Для российских террористов безопасных гаваней в Черном море нет и не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 741-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня есть новый шаг Международного уголовного суда – ордера на арест еще двух представителей российского руководства. На этот раз – военных руководителей. Командующих российских убийц – дальней авиации и Черноморского флота государства-террориста.

Я благодарю прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, всю команду Международного уголовного суда и нашу украинскую команду, работающую ради восстановления справедливости, - всех следователей, расследующих российские преступления войны, всех помогающих экспертов Генерального прокурора и его Офиса и всех правоохранителей Украины. Российские убийцы будут отвечать – это точно.

Я хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, все подразделения, которые восстанавливают безопасность и контроль и в украинском небе, и в нашем Черном море. Украина доказала, на что мы способны, на что способна наша сила. Об этом говорит и количество сбитых российских военных самолетов, и возможности наших ребят по отношению к российскому флоту. Нет уже для российских террористов безопасных гаваней в Черном море и не будет. И не будет для них безопасного пространства в небе - при достаточной нашей украинской прочности. Это касается как поставок от партнеров, так и нашего внутреннего производства", - сказал президент.

Читайте также: Если бы Залужный создал партию, он мог бы получить большинство в парламенте, - опрос. ИНФОГРАФИКА