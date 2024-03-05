Для российских террористов безопасных гаваней в Черном море нет и не будет, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение Владимира Зеленского в конце 741-го дня войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня есть новый шаг Международного уголовного суда – ордера на арест еще двух представителей российского руководства. На этот раз – военных руководителей. Командующих российских убийц – дальней авиации и Черноморского флота государства-террориста.
Я благодарю прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, всю команду Международного уголовного суда и нашу украинскую команду, работающую ради восстановления справедливости, - всех следователей, расследующих российские преступления войны, всех помогающих экспертов Генерального прокурора и его Офиса и всех правоохранителей Украины. Российские убийцы будут отвечать – это точно.
Я хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, все подразделения, которые восстанавливают безопасность и контроль и в украинском небе, и в нашем Черном море. Украина доказала, на что мы способны, на что способна наша сила. Об этом говорит и количество сбитых российских военных самолетов, и возможности наших ребят по отношению к российскому флоту. Нет уже для российских террористов безопасных гаваней в Черном море и не будет. И не будет для них безопасного пространства в небе - при достаточной нашей украинской прочности. Это касается как поставок от партнеров, так и нашего внутреннего производства", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
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https://twitter.com/i/status/1765061265746211108
Хоча б тому що всі Хімери зараз на приколі...
кацапи пишуть, що перший, знову
чи то співпало, чи то з приходом сирського якось все пішло по п*зді
2 Ти номінально през на час до перемоги - й Тобі все може вибачитися й діти тебе не перестануть поважати як презедента- переможця
Але ж, це не знають, оті ухилянти, від КВНу… Тому і несуть в голос, що їм напишуть…інші. А за Оман з лижами, їх клинить чомусь розповісти, як про злиття вагнерівців прутіну.
Текст, по дебільному написаний (с)
Слава Захисникам України та їх Рідним!
І не тільки в Чорному.
Саме цікаве,що обидві сторони будуть вважати що він зрадив саме їх!
на цих словах він неодноразово ридав, просив вибачення у *****, матюкався на Нептуни, щось постійно нюхав на столі і аж з тридцятого дубля таки цей відосик було знято ... а ви кажете що працювати диктором у дєрьмака легко ...
Є відповіді!
1. Неможливо відрізнити "потужне" зверненя від одного зі сценічних виступів за 20 років.
2. Почувше таке по радіо можно прийняти за виступ якогось пародиста з раши,який глузує с Зеленського.