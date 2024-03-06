РУС
Российский пропагандист призвал уничтожать больше молодых украинцев: "Потом нам будет легче". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Лев Вершинин призвал уничтожать как можно больше молодых украинцев за то, что они были воспитаны в Независимой Украине и не имеют пророссийских симпатий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в одном из своих интервью.

"Потом нам будет легче", - подытожил он, очевидно, надеясь на полную оккупацию Украины.

+59
Все що треба знати за кацапських нелюдів уйобків ************.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:54 Ответить
+39
Хахли, ну почєму ви нас так нє любітє?
Ось тому.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:55 Ответить
+38
А вєщаєт етат скрєпний ублюдачний ублюдок із нєнавіснай Європи...
показать весь комментарий
06.03.2024 15:57 Ответить
хай почнуть з "нєлохакоковото" в "42 годіка"
показать весь комментарий
06.03.2024 15:54 Ответить
"що вони були виховані за часів незалежності України"

Він не мав на увазі Верховного совка України.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:15 Ответить
Нелох не українець. Жид жиду ворон ворону око не виклює.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:20 Ответить
Все що треба знати за кацапських нелюдів уйобків ************.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:54 Ответить
Судячи з фото це сруль болотний, а ні мардва.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:19 Ответить
Хахли, ну почєму ви нас так нє любітє?
Ось тому.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:55 Ответить
Ця купа гною на пів дорозі до кобздона, а все думає про те що буде "потом"!
показать весь комментарий
06.03.2024 20:04 Ответить
Нелюди!,
показать весь комментарий
06.03.2024 15:56 Ответить
А вєщаєт етат скрєпний ублюдачний ублюдок із нєнавіснай Європи...
показать весь комментарий
06.03.2024 15:57 Ответить
А ти візьми та прочитай його повість "Хроника неправильного завтра" І все зрозумієш!
показать весь комментарий
06.03.2024 16:05 Ответить
І про що вона, якщо коротко?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:13 Ответить
Фантастика третьосортна Але крізь текст сквозить "кремлівська мрія" про "людей-винтиков"
показать весь комментарий
06.03.2024 16:23 Ответить
У русні після Замятіна немає фундаментальної фантастики.
Після Стругацьких - адекватної.
Після Глуховського - розважальної.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:25 Ответить
Можеш посміяться: передмову до його збірника оповідань та повістей написав саме Аркадій Стругацький (у мене є цей збірник Видання 1992 року)
показать весь комментарий
06.03.2024 16:29 Ответить
Це ще не означає "знаку якості", тим більше у ті роки. Кожний заробляв як міг.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:34 Ответить
поки там усілякі глуховські описували фантастику, сорокін описував реальність. а всі думали шо то просто стьоб.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:47 Ответить
Але Глуховський - найпопулярніший за кордоном ******** російський фантаст.
Сорокін теж знаний, але набагато менше.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:49 Ответить
Замятін написав чудовий твір.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:50 Ответить
За що і отримав на горіхи від совків, ледь дупу до Франції уніс.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:52 Ответить
Я читав антиутопію "Ми" Замятіна.

Рідкісна хрінь, як на мене.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:15 Ответить
Але Хакслі та Орвелл саме на її основі будували свої твори.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:32 Ответить
За ці слова в "цивілізованій" європі цього чмиря можуть посадити, м`яч на полі нашої влади, а влада у нас імпотенська!(((
показать весь комментарий
06.03.2024 16:10 Ответить
Нізя нащадка жертви лохокоста чипати, в Європі вони можуть що завгодно казати, нєвозбранно.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:21 Ответить
Хто вам дасть, нікчемні ви ********!
показать весь комментарий
06.03.2024 15:58 Ответить
***** на це лайно
показать весь комментарий
06.03.2024 15:58 Ответить
Однією ногою в могилі і щось там хрюкає. Про щось мріє. Ох і довбойоби кацапські.))
показать весь комментарий
06.03.2024 15:58 Ответить
Треба темміново вкласти в могилу дві ноги, дві руки і тулуб. І бажано частинами, як дугіну, моторилку і ще декількох.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:14 Ответить
Саме цікаве те, що цей чорт робить такі заклики з Іспанії. Чи це теж "свобода слова", а не заклик до геноциду?
показать весь комментарий
06.03.2024 15:59 Ответить
Ще цікаво те що цей чорт з Одеси, та з нації яка зазнала Голокст.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:12 Ответить
Не родич висермана часом?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:19 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 16:20 Ответить
А що ні. ПС. Сруль узяв мардовське погонялово, замість, щоб узяте просте срульове погонялово маршак.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:25 Ответить
Смердюче біосміття. Бажаю кацапам генної чуми з симптомами *****, іспанки і чорної смерті одночасно.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:59 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 17:39 Ответить
Була в древності така перша класична імперія Ассирійська - так от ассирійці також робили те шо роблять кацапи , і ассирійці також не думали шо за подібні звірства шо вони робили їм не буде відплати але - але відплата прийшла і піз****** ассірійців усі сусіди яким вони принесли лихо . А піз***** кацапів хочеться багатьом - і можливо ми доживемо до того моменту.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:00 Ответить
я виріс у Ніжині там чомусь багато асірійців навіть друг дитинства в мене був асіріець...
показать весь комментарий
06.03.2024 17:38 Ответить
Ніхто не знає чи вони нащадки тих ассірійців чи ні - а то може вони такі нащадки ассірійців як румуни нащадки римлян ( квас також мож вважати алкогольним напоєм - ну а шо пів відсотка спирту в квасі присутні ).
показать весь комментарий
06.03.2024 18:17 Ответить
ну виглядали вони як типові араби чи щось таке, та самі казали що вони асірійці, але це було ще при совку... з
показать весь комментарий
07.03.2024 06:21 Ответить
Ну звісно подібні бо вони як і араби так і євреї є семітами - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
показать весь комментарий
07.03.2024 06:35 Ответить
До вас уй@бков і у пенсіонерів і навіть у латентних "совкодрочеров" крім ненависті нічого немає.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:00 Ответить
Його вже у Гаагу відправили ?

