лежат.

(зараннее прошу прощения у читателей за "свечку-печку")
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04.03.2024 19:24 Ответить
Не можу зрозуміти, то орк на 40 секунді так підлетів і приземлився?? бо начебто ще шевелиться після приземлення.
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04.03.2024 19:42 Ответить
6 снарядів, з яких 3 касети на 11рил. хтото тут на цензорі патякав шо фпв дроном дорого
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04.03.2024 19:55 Ответить
А в кацапів "жисть" одного обдристаного зека коштує не те що нуль -- відʼємну величину. Тобто, дешевше його вбити, ніж тримати у їхньому "суспільстві".

От так і воюють.
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04.03.2024 20:00 Ответить
Дал бы Байден на год раньше такие касетные боеприпасы. Может такой жопы сейчас и небыло бы.
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04.03.2024 20:56 Ответить
було би не 400+ дохлих кацапів, а наприклад 500+, але всеодно жопа, кацапи тушки своїх не рахують.
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05.03.2024 20:22 Ответить
Красавчегі! Було видовищно та скрепно! Боже, збережи будь ласка хлопців та дівчат з ЗСУ!🙏
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04.03.2024 21:07 Ответить
"Одинадцять окупантів гинуть..."


"знищено", "ліквідовано" - хоча добре що школяр не написав "героїчно загинули"
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04.03.2024 22:01 Ответить
Ось така "судьба судьбинушка" окупанта.
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04.03.2024 23:36 Ответить
"Дави их! даaaви их *****!"
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05.03.2024 00:01 Ответить
Паацаны отправились 3.14здить хахлов. Но что то пошло не так ...
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05.03.2024 00:10 Ответить
https://fakty.ua/434212-zamuchennogo-do-smerti-v-rossijskoj-tyurme-ukrainskogo-plennika-okkupanty-podbrosili-v-pole-vozle-popasnoj-kak-budto-on-pogib-v-boyu Закатованого до смерті в російській тюрмі українського полоненого окупанти підкинули в полі біля Покровська - наче він загинув у бою
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05.03.2024 07:34 Ответить
Я досить скептично ставився до історій, що їх пускають бігти полем щоб спробувати прорватись.

Але дане відео - цьому підтвердження!
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05.03.2024 08:25 Ответить
11 кацапят пошли гулять в поле...
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05.03.2024 13:43 Ответить
 
 