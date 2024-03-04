Согласовал и подписал ряд новых кадровых назначений для Сил обороны, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 740-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ..
"Главком Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Продолжилась встреча именно относительно фронтовых вопросов и задач. Наши операции и перспективы. При всех дефицитах возможности наших воинов уничтожать оккупантов не должны уменьшиться. Главком регулярно на передовой. Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны.
Министр обороны Рустем Умеров провел с ним отдельное совещание. Поставки оружия, справедливое и правильное обеспечение бригад. Каждая боевая бригада, каждое фронтовое подразделение должны получать больше существующего современного оружия. Отдельный разговор – относительно дронов. Хорошее содержание. В частности, относительно наших дальнобойных дронов.
Доклад ГУР – Буданова. Наши специальные действия. Нам нужен четкий результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат. Это будет.
Доклад СБУ – Малюка. Отчитался о нашем противодействии российским ДРГ – этим убийцам, которые терроризируют наши пограничные районы. Также Малюк отчитался и по противодействию коллаборантам. Есть хорошие результаты по обезвреживанию этих лиц.
Был доклад внешней разведки – Литвиненко. Относительно чувствительных международных направлений и планов России. Есть понимание, какие документы на столе у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать", – рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це як було в ЦК КПРС- Постанова прийнято-проблема вирішена.
ТО ЧИ НЕ ПОРА ВЖЕ перефоорматувати ВР, й РЕАНІМУВАТИ ЇЇ, вирвавши з-під пазурів ЄРМАКА ?7 Де е в консттиуції написані права ЯКОГО БЛдь ГОЛОВИ якогось БЛдь ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА?!!!
https://republic.com.ua/article/butusov-ukra%D1%97na-zahishhayuchis-vid-voroga-ne-budu%D1%94-lini%D1%97-oboroni-vzagali.html https://republic.com.ua/article/butusov-ukraїna-zahishhayuchis-vid-voroga-ne-buduє-liniї-oboroni-vzagali.html
Самі покращення, що від держави нічого не лишиться.
Тепер це створіння просить журналістів не говорити про те, як вони самі крадуть.
За лаштунками війни: що відбувається в «учебках» ЗСУ
https://www.radiosvoboda.org/a/uchebky-zsu-umovy-navchannya-mobilizatsiya-pidhotovka-rekruty/32835859.html
Є тільки для відосів арахамія,безмозгла, коля котлєта,корбельна сосна, третьякова,стефанчук,шуляк,герус,саакашвілі, а точніше ясько,гетьманцев від сівковича,іонушас,бардіна,брагар,богуцька,бужанський, дубінський і добрий десяток, які перейшли на бік ворога і "слуги" їх просто прибрали з лав своєї партії.
А свої, ригівські кадри підгняють смірнов, татаров, єлдак,демченко, гетьманцев через сівковича і шурму. Нарід 73% привів до влади антимайданівців. Як не крути, так воно є. Я не помилився? А десь у квітні Херпіду відсторонить від посали і єлдака з татаровим, щоб показати, який він справедливий і як тільки нарід дасть йому ще раз булаву, то і єлдак і татаров знову з'вявляться або в уряді, або навіть в генеральній прокуратурі. Це мій прогноз, якщо Україна вистоїть у війні з кацапами!!!
зе!гніда з'ясував, яким чином, військові плани 2023 опинились на столі у кремлі?
хтось чув?
Воно ж на користь, коли дебіл-шоумен займається кадровою політикою армії під час війни...