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Новости Видео Война
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Оккупанты на полигоне пытаются научить наемников-иностранцев бою в окопе: "Непальцы, вьетнамцы, негры. Бл#дь, я устал быть переводчиком". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены тренировки наемников-иностранцев под руководством российских инструкторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую сделал один из оккупантов, видно, что иностранцев пытаются научить тактике боя в окопе.

"Непальцы, вьетнамцы, негры. Бл#дь, устал быть переводчиком", - говорит один из оккупантов на записи.

Читайте также: В Украине на стороне РФ воюют десятки тысяч наемников из Африки и Азии - Центр нацсопротивления

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Россия вербует наемников в Сирии для войны против Украины, - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

армия РФ (19387) наемники рф (2087)


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Топ комментарии
+35
цю мерзоту треба не у Золкіна показувати та годувати, а просто нищіти як шкідливих комах
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04.03.2024 22:40
+22
Тому що гроші на зарплату найманцям пішли на яйця по 17 грн, а також уже в офшорах як оплата ***********, які ніколи не будуть поставлені
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04.03.2024 23:15
+15
Мало того! Коли вже йдеться про ноусерів з Африки, то вони ще й повечеряти можуть проспиртованим ванькою. А що? "Два в адном: і випівка, і закуска!".
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04.03.2024 23:13
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цю мерзоту треба не у Золкіна показувати та годувати, а просто нищіти як шкідливих комах
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04.03.2024 22:40 Ответить
Почекай - вони тобі ще й у спину скоро вистрелять! Це тобі не ваше бидло!
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04.03.2024 22:42 Ответить
Мало того! Коли вже йдеться про ноусерів з Африки, то вони ще й повечеряти можуть проспиртованим ванькою. А що? "Два в адном: і випівка, і закуска!".
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04.03.2024 23:13 Ответить
Конченный ломанный английский акцент,как будто запор на очке!,фу *** питары!
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04.03.2024 22:42 Ответить
Православно та й годі.
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04.03.2024 22:45 Ответить
Братськие народьі
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04.03.2024 22:51 Ответить
Тут терміново потрібен "гаварящий с вєтром":
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04.03.2024 22:52 Ответить
Тут такі красиві шльоми і т.д. я як на штурм то пох в чому їх крошити
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04.03.2024 22:55 Ответить
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04.03.2024 22:57 Ответить
Putin ******!
Как-то так, нах...
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04.03.2024 22:57 Ответить
Бл*** вся Ось Зла против нас воюет. И кто скажет что ето не третья мировая война
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04.03.2024 23:10 Ответить
Все це весело, але чому Україна не рекрутує на державному рівні добровольців у всьому світі?
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04.03.2024 23:12 Ответить
Тому що гроші на зарплату найманцям пішли на яйця по 17 грн, а також уже в офшорах як оплата ***********, які ніколи не будуть поставлені
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04.03.2024 23:15 Ответить
Ну, використовуючи вашу логіку, можна було й найманців брати по 17 грн, а платити їм менше. Але навіть бажання немає заробити на цьому.
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05.03.2024 00:23 Ответить
Потому что наемникам, внимание, надо платить. Коалиция по оплате наемникам т.с.
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04.03.2024 23:20 Ответить
Друже, ти каброн, тьфу, блін, дурень )))) У нас в ЗСУ повно іноземців. Тільки у нас ціла рота колумбійців. Усі на стандартних умовах. 22т.+100т. бойових.

