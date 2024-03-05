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Для российских террористов безопасных гаваней в Черном море нет и не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 741-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня есть новый шаг Международного уголовного суда – ордера на арест еще двух представителей российского руководства. На этот раз – военных руководителей. Командующих российских убийц – дальней авиации и Черноморского флота государства-террориста.

Я благодарю прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, всю команду Международного уголовного суда и нашу украинскую команду, работающую ради восстановления справедливости, - всех следователей, расследующих российские преступления войны, всех помогающих экспертов Генерального прокурора и его Офиса и всех правоохранителей Украины. Российские убийцы будут отвечать – это точно.

Я хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, все подразделения, которые восстанавливают безопасность и контроль и в украинском небе, и в нашем Черном море. Украина доказала, на что мы способны, на что способна наша сила. Об этом говорит и количество сбитых российских военных самолетов, и возможности наших ребят по отношению к российскому флоту. Нет уже для российских террористов безопасных гаваней в Черном море и не будет. И не будет для них безопасного пространства в небе - при достаточной нашей украинской прочности. Это касается как поставок от партнеров, так и нашего внутреннего производства", - сказал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20511) обращение (753)


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Топ комментарии
+20
То може і оманському не буде гавані?

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05.03.2024 20:37
+18
Это говорит тело, угробившее планы производства дивизионов "Нептун" перед большим вторжением.
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05.03.2024 19:45
+14
Чмизгало оманське, досить надувати неголені щоки, твоїх заслуг в цьому немає, хай твоя жаба починає сушити незламні сухарі...
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05.03.2024 19:57
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05.03.2024 19:33 Ответить
ті, де є море.
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05.03.2024 21:19 Ответить
Ты то кто, чучело?
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05.03.2024 19:34 Ответить
Самостверджуєшься, йолопе не дуже розумне..??
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05.03.2024 19:39 Ответить
Да. Полегчало?
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05.03.2024 19:41 Ответить
Та взагалі не впевнений що тобі полегшає в цьому житті.. але не опускай руки - если долго мучаться, то всё у вас получится.. горного вечера..
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05.03.2024 19:54 Ответить
Ти вже москальскою пиши, якщо мову не одужав )))
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05.03.2024 20:07 Ответить
Та я пишу якою ти розумієш.. і це наче як касаподдупонародна приказка чи прибаутка, куй просциш тих пятікантропів...
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05.03.2024 20:10 Ответить
Вова, у тебе... рейтінг впав і борода облізла, чучала !
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05.03.2024 21:21 Ответить
Іх безпечна гавань буде на річці Стікс у пеклі
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05.03.2024 19:35 Ответить
То може і оманському не буде гавані?

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05.03.2024 20:37 Ответить
Эх, к сожалению Хаймарс один потеряли... Искандером накрыли.
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05.03.2024 19:37 Ответить
Де написано?
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05.03.2024 19:44 Ответить
В телеграмме, твитерре видео полно. Вот например:

https://twitter.com/i/status/1765061265746211108
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05.03.2024 20:09 Ответить
Брєхня.
Хоча б тому що всі Хімери зараз на приколі...
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05.03.2024 20:16 Ответить
біда, біда !
кацапи пишуть, що перший, знову
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05.03.2024 21:23 Ответить
перший абрамс, перший хаймарс, перший насамс ...