за таки заклики потрібно вбивати Де наш Моссад ?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:01 Ответить
Та у нього вже "третя стадія пенсії" - "кефир, клистир и тёплый сортир"!
показать весь комментарий
06.03.2024 16:07 Ответить
Моссад на фронті. Кацапів треба всіх нищити не перебираючи.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:20 Ответить
Потрібно побільше знищувати кацапів щоб потім було легше українцям!
показать весь комментарий
06.03.2024 16:04 Ответить
Черговий маланєц пропонує геноцид українців.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:07 Ответить
Сруль, толерастніше.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:28 Ответить
Лев Вершинін, когда ты сдохнешь, это даже не порадует, всем просто будет пох.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:08 Ответить
Гусские. Обидва з Одеси.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:10 Ответить
Цього відео більш ніж достатньо, аби влада України звернулася у відповідні органи в Іспанії стосовно притягнення до відповідальності та депортації цього біосміття, але ж, цього не буде зроблено.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:10 Ответить
Сваіх нє бгасаєм
показать весь комментарий
06.03.2024 16:18 Ответить
А чому ж воне зараз не у сруленде та не захищає його.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:30 Ответить
це та жидюра що пригрілася в іспанії і звідтіля любить расєюшку і ненавидить Україну.
а какашніков чот загрустіл шо він не в солнєчній хішпаніі
показать весь комментарий
06.03.2024 16:12 Ответить
Лев Ремович Вершинін (нар. 14 серпня 1957, Одеса) - російський пропагандист, також письменник-фантаст, журналіст та історик російсько-єврейського походження родом з Одеси.
Член Спілки письменників Росії (з 1997) та Міжнародної асоціації письменників СНД. З грудня
2000 по 2007 рік жив в Ізраїлі, з червня 2007 року проживає в Іспанії.

Тобто ця хитродупа курва "любіт расєю і путіна іздалєка" ...

