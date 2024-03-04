Российского теннисиста выгнали из турнира в Дубае за мат в адрес судьи. ВИДЕО
Российский теннисист Андрей Рублев был изгнан из турнира в Дубае после того, как он набросился с бранью на линейного судью во время матча с казахом Александром Бубликом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях. После инцидента на корт спустился один из руководителей турнира, заявивший, что Рублев нецензурно ругался по-русски. В результате было принято решение о дисквалификации.
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