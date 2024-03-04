Согласовал и подписал ряд новых кадровых назначений для Сил обороны, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 740-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ..

"Главком Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Продолжилась встреча именно относительно фронтовых вопросов и задач. Наши операции и перспективы. При всех дефицитах возможности наших воинов уничтожать оккупантов не должны уменьшиться. Главком регулярно на передовой. Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны.

Министр обороны Рустем Умеров провел с ним отдельное совещание. Поставки оружия, справедливое и правильное обеспечение бригад. Каждая боевая бригада, каждое фронтовое подразделение должны получать больше существующего современного оружия. Отдельный разговор – относительно дронов. Хорошее содержание. В частности, относительно наших дальнобойных дронов.

Доклад ГУР – Буданова. Наши специальные действия. Нам нужен четкий результат в уничтожении российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат. Это будет.

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Доклад СБУ – Малюка. Отчитался о нашем противодействии российским ДРГ – этим убийцам, которые терроризируют наши пограничные районы. Также Малюк отчитался и по противодействию коллаборантам. Есть хорошие результаты по обезвреживанию этих лиц.

Был доклад внешней разведки – Литвиненко. Относительно чувствительных международных направлений и планов России. Есть понимание, какие документы на столе у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать", – рассказал Зеленский.