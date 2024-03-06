Кремлевский пропагандист Лев Вершинин призвал уничтожать как можно больше молодых украинцев за то, что они были воспитаны в Независимой Украине и не имеют пророссийских симпатий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в одном из своих интервью.

"Потом нам будет легче", - подытожил он, очевидно, надеясь на полную оккупацию Украины.

