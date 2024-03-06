РУС
Бойцы ССО уничтожили уже седьмую вражескую РЛС "Зоопарк-1" на Лиманском направлении. ВИДЕО

Операторы разведывательных БПАК тактической группы "Медоїд" 3-го отдельного полка ССО уничтожили вражеский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", стоимость которого превышает 10 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время разведки на Лиманском направлении воины ССО обнаружили РЛС россиян и некоторое время сопровождали цель. Впоследствии бойцы предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения.

Стоит отметить, уже семь РЛС такого типа уничтожены группой "Медоїд".

Смотрите также: Разведчики около границы уничтожили замаскированный российский комплекс "Муром-П" стоимостью $50 000. ВИДЕО

Топ комментарии
+11
Дуже гарно по перше . Друге- підтвердження кацапи своїх не бросають.
06.03.2024 18:42 Ответить
+7
Ага. Бурятам или индусам допустили управлять такой передовой РЛС как Зоопарк? Там елитные касабы. Вот пускай весь мир видит как елитные росийские офицеры сваих не брасают
06.03.2024 18:55 Ответить
+5
Пошли уже, ***! Та шо-то ноги нихуя не несут 😂
06.03.2024 18:53 Ответить
Дуже гарно по перше . Друге- підтвердження кацапи своїх не бросають.
06.03.2024 18:42 Ответить
То або індуси, або непальці.... Найгірше - бурьяти(
06.03.2024 18:46 Ответить
Ага. Бурятам или индусам допустили управлять такой передовой РЛС как Зоопарк? Там елитные касабы. Вот пускай весь мир видит как елитные росийские офицеры сваих не брасают
06.03.2024 18:55 Ответить
Невже Ви думаєте, що лишньохромосомні понесли втрати? Якщо "анналоговньєт" знищено - то тільки обслуга! Або перелякані виходці з країни Зіти і Гіти, або з Кубабарадеро)
06.03.2024 19:02 Ответить
Та ні, звісно, що лишньохромосомні не понесли втрати. Це їм на парашуті спустили букет квітів і ордери на квартири в Одесі. Один навіть втратив свідомість від щастя і надмірних емоцій.
06.03.2024 21:13 Ответить
Захисники боронять Україну, а зам Міноборони, прост втік до Італії, як ухилянт…

https://368.media/2024/03/06/zastupnik-ministra-oboroni-pid-chas-vijni-perehovuvavsya-v-italiyi-yak-bizhenets/
06.03.2024 18:43 Ответить
Це ви побачили з Австрії, адже Австрія межує з Італією (довжина кордону 430 км.)

Як там погода ? сонячно ?
06.03.2024 19:32 Ответить
Год назад, 6 марта 2023 г., мир увидел, как проклятые рашисты расстреливали украинских военных Александра Мациевского.
Его последними словами были "Слава Украине!"
ГЕРОЯМ СЛАВА! (С)
Памятаймо Героїв, які життя поклали, захищаючи нас від орків сруськага міра!!
Слава Україні! Пильнуймо Україну від КВНщиків…
06.03.2024 19:38 Ответить
Швидко час спливає( Герою Слава!
06.03.2024 19:56 Ответить
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!

Так як там погода в Австрії? Сонячно ?

Не використовуйте ваше "Пильнуймо Україну"- це як інструмент для розпалювання розбіжностей та агрессивного дискурсу.

.
06.03.2024 20:11 Ответить
Шана МЕДОЇДАМ!!!!! Але інші медохзнахто автівки купують...
06.03.2024 18:44 Ответить
мені одному здалось що промазали ?
показать весь комментарий
Та да, щось тільки по пінгвінчиках в трусиках...
06.03.2024 18:49 Ответить
Пошли уже, ***! Та шо-то ноги нихуя не несут 😂
06.03.2024 18:53 Ответить
Оперативно,супер!!!
06.03.2024 18:55 Ответить
Снять с фронта и послать в Судан, там "вагнеров"( и других диких обезьян ) видели.
06.03.2024 19:08 Ответить
А ви впевненi що таки знищили?
06.03.2024 19:21 Ответить
стадо розростається
06.03.2024 19:32 Ответить
Взагалі-то на інших сайтах інший ролік завантажується. Зокрема, на арміяінформ.
Може і знищено.
06.03.2024 19:34 Ответить
06.03.2024 20:21 Ответить
Брешуть звісно, бо орківський Т-72 це трохи зменшена "армата" Т-14 і з одного пострілу може покласти два "леопарда" і мінімум "абрамс". Армата одним пострілом кладе "абрамс", "меркаву" і пучок "леопардів", але ще не на передку - труднощі з пересуванням.
06.03.2024 23:14 Ответить
А ты им напиши, что Стугна без выстрела Т-72 положила. Доказательствами же они не парятся.
07.03.2024 05:33 Ответить
поди
07.03.2024 07:17 Ответить
Героям слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
06.03.2024 23:47 Ответить
 
 