Операторы БПЛА наблюдают из блиндажа за результатом своей работы: "П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться, як воно горить". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оператор украинского БПЛА в блиндаже наблюдает через камеру беспилотника за результатом своей работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах – только что уничтоженная российская БМД, охваченная огнем.

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"П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться, як воно горить", - говорит воин на записи.

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