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Операторы БПЛА наблюдают из блиндажа за результатом своей работы: "П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться, як воно горить". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оператор украинского БПЛА в блиндаже наблюдает через камеру беспилотника за результатом своей работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах – только что уничтоженная российская БМД, охваченная огнем.

Также смотрите: Уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов". ВИДЕО беспилотника

"П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться, як воно горить", - говорит воин на записи.

Смотрите также: Половина оккупанта исчезла после сбрасывания гранаты с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19400) уничтожение (7040) дроны (3986) БМД (33)


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Топ комментарии
+20
Передають що під Авдіївкою наша арта сьогодні - відривається на повну .
Схоже снарядів хтось підкинув .
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05.03.2024 13:29
+19
дiйсно красота)Слава ЗСУ!!
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05.03.2024 13:21
+17
..
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05.03.2024 13:39
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дiйсно красота)Слава ЗСУ!!
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05.03.2024 13:21 Ответить
Пі-дори то вже як самоназва русні.
Рускій - прикметник, але це неправильне позначення національності, а пі-дор іменник, тому "рускі пі-дори" звучить завершено і по фен-шую...
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05.03.2024 13:23 Ответить
Кацапи-московити взагалі не мають відношення до Русі.
Коли Київ був столицею конфедерації князівств, яка потім отримала умовну назву "Київська Русь", фіно-угорська мокша, мєрь і чухонци їли жаб на болотах.
Вони вкрали в нас терміни "Русь", "руський".
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05.03.2024 14:34 Ответить
Шасти вам хлопці!!!! І вдачі надовго!
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05.03.2024 13:25 Ответить
Мені нравиться як воно горить кацапи ото обсмаляні бігають,дохнуть.
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05.03.2024 13:27 Ответить
Передають що під Авдіївкою наша арта сьогодні - відривається на повну .
Схоже снарядів хтось підкинув .
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05.03.2024 13:29 Ответить
дай боже, щоб це було правдою...
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05.03.2024 13:30 Ответить
Та схоже на правду .
Передає не марафон ,передають воїни з під Авдіївки .
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05.03.2024 13:36 Ответить
Марафон давно пора закрити , тільки бабло палять і зе лайно підхвалюють за бюджетні кошти.
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05.03.2024 13:44 Ответить
марафон хер скаже
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05.03.2024 13:53 Ответить
..
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05.03.2024 13:39 Ответить
Щоб у арти рученьки не боліли снаряди таскати.
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05.03.2024 13:50 Ответить
Бережи вас Боже!!!
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05.03.2024 13:36 Ответить
Мені теж дуже наравиться як горить кацапське тіло і їх барахло 🙁
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05.03.2024 13:50 Ответить
Мій земляк перевозив бійців до Кринки. Було дуже важко, обстріли без кінця. А оператори дронів викладали відео,як ЗСУ на лівий берег річки переправляються. Якщо відео без координат, то одне, а з конкретними даними,то що ви робите?! Красиво чи не Красиво горить техніка ворожа, думайте, що поряд є ЗСУ і координати
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05.03.2024 13:56 Ответить
хахах а то кацапи тупіє не бачать переміщення наших військових через дніпро, чекають доки хтось відео скине....
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05.03.2024 14:31 Ответить
Мені не цікаво,що бачать кацапи,нехай їм повилазить. Мене дістає,що заради відео в тікток, не думають які наслідки це несе. Під час війни думати не заборонено.
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05.03.2024 14:35 Ответить
кацапи "бачать" більше ніж ми бо "очей" у небі у них набагато більше.
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05.03.2024 15:16 Ответить
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05.03.2024 14:58 Ответить
Хлопцi , молодцi , бeрeжiть сeбe.
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05.03.2024 21:58 Ответить
 
 