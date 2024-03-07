Тела четырех оккупантов взлетают высоко вверх при взрыве автомобиля на противотанковой мине. ВИДЕО 18+

По меньшей мере четыре оккупанта погибло после наезда вражеского автомобиля на противотанковую мину в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент ликвидации захватчиков, опубликована в соцсетях. На записи видно, что мощным взрывом тела по меньшей мере четырех оккупантов подлетают высоко вверх.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

