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Российского теннисиста выгнали из турнира в Дубае за мат в адрес судьи. ВИДЕО

Российский теннисист Андрей Рублев был изгнан из турнира в Дубае после того, как он набросился с бранью на линейного судью во время матча с казахом Александром Бубликом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликована в соцсетях. После инцидента на корт спустился один из руководителей турнира, заявивший, что Рублев нецензурно ругался по-русски. В результате было принято решение о дисквалификации.

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дисквалификация (51) Дубай (63) мат (88) россия (95687) теннис (156) хамство (43)


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Топ комментарии
+62
Бидло не може не бути бидлом-бо воно бидло...
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04.03.2024 20:26
+31
На×ер свиней з пляжу.
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04.03.2024 20:29
+24
Руzzкая свінья
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04.03.2024 20:31
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мальчік в трусіках тепер грає в теніс!)
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05.03.2024 09:59 Ответить
Его надо мобилизовать вместе с ракеткой. Была бы хорошая антидроновая защита.
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05.03.2024 10:14 Ответить
рашофашисти в хліву грайте,там ваше місце!
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05.03.2024 10:17 Ответить
Чому дивуватися? Для них - це норма. Вбити,згвалтувати,зруйнувати...
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05.03.2024 11:47 Ответить
Ааааааа русахобия!Меня аж трисет
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05.03.2024 12:06 Ответить
Ну и скажите теперь, шо кацапы на ровном месте - не ДЛБ.
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05.03.2024 21:33 Ответить
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