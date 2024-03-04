Оккупанты на полигоне пытаются научить наемников-иностранцев бою в окопе: "Непальцы, вьетнамцы, негры. Бл#дь, я устал быть переводчиком". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены тренировки наемников-иностранцев под руководством российских инструкторов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую сделал один из оккупантов, видно, что иностранцев пытаются научить тактике боя в окопе.
"Непальцы, вьетнамцы, негры. Бл#дь, устал быть переводчиком", - говорит один из оккупантов на записи.
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Как-то так, нах...
Хочеш таку зарплату - мобілізуйся.
- ці валютні різнокольорові хвойди-мрійниці розбіжаться при перших же прильотах чогось важчого за калашовський *********
Эболу им дивизию!
Кто назовет "найбиднишу" севернее 40-й параллели ?
всяких мерзотників , як самі ,
прийти в нашу краіну і воювпти 😡