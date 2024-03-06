Российский пропагандист призвал уничтожать больше молодых украинцев: "Потом нам будет легче". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Лев Вершинин призвал уничтожать как можно больше молодых украинцев за то, что они были воспитаны в Независимой Украине и не имеют пророссийских симпатий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в одном из своих интервью.
"Потом нам будет легче", - подытожил он, очевидно, надеясь на полную оккупацию Украины.
Він не мав на увазі Верховного совка України.
Жид жидуворон ворону око не виклює.
Ось тому.
Після Стругацьких - адекватної.
Після Глуховського - розважальної.
Сорокін теж знаний, але набагато менше.
Рідкісна хрінь, як на мене.
за таки заклики потрібно вбивати Де наш Моссад ?
а какашніков чот загрустіл шо він не в солнєчній хішпаніі
Член Спілки письменників Росії (з 1997) та Міжнародної асоціації письменників СНД. З грудня
2000 по 2007 рік жив в Ізраїлі, з червня 2007 року проживає в Іспанії.
Тобто ця хитродупа курва "любіт расєю і путіна іздалєка" ...
Вершинін неодноразово виступав із брехливими заявами про причетність уряду УНР до єврейських погромів у 1918-1919 р.р. також підтримує пропагандистські кремлівські наративи про "співпрацю" УПА з гітлерівцями у 1941-1942 рр. Також у 2014 році підтримав військове вторгнення росії в Україну, анексію Криму та частини Донбасу. Є одним з російських ідеологів, хто поширює проросійську версію т. з. «Одеської Хатині» (так вони називають Протистояння в Одесі 2 травня 2014). Веде активну антиукраїнську пропаганду в ЗМІ деяких країн СНД та Китаю.
Я хотів би щоб він жив довго-довго в якійсь помийній чи вигрібній ямі, зневажений людством