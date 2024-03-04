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Домашний арест и электронный браслет: 16-летнему франковскому "скинхеду" избрали меру пресечения за избиение пожилой женщины. ВИДЕО

Одному из франковских "скинхедов" - 16-летнему подростку - суд избрал меру пресечения - домашний арест.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 16-летний подросток "ради хайпа" намеренно нанес удар в спину 80-летней бабушке и применил против нее газовый баллончик. Двое его друзей снимали это на телефон.

Полицейские Прикарпатья установили молодых людей, нападавших на прохожих. Они утверждают, что имитировали удары по пожилым людям. Сейчас им грозит до 7 лет лишения свободы.

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Автор: 

задержание (6679) Ивано-Франковск (832) избиение (9802) пенсионеры (838) подростки (450)


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Топ комментарии
+45
Таких тільки по тихому вбивати, це не дитя і вже не людина, це щось рядом з кацапом.
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04.03.2024 23:15
+42
на зону ,щоб опустили.. 3,14дар він а не скінхєд ...
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04.03.2024 23:08
+41
Це для нього ще хороший варіант - я б таких би тихенько закопував у лісопосадках - з таких малолітниіх виродків ,які піднімають руку на стареньких - виростають вбивці та гвалтівники Бучі . Москальське поріддя - яке потрібно суворо карати .
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04.03.2024 23:18
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Покаяння таке непереконливе і вираховане що виправити може лише лісоповал, нари і баланда.
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05.03.2024 20:38 Ответить
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