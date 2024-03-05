Операторы БПЛА наблюдают из блиндажа за результатом своей работы: "П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться, як воно горить". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оператор украинского БПЛА в блиндаже наблюдает через камеру беспилотника за результатом своей работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах – только что уничтоженная российская БМД, охваченная огнем.
"П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться, як воно горить", - говорит воин на записи.
Топ комментарии
+20 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий05.03.2024 13:29
+19 alex #471802
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+17 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий05.03.2024 13:39
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Рускій - прикметник, але це неправильне позначення національності, а пі-дор іменник, тому "рускі пі-дори" звучить завершено і по фен-шую...
Коли Київ був столицею конфедерації князівств, яка потім отримала умовну назву "Київська Русь", фіно-угорська мокша, мєрь і чухонци їли жаб на болотах.
Вони вкрали в нас терміни "Русь", "руський".
Схоже снарядів хтось підкинув .
Передає не марафон ,передають воїни з під Авдіївки .