Оккупанты на полигоне пытаются научить наемников-иностранцев бою в окопе: "Непальцы, вьетнамцы, негры. Бл#дь, я устал быть переводчиком". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены тренировки наемников-иностранцев под руководством российских инструкторов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую сделал один из оккупантов, видно, что иностранцев пытаются научить тактике боя в окопе.

"Непальцы, вьетнамцы, негры. Бл#дь, устал быть переводчиком", - говорит один из оккупантов на записи.

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