чи то співпало, чи то з приходом сирського якось все пішло по п*зді
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05.03.2024 19:47 Ответить
Тоже такие мысли возникли. И спецназ накрыли в Херсонской области, в Сумской по ССО авиабомба прилетела... Видимо "бедоносец" взял командование в свои руки полностью.
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05.03.2024 20:06 Ответить
дай сцыль об этом
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05.03.2024 20:34 Ответить
не Хаймарс а Насамс
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05.03.2024 20:40 Ответить
Бурлаки їм в допомогу.. нехай тягнуть свої тазіки на мацкву..
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05.03.2024 19:38 Ответить
ВОВА твоя зараз найкраща гавань така
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05.03.2024 19:39 Ответить
1.Коаліція єдності усіх політсил у ВР та новий Кабмін від неї .
2 Ти номінально през на час до перемоги - й Тобі все може вибачитися й діти тебе не перестануть поважати як презедента- переможця
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05.03.2024 19:42 Ответить
Это говорит тело, угробившее планы производства дивизионов "Нептун" перед большим вторжением.
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05.03.2024 19:45 Ответить
йому або застрелитися або просто закрити ОПУ й дати владу ВР з собою безЄрмакотатрівщини паслушним представником однієї!!!ОДНІЄЇ!! з гілок влади в парламентсько-презеденсткій країні. Й УСІ рішення приймати узгоджено з коаліцією єдності у ВР!!
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05.03.2024 19:53 Ответить
ІЗРАЇЛЬ ЙОМУ ЯК ПРИКЛАД!!!
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05.03.2024 19:54 Ответить
Израиль не годится - там народ не гои.
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05.03.2024 20:36 Ответить
Чмизгало оманське, досить надувати неголені щоки, твоїх заслуг в цьому немає, хай твоя жаба починає сушити незламні сухарі...
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05.03.2024 19:57 Ответить
Ну, це зрозуміло... А які ТВОЇ ДОСЯГНЕННЯ?!
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05.03.2024 19:58 Ответить
Ну як же ! Розминував Південь !
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06.03.2024 08:26 Ответить
Вот тільки знищення їхнього недофлоту на лінію фронту не впливає від слова ніяк
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05.03.2024 20:04 Ответить
Вообще-то влияет. Без уничтожения крейсера "москва" было бы гораздо тяжелее освободить Херсон и невозможно было выгнать орков со Змеиного.
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05.03.2024 22:14 Ответить
Треба і їх топити в вільний від війни час !
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06.03.2024 08:25 Ответить
Еслі де яка перемога, головний її творець тут як тут. А єслі що не так, - так то наслєдіє нєгодяя Залужного і бубоськи там не буде...
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05.03.2024 20:14 Ответить
Если шо не так - он на сеансе подписание очередных "потужных" гарантий с очередным Маврикием.
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05.03.2024 20:40 Ответить
В Українців, є приказка, що і без Гриця, вода освятиться!
Але ж, це не знають, оті ухилянти, від КВНу… Тому і несуть в голос, що їм напишуть…інші. А за Оман з лижами, їх клинить чомусь розповісти, як про злиття вагнерівців прутіну.
Текст, по дебільному написаний (с)
Слава Захисникам України та їх Рідним!
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05.03.2024 20:21 Ответить
Якби ти" фельдмаршал" не заблокував в 19 тому році ракетну програму, а зокрема виробництво комплексу Нептун, на запитання генерального конструктора КБ Луч, скільки потрібно дивізіонів щоб захистити чорноморське узбережжя, він відповів два, максимум три дивізіони, а наступне питання було скільки дивізіонів може в рік випустити підприємство, він відповів, що технічні можливості дозволяють випускати близько трьох дивізіонів у рік. Багато експертів схиляються до думки, що при такому військовому посилені України, рф не наважилася би на агресію..
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05.03.2024 20:25 Ответить
Зе-...дон!
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05.03.2024 20:33 Ответить
Сьогодні тупорилий ішак "вийшов в ефір" доволі рано. Мабуть записав відосік ще зранку, пограв в настільний теніс і після "потужної" роботи можна і в люлю раніше.
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05.03.2024 20:34 Ответить
не наговорюйте на президента,він в люлю брудний не лягає,після "потужної" роботи і гри в настільний теніс,президент ніжиться в "теплій ванночці" Наташі Мосейчук
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05.03.2024 22:29 Ответить
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05.03.2024 20:46 Ответить
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05.03.2024 20:52 Ответить
І для півшостого президента теж.
І не тільки в Чорному.
Саме цікаве,що обидві сторони будуть вважати що він зрадив саме їх!
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05.03.2024 21:05 Ответить
Нагадує анекдот про дядю Васю та жабу. Так, дядь Вася?
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05.03.2024 21:38 Ответить
Тількі зрадник може називати окупанта терористом.
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05.03.2024 21:59 Ответить
Для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі нема й не буде Джерело:
на цих словах він неодноразово ридав, просив вибачення у *****, матюкався на Нептуни, щось постійно нюхав на столі і аж з тридцятого дубля таки цей відосик було знято ... а ви кажете що працювати диктором у дєрьмака легко ...
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05.03.2024 22:38 Ответить
Ти, *****, своїит сраними відосиками їх крізь дістанеш і заговориш до смнрті. Птаха говорун
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06.03.2024 07:21 Ответить
Ви коли небудь задавали собі питаня"чому Зеленський всі "потужні і незламні" зверненя записує тільки для телеБАЧЕНЯ і ніколи для радіоМОВЛЕНЯ?"
Є відповіді!
1. Неможливо відрізнити "потужне" зверненя від одного зі сценічних виступів за 20 років.
2. Почувше таке по радіо можно прийняти за виступ якогось пародиста з раши,який глузує с Зеленського.
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06.03.2024 08:24 Ответить
 
 