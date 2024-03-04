Домашний арест и электронный браслет: 16-летнему франковскому "скинхеду" избрали меру пресечения за избиение пожилой женщины. ВИДЕО

Одному из франковских "скинхедов" - 16-летнему подростку - суд избрал меру пресечения - домашний арест.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 16-летний подросток "ради хайпа" намеренно нанес удар в спину 80-летней бабушке и применил против нее газовый баллончик. Двое его друзей снимали это на телефон.

Полицейские Прикарпатья установили молодых людей, нападавших на прохожих. Они утверждают, что имитировали удары по пожилым людям. Сейчас им грозит до 7 лет лишения свободы.

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