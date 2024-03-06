РУС
Взрыв раздался в оккупированном Бердянске: Ликвидирована одна из организаторов псевдовыборов. ВИДЕО (обновлено)

Во временно оккупированном Бердянске ликвидировали одного из организаторов "выборов" президента РФ.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.

"Ориентировочно в микрорайоне Колония сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске", - говорится в сообщении.

Она отметила, что накануне "выборов" и, особенно после взрыва, оккупанты будут увеличивать количество силовиков.

Читайте также: В оккупированном Бердянске утром взорвался автомобиль: Рашисты оцепили участок

Позже Галицына сообщила, что оккупанты подтвердили предварительную версию взрыва - во временно оккупированном Бердянске подорвали автомобиль пособницы оккупантов, которая была членом избирательной комиссии "с правом решающего голоса".

"Инцидент произошел на улице Герцена, 117. Кадры последствий опубликовали пропагандистские источники оккупантов. Когда женщина села в собственное авто, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице", - отметила глава ГВА.

По ее словам, пострадала также Ильина Елена Валерьевна.

Ільїна Олена

"По имеющейся информации Ильина занималась организацией "выборов" в Бердянске. Ее сын - Никита Самойленко. В начале оккупации активно поддерживал россиян, отличился публичными выступлениями и стал широко известен. Бывший дворник получил должность в администрации "оккупантов"", - добавила Галицина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Бердянске ликвидировали предателя, помогавшего захватчикам грабить украинцев

Бердянск (447) взрыв (6875) ликвидация (3968)
Топ комментарии
+13
Організатори - в кацапії. А тут - гніди - виконавці.
показать весь комментарий
06.03.2024 14:02 Ответить
+13
Мразота готувалась до виборів ху@ла ,
а тут бац і розбабахпли їх кубло зрадників

Пєчалька ......))
показать весь комментарий
06.03.2024 14:03 Ответить
+11
О! Ти диви - пішла на "повишєніє" - вознеслась до Кобзона, буде там вибори організовувати.
показать весь комментарий
06.03.2024 14:08 Ответить
Вона у коБЗДОна смоктатиме
показать весь комментарий
06.03.2024 15:37 Ответить
Супер !!! смерть запроданцям-колоборантам !!!
показать весь комментарий
06.03.2024 14:08 Ответить
смерть предателям Украины!
показать весь комментарий
06.03.2024 14:22 Ответить
Какоє горє! Какоє горє?
показать весь комментарий
06.03.2024 14:34 Ответить
Треба ще прибиральника прибрати до купи.
показать весь комментарий
06.03.2024 14:41 Ответить
Вдребезги и пополам!
показать весь комментарий
06.03.2024 14:42 Ответить
Скільки таких "прибиральників" і "парікмахєрфів" досі в Верховній Раді голосують за командою арахамії...
показать весь комментарий
06.03.2024 14:49 Ответить
Шикарно зажила при кацапах,раз розсікала на самій(!!!) Таврії!
показать весь комментарий
06.03.2024 15:51 Ответить
Пані Ольга,це тільки підтверджує,що таких на окупованих територіях-легіон.І не треба їм грошей,визнання-це "поклик" прокацапленого сумління.Дуже жаль,що СБУ не моніторить таких на ще не окупованих землях...
показать весь комментарий
06.03.2024 16:08 Ответить
Какая тигрица! Только с Кобзоном в ролевые игры играть!🐯
показать весь комментарий
06.03.2024 16:31 Ответить
Щось тут смердить у цій інформації. Зайдіть на фейсбук Олени Ільїної. Не може зрадниця таку сторінку вести, де постить допомогу ЗСУ і т. п. Щось нас тут дурять. Цікаво, хто?
показать весь комментарий
06.03.2024 22:36 Ответить
Дайте, будь ласка, посилання на "фейсбук Олени Ільїної", бо пошуком щось не знаходиться.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:20 Ответить
 
 