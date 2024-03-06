РУС
Пограничники берут в плен россиянина: "Подними руки, ты у меня на прицеле, ложись на спину, лежи, не вздумай вставать". ВИДЕО

Диверсионно-разведывательная группа 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевий Кордон" Государственной пограничной службы Украины пополнила обменный фонд пленным оккупантом.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Подними руки, ты у меня на прицеле, ложись на спину, лежи, не вздумай вставать!", - говорит украинский защитник оккупанту.

+14
- "Руки догори!"
- "Какой гары??? Здєсь нєт гары!!"
.... кулеметна черга
06.03.2024 20:44 Ответить
+6
Повезло, шо пограничники. Из бригады "Пенсия" не тянули бы.
06.03.2024 20:27 Ответить
+3
***** эту мразь вообще в плен брать?!они над Украинцами издеваются,пытают зверски,а им курортные условия создают.....кончать на месте эту мразь!
06.03.2024 21:20 Ответить
ось і добре буде на кого ті сотні наших що потрапили у полон в Авдіївці вимінювати. до речі політики де обіцяні укріплення ????
06.03.2024 20:17 Ответить
А шо, той підор ходити не може шо його хлопці потягли?
показать весь комментарий
Повезло, шо пограничники. Из бригады "Пенсия" не тянули бы.
06.03.2024 20:27 Ответить
Слава Воїнам!!!! Вточнити - підора чи суку в полон узяли?)
06.03.2024 20:45 Ответить
***** эту мразь вообще в плен брать?!они над Украинцами издеваются,пытают зверски,а им курортные условия создают.....кончать на месте эту мразь!
06.03.2024 21:20 Ответить
Скоро випустять...
Яůųя, великі і вказівні пальці, язика вigpiжymb -- та й випустять.
06.03.2024 22:37 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b82bic/ukrainian_drone_from_alliance_of_4th_battalion_of/ встиг помолитись. Не міг молитись у своєму тамбові?
07.03.2024 04:18 Ответить
так може ж він і вимолював швидкої смерті, ну кароч. що хотів кацап те і отримав.
показать весь комментарий
