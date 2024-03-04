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Новости Видео Война
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Согласовал и подписал ряд новых кадровых назначений для Сил обороны, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 740-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ..

"Главком Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Продолжилась встреча именно относительно фронтовых вопросов и задач. Наши операции и перспективы. При всех дефицитах возможности наших воинов уничтожать оккупантов не должны уменьшиться. Главком регулярно на передовой. Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны.

Министр обороны Рустем Умеров провел с ним отдельное совещание. Поставки оружия, справедливое и правильное обеспечение бригад. Каждая боевая бригада, каждое фронтовое подразделение должны получать больше существующего современного оружия. Отдельный разговор – относительно дронов. Хорошее содержание. В частности, относительно наших дальнобойных дронов.

Доклад ГУР – Буданова. Наши специальные действия. Нам нужен четкий результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат. Это будет.

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Доклад СБУ – Малюка. Отчитался о нашем противодействии российским ДРГ – этим убийцам, которые терроризируют наши пограничные районы. Также Малюк отчитался и по противодействию коллаборантам. Есть хорошие результаты по обезвреживанию этих лиц.

Был доклад внешней разведки – Литвиненко. Относительно чувствительных международных направлений и планов России. Есть понимание, какие документы на столе у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать", – рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) кадры (611) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+57
"Вечірня казка" дідуся Поноса...
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04.03.2024 20:07
+26
Краще би ти туди не ліз.
Самі покращення, що від держави нічого не лишиться.
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04.03.2024 20:09
+21
І з незламною потужністю перднув у штанці!
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04.03.2024 20:11
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"Вечірня казка" дідуся Поноса...
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04.03.2024 20:07 Ответить
Ну, раз нарада проведена- тоді усе у порядку.

Це як було в ЦК КПРС- Постанова прийнято-проблема вирішена.
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04.03.2024 20:19 Ответить
Все, ми виграли війну. Одним рішенням Володя виправив всі помилки, які натворили за 30 років. Ми спаслися завдяки наріду 73%. Щоб ми робили якби не вони?
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04.03.2024 20:51 Ответить
"Подивіться, я ж не гуляю!"
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04.03.2024 20:54 Ответить
Чому ні?
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04.03.2024 20:35 Ответить
Воно розігнало після СТАДІОН-ТАК СТАДІОН ВР, коли не було війни, а коаліція була умовно ситуативна. А що зараз твориться у ВР - повне ситуативне голосування за нехваткою голосів Слуг та за ПІДГОЛОСОВУВАННЯ ОПЗЖ- У ВР КОАЛІЦІЯ ВОРОГІВ УКРАЇНИ?
ТО ЧИ НЕ ПОРА ВЖЕ перефоорматувати ВР, й РЕАНІМУВАТИ ЇЇ, вирвавши з-під пазурів ЄРМАКА ?7 Де е в консттиуції написані права ЯКОГО БЛдь ГОЛОВИ якогось БЛдь ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА?!!!
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04.03.2024 20:30 Ответить
Взагалі то зелена рада вже прострочена
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04.03.2024 20:46 Ответить
Маю надію- у ВР неСлуги збунутують ( не ОПЗЖ ЗВІСНО) - якщо буде рішення суду з визнання вови Президентом під час війни без виборів . То отоді точно треба розглядати історію з цією опозажопною коаліцією й її ХАЗЯЇНА КОЗИРА
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04.03.2024 21:04 Ответить
Всё-то ты в делах, великий государь. Аки пчела.. (с)
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04.03.2024 20:08 Ответить
Трутень.
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04.03.2024 20:36 Ответить
Бутусов: Україна, захищаючись від ворога, не будує лінії оборони взагалі
https://republic.com.ua/article/butusov-ukra%D1%97na-zahishhayuchis-vid-voroga-ne-budu%D1%94-lini%D1%97-oboroni-vzagali.html https://republic.com.ua/article/butusov-ukraїna-zahishhayuchis-vid-voroga-ne-buduє-liniї-oboroni-vzagali.html
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04.03.2024 21:08 Ответить
Єрмак лапи волохаті потирає і вдоволено чухаю жирне пузо- "ах какой я хітрий - за всьо етот дурачьок отвєтіт..."
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04.03.2024 20:09 Ответить
Та ******. Крутяк
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04.03.2024 20:09 Ответить
Краще би ти туди не ліз.
Самі покращення, що від держави нічого не лишиться.
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04.03.2024 20:09 Ответить
Вони вже знищили всі інститути влади. Немає ні самоуправління, ні парламенту, головним злишився тільки офіс президента, якого немає навіть в Конституції.
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04.03.2024 20:38 Ответить
Одне створіння горлало на стадіоні - "скільки вам ще треба вкрасти шоб ви наїлись?"
Тепер це створіння просить журналістів не говорити про те, як вони самі крадуть.
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05.03.2024 05:49 Ответить
Зустрівся з практологом. Зробив потужну клізму
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04.03.2024 20:11 Ответить
І з незламною потужністю перднув у штанці!
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04.03.2024 20:11 Ответить
Согласовал и записал первую часть аудиокниги "Как я выиграл войну". Все збс.
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04.03.2024 20:12 Ответить
Ми маленька крєвєтка,кругом нас великі акули...які без проблем нас лигнуть....Тому ми повинні стати отруйною крєветкою...щоб акула і не думала нас їсти.І вони стали!!!І це не Ізраїль...
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04.03.2024 20:14 Ответить
Посидел в бункере, пожрал мивину, попил дорогого вина, поиграл в пинг-понг (у всех выиграл), потом перцем на рояле поводил (натер), позвонил кошевому и вместе поржали как кони. Прочел прогноз погоды - долго думал...
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04.03.2024 20:14 Ответить
А що ж робити з тим, хто стільки років відповідав за навчальні центри?

