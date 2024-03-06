Бойцы ССО уничтожили уже седьмую вражескую РЛС "Зоопарк-1" на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы разведывательных БПАК тактической группы "Медоїд" 3-го отдельного полка ССО уничтожили вражеский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", стоимость которого превышает 10 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время разведки на Лиманском направлении воины ССО обнаружили РЛС россиян и некоторое время сопровождали цель. Впоследствии бойцы предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения.

Стоит отметить, уже семь РЛС такого типа уничтожены группой "Медоїд".

