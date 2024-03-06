Взрыв раздался в оккупированном Бердянске: Ликвидирована одна из организаторов псевдовыборов. ВИДЕО (обновлено)

Во временно оккупированном Бердянске ликвидировали одного из организаторов "выборов" президента РФ.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.

"Ориентировочно в микрорайоне Колония сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске", - говорится в сообщении.

Она отметила, что накануне "выборов" и, особенно после взрыва, оккупанты будут увеличивать количество силовиков.

Позже Галицына сообщила, что оккупанты подтвердили предварительную версию взрыва - во временно оккупированном Бердянске подорвали автомобиль пособницы оккупантов, которая была членом избирательной комиссии "с правом решающего голоса".

"Инцидент произошел на улице Герцена, 117. Кадры последствий опубликовали пропагандистские источники оккупантов. Когда женщина села в собственное авто, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице", - отметила глава ГВА.

По ее словам, пострадала также Ильина Елена Валерьевна.

"По имеющейся информации Ильина занималась организацией "выборов" в Бердянске. Ее сын - Никита Самойленко. В начале оккупации активно поддерживал россиян, отличился публичными выступлениями и стал широко известен. Бывший дворник получил должность в администрации "оккупантов"", - добавила Галицина.