За лаштунками війни: що відбувається в «учебках» ЗСУ

https://www.radiosvoboda.org/a/uchebky-zsu-umovy-navchannya-mobilizatsiya-pidhotovka-rekruty/32835859.html

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04.03.2024 20:16 Ответить
Патужный.
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04.03.2024 20:17 Ответить
Шикса, будуй бетоні лінії оборони, а не голе поле. Падлюка.
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04.03.2024 20:19 Ответить
Навіщо йому якісь лінії оборони? Йому і його команді подовше побути біля бюджету, щоб тирити, тирити і ще раз тирити. А якщо великий шухер - то "лижі". Чи він для когось купив вілли в Італії, Великобританії, Ялті і ще де ми пока не знаємо? А закон про багатогромадянство для чого приймали? Щоб прості військові мати по три-десять паспортів? Ні, для себе, щоб знати куди линяти.
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04.03.2024 20:42 Ответить
Нажаль, медична перевірка кандидата на посаду "Президент України" не була проведена належним чином
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04.03.2024 20:19 Ответить
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04.03.2024 20:34 Ответить
а про фортифікацію з ким перетирав?
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04.03.2024 20:21 Ответить
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04.03.2024 20:31 Ответить
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04.03.2024 20:32 Ответить
Старих ригів змінив на нових ригів, бо у Херпіду не було і не має своєї команди. А проукраїнських він не використовує, вони йому чужі, ось проросійські - то його, свої в доску.
Є тільки для відосів арахамія,безмозгла, коля котлєта,корбельна сосна, третьякова,стефанчук,шуляк,герус,саакашвілі, а точніше ясько,гетьманцев від сівковича,іонушас,бардіна,брагар,богуцька,бужанський, дубінський і добрий десяток, які перейшли на бік ворога і "слуги" їх просто прибрали з лав своєї партії.
А свої, ригівські кадри підгняють смірнов, татаров, єлдак,демченко, гетьманцев через сівковича і шурму. Нарід 73% привів до влади антимайданівців. Як не крути, так воно є. Я не помилився? А десь у квітні Херпіду відсторонить від посали і єлдака з татаровим, щоб показати, який він справедливий і як тільки нарід дасть йому ще раз булаву, то і єлдак і татаров знову з'вявляться або в уряді, або навіть в генеральній прокуратурі. Це мій прогноз, якщо Україна вистоїть у війні з кацапами!!!
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04.03.2024 20:34 Ответить
Стратєх 😡
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04.03.2024 20:38 Ответить
Головком регулярно на передовій . - погані для України справи...
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04.03.2024 20:43 Ответить
я не чув.
зе!гніда з'ясував, яким чином, військові плани 2023 опинились на столі у кремлі?
хтось чув?
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04.03.2024 20:43 Ответить
Віслюк ,будуй укріплення трепло оманське дрони вже потужно раза три нґ,що лохам ще втілити,
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04.03.2024 20:48 Ответить
Змінює на повністю підконтрольних д'єрмаку. Ось тільки відповідати буде не д'єрмак за такі дії.
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04.03.2024 20:49 Ответить
В совдєповсім кривім рогу колись не вистарчало кондомів !
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04.03.2024 20:52 Ответить
Шо, ******, еще не всех нормальных дочистил.
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04.03.2024 20:53 Ответить
краще дермака звільни і посади разом з татаровим до СІЗО СБУ, а Залужного з командою поверни...
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04.03.2024 21:00 Ответить
О, дякуємо! Тепер спатиму спокійно, блд!
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04.03.2024 21:03 Ответить
Краше мемуари Шикльгрубера конспектуй
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04.03.2024 21:04 Ответить
Це все в солдатики грається...
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04.03.2024 21:04 Ответить
Шо ти могло погодити, якщо ти безтолкове від народження. Ну, хіба що підписав. Для цього розуму не треба.
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04.03.2024 21:24 Ответить
Боженьку, як перетрудився. Підписав низку законів, які надрукувала якась Ліза в коротенькій спідничці. Пора йти в спортзал, курнути і випити дорогенького винця.
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04.03.2024 21:37 Ответить
Продовжуються блазенські переформатування ЗСУ.

Воно ж на користь, коли дебіл-шоумен займається кадровою політикою армії під час війни...
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04.03.2024 21:43 Ответить
Це краще ніж снаряди!!!
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04.03.2024 21:45 Ответить
Повторюся: за.бали клоуни!
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04.03.2024 21:49 Ответить
перестановка диванів в борделі продовжується....
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04.03.2024 22:06 Ответить
Після звільнення Залужного кожні нові призначення це дурість.
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04.03.2024 22:17 Ответить
Коли нарешті наша контррозвідка та ДБР будуть розслідувати держзраду вищих посадових осіб щодо навмисного зриву нашої спецоперації по затримці вагнерівців шляхом розкриття та передачі данних про цю спецоперацію президентові Беларусі Лукашенку (яку він одразу передав москалям). Чому за цим фактом державної зради досі ніхто не затриманий? Чому досі не заведена карна справа відповідними органами? Де вироки? Де посадки? Чи може наші спецслужби вважають, що вищим посадовим особам можна вчиняти державну зраду? Так само, як і друзям президента - Ванє Баканову, який досі безкарно гуляє на волі? Тоді питання - а кому присягали наші спецслужби - народу України? Чи особисто реЗЕденту??? І чи не плутають вони реЗЕдента з українською державою???
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04.03.2024 22:30 Ответить
Здавати так здавати!
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05.03.2024 08:18 Ответить
Будь ти проклятий, гаде, за твої "кадрові рішення"!
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05.03.2024 18:26 Ответить
 
 