Вершинін неодноразово виступав із брехливими заявами про причетність уряду УНР до єврейських погромів у 1918-1919 р.р. також підтримує пропагандистські кремлівські наративи про "співпрацю" УПА з гітлерівцями у 1941-1942 рр. Також у 2014 році підтримав військове вторгнення росії в Україну, анексію Криму та частини Донбасу. Є одним з російських ідеологів, хто поширює проросійську версію т. з. «Одеської Хатині» (так вони називають Протистояння в Одесі 2 травня 2014). Веде активну антиукраїнську пропаганду в ЗМІ деяких країн СНД та Китаю.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:12 Ответить
типова гніда
показать весь комментарий
06.03.2024 17:40 Ответить
Куди дивиться моссат, коли лиссо срульовай нассианальнассі не любить **********.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:32 Ответить
Поганяло "Безсмертнии"
показать весь комментарий
06.03.2024 16:14 Ответить
Нам буде легше, кожен українець зітхне з полегшенням якщо із ним зроблять те, до чого він закликає робити із нашим народом. ВІдстежити та прик0нчити гадину - і усіх п0кидьків, які розпалювали війну, закликали знищувати наш народ
показать весь комментарий
06.03.2024 16:15 Ответить
Що на це скаже ****** Буданга? Знищити цей старий мішок з гівном часу немає, бо інтерв'ю нове?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:15 Ответить
Наші спецслужби і дипломати зацікавляться цим шматком жирного лайна, чи почекають команди з ОПи?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:16 Ответить
Я колись нескоро прийду до цього виродка в пекло на екскурсію подивитись як воно скулить у вічних муках.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:16 Ответить
Зато на етом сайте вылазят боты которые рассказывают что если Украина капитулирует то война закончится и украинцы заживут мирно и счастливо. Вот рашисты даже не скрывают что сделают с украинцами и украинской нацией.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:20 Ответить
Ці підори так і не зрозуміли що ми їх давити тепер будемо невзалежноті від результату війни .Ми не Грузія не Чечня для нас це біосміття як кровний ворог.Знищувати сук рашиських
показать весь комментарий
06.03.2024 16:25 Ответить
Посадити обидвох зі Шмарійом в його тачку, та здійснити на неї напад, з коктейлями молотова.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:25 Ответить
чучело ти жирне, - чекай!
показать весь комментарий
06.03.2024 16:25 Ответить
Диктатори 20 сторіччя гітлер та сталін нищили євреїв за зраду. Від Ісуса до Троцького. Ніхто з них не намагався розділити євреїв на гарних та поганих. Думаю, що Холокост був спровокований саме негідниками серед євреїв. Більшість євреїв це зрозуміла. Інші знову й знову провокують ЦІЛІ народи проти себе, розпалюючи ворожнечу між державами, народами. Хоча відповідати будуть як завжди невинні євреї. А ця жирна МАЛАНСЬКА морда буде комфортно сидіти в Іспанії. Удавати, що він ні до чого непричетний.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:28 Ответить
Ти сам єврей, Гріша і провокуєш тут за бабки від кацапсьоі контори. Від тебе лаптями смердить аж в Америці.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:56 Ответить
эта жаба что то смердит
показать весь комментарий
06.03.2024 16:31 Ответить
А цей ,під великим сумнівом руцький ,не хоче залізти в окоп і показати як це він вміє робити?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:35 Ответить
покажіть це відео ОЧКОшольцу
показать весь комментарий
06.03.2024 16:35 Ответить
Один я без вагань би страчува таких істот?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:36 Ответить
Якщо почати їх страчувати, почнеться всесвітня істерія про "халакост і антісімітізмь".
показать весь комментарий
06.03.2024 16:42 Ответить
У цього сруля мардовське погонялово, тому нічого не буде.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:37 Ответить
ха ха ха, кацап запізнився, цей народ сам включив режим самознищення від 2019 року і до сьогодні, зеленський здав країну путіну, привів війну, а в нього досі найвищий рейтинг і ідіоти готові знову голосувати за далеких клоунів типу притули
показать весь комментарий
06.03.2024 16:37 Ответить
Данилко-ти з якої печери вилізло?Рейтинг жиденяти,що і потрібно було чекати,як і курс гривни-стрімко летять у прірву.По останньому опитуванню він програє Залужному майже 30%.Ну а курс гривни сам подивишся,невігласе
показать весь комментарий
06.03.2024 18:31 Ответить
ти чого хамиш незнайомим людям, розумник. Ще місяць залишився і подивишся як клоун узурпує владу, у нього сбу своє, дбр своє, свій прокурор, свій татаров і єрмак, державний апарат посаджений на безкарність і буде кігті рвати за клоуна. Який Залужний, це черговий міф. Наразі по залужному ніяких заяв нема, жодних планів нема. А от подвійні обнімашки з московськими агентами - це без проблем, фоточки різні з єрмаками і різними ківаловими.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:44 Ответить
жирна кацапська свиня
показать весь комментарий
06.03.2024 16:37 Ответить
Одесит, аід. Живе в Іспанії зараз. Ото ж.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:45 Ответить
Здохни **** разом з путіном і всією нациською росією ,смерть рашиським окупантам.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:46 Ответить
Я хоть при совке родился. Но кацапских пид..ов буду рвать, насколько хватит меня
показать весь комментарий
06.03.2024 16:57 Ответить
Ось для чого єврею за походженням, українцем за народженням і іспанцю за проживанням Росія в Україні? Гроші. Банальні гроші. Це вам рівень цинізму деяких людей. Євреї не вірять ні рай, ні в пекло. Їм важливе комфортне життя на цій землі і їх не особливо хвилює яким чином
показать весь комментарий
06.03.2024 17:00 Ответить
З задоволенням пирнув би цю свиню швайкою щоб кров'ю з'юшилося мерзота
показать весь комментарий
06.03.2024 17:07 Ответить
ну він повинен бути вбитий , рано чи пізно , працюйте
показать весь комментарий
06.03.2024 17:32 Ответить
Жорстокі ви, вбити, зарізати....
Я хотів би щоб він жив довго-довго в якійсь помийній чи вигрібній ямі, зневажений людством
показать весь комментарий
06.03.2024 17:41 Ответить
Його шо достать гур не може та ліквідувати собаку?
показать весь комментарий
06.03.2024 18:13 Ответить
Лев Рэ́мович Верши́нин (род. 14 августа 1957, Одесса)
показать весь комментарий
06.03.2024 18:36 Ответить
В гробу вам буде легше, без сумнівів
показать весь комментарий
06.03.2024 19:30 Ответить
Нічого кацапи конфортного вам вже не бачити. З одного боку ми вас добиваємо, а з іншого китайці чекають коли ви впаденте на ноги, щоб просто затоптати і забрати свої землі. Як тільки посипеться Цапія, то свої з Кавказу і навіть із Сибіру будуть пінать кацапа і в хвіст і в гриву.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:54 Ответить
скоро тот кацап сдохнет от тромба в мозгу и всем станет легче
показать весь комментарий
07.03.2024 00:09 Ответить
 
 