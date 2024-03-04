Российского теннисиста выгнали из турнира в Дубае за мат в адрес судьи. ВИДЕО

Российский теннисист Андрей Рублев был изгнан из турнира в Дубае после того, как он набросился с бранью на линейного судью во время матча с казахом Александром Бубликом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях. После инцидента на корт спустился один из руководителей турнира, заявивший, что Рублев нецензурно ругался по-русски. В результате было принято решение о дисквалификации.

Смотрите также: "Если ты сейчас не завалишь #бало, я дам мячиком в тебя. Понятно?", - российский теннисист Котов просит маму спокойно вести себя на трибуне корта. ВИДЕО