Пограничники берут в плен россиянина: "Подними руки, ты у меня на прицеле, ложись на спину, лежи, не вздумай вставать". ВИДЕО
Диверсионно-разведывательная группа 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевий Кордон" Государственной пограничной службы Украины пополнила обменный фонд пленным оккупантом.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Подними руки, ты у меня на прицеле, ложись на спину, лежи, не вздумай вставать!", - говорит украинский защитник оккупанту.
- "Какой гары??? Здєсь нєт гары!!"
.... кулеметна черга
Яůųя, великі і вказівні пальці, язика вigpiжymb -- та й випустять.