Хочеш таку зарплату - мобілізуйся.
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05.03.2024 08:31 Ответить
Найманців не мобілізують, а наймають. Мобілізацію громадян других країн наша держава не може.
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05.03.2024 12:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ivrBbVvrQng Так он же на этом скачке расколется! Редиска! При первом же шухере
- ці валютні різнокольорові хвойди-мрійниці розбіжаться при перших же прильотах чогось важчого за калашовський *********
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04.03.2024 23:13 Ответить
Налейте наемникам полные чаши, им завтра снова в поход!
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04.03.2024 23:14 Ответить
А якшо переврдчика не стане?! Куда обижать!..?!
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04.03.2024 23:22 Ответить
Бижать
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04.03.2024 23:23 Ответить
та все одно не так, треба чи - бігти, чи росіянською - бежать
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05.03.2024 11:35 Ответить
Надеюсь они как следуют позаражают кацапов африканскими болезнями.
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04.03.2024 23:31 Ответить
Да, у этих можно такой экзотикой разжиться, что еще и названия не придумали.
Эболу им дивизию!
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05.03.2024 07:24 Ответить
Предлагаю лихорадку Западного Нила.
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05.03.2024 08:46 Ответить
Расизм це хвороба всього колишнього совка. Який бачиш у них в Інтернеті майже кожен день. На Заході таке можливо хіба що в неіснуючому вже куклукс клані.
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04.03.2024 23:32 Ответить
Иснуючому. Только мышей не ловит . А БЛМ тем часом городА крушит и грабит, памятники Колумбу сносит, даже Линкольну, который рабство отменил.
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05.03.2024 07:28 Ответить
Свинособаки тренируют обезьян. Прогресс.
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04.03.2024 23:41 Ответить
Кацапи чудово розуміють, що великі втрати на фронті - це велика кількість похоронів у тилу. А це своєю чергою може обернутися зростанням невдоволення суспільства і зменшенням підтримки війни всерединї країни, Тож основна причина більш-менш масової появи в армії московитїв іноземних найманцїв - це спроба кремлівського режиму зберегти стабільність усередині країни та не допустити формування революційних настроїв, які потенційно можуть обернутися бунтом проти влади. Непал, Сомалі, Судан, Центральноафриканська Республіка,Нїгерїя та таж Куба - це одні з найбідніших країн свїту, Саме у фінансовому неблагополуччі цих держав і криється інтерес до них козломордних вербувальників. Бо у мешканців таких країн їхні фінансові апетити є значно меншими, ніж у мешканцїв з болот. Простіше кажучи, їм можна платити не 2−3 тисячі доларів США на місяць як своїм, а близько 500 доларів, і їх це цілком задовольнятиме. Бо для їхніх країн це дуже серйозний рівень зарплат. Таким чином, наймаючи на війну іноземців із найбідніших країн, кремлївська влада не тільки зменшує кількість гробів, які їдуть з фронту по московитьских тилових регіонах, а й економить гроші, яких у неї через санкції з кожним місяцем стає усе менше. Але ще на жаль досї багато, як ї багато ще буде й бажаючих пїти у найманцї до московитїв з усїх бїдних країн свїту.....
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05.03.2024 00:03 Ответить
А от хто бы мне обьяснил, почему ВСЕ "найбидниши крайины" расположены в субтропиках и тропиках, где можно снимать 2-3 урожая в год, не особо напрягаясь?
Кто назовет "найбиднишу" севернее 40-й параллели ?
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05.03.2024 07:33 Ответить
Москалям дурнуватим ганьба на весь світ за те , що набирають
всяких мерзотників , як самі ,
прийти в нашу краіну і воювпти 😡
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05.03.2024 00:18 Ответить
А чого не на вяліковсрутськом? Чого мовою гнилого заходу, проклятих англосаксів?
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05.03.2024 00:26 Ответить
Так вот какие вы - страшные наемники НАТО, которыми в начале 2014-го года пугали донецких детей...
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05.03.2024 03:45 Ответить
Та не только детей, там и взрослых при слове НАТО начиналась диарея, переходящая в понос.
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05.03.2024 07:35 Ответить
Получаєцця шо в тіпа великій расейці закінчується людський ресурс ? Хто там верещав що з населенням 140 мільйонів ( хоча насправді 90-95 млн.) кацапи можуть воювати вічно?
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05.03.2024 06:28 Ответить
Нащо витрачати своє, коли можна витрачати чуже?
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05.03.2024 10:04 Ответить
Чому ведмідь стає на задні лапи?:Правильно, щоб всі бачили ,який він великий та страшний. Так і рашистська влада понаписувала у всих вікіпедіях що їх аж 150 млн. А недолугі українські "політологи та експерти" розганяють цю брехню під соусом все пропало, замість того щоб вивчити це питання. Оце ще один доказ що нема у них 140-150 млн. Опозиційний російський журналіст Сотник взагалі вважає що їх не більше 65 млн. і більш30% зних це мусульмани.
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05.03.2024 07:51 Ответить
Судя по видео вояки из них никакие.
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05.03.2024 09:19 Ответить
Их сначала необходимо научить есть вилкой, ложкой. Вьетнамцев необходимо вместо насекомых научить есть мясо, иначе не будет сил поднимать автомат. Выговаривать слово «Ленин»
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05.03.2024 09:27 Ответить
Вся нечисть лезет на Украину.
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05.03.2024 09:35 Ответить
саурон збирає всі сили..
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05.03.2024 10:15 Ответить
Ничего, ЗСУ их научат "Hold the distance from Ukraine".
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05.03.2024 10:58 Ответить
 
 