Тела четырех оккупантов взлетают высоко вверх при взрыве автомобиля на противотанковой мине. ВИДЕО 18+

По меньшей мере четыре оккупанта погибло после наезда вражеского автомобиля на противотанковую мину в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент ликвидации захватчиков, опубликована в соцсетях. На записи видно, что мощным взрывом тела по меньшей мере четырех оккупантов подлетают высоко вверх.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два вражеских БТР одновременно взрываются на минах при попытке начать штурм. ВИДЕО

армия РФ (20316) взрыв (6875) уничтожение (7674) Запорожская область (3426) мина (333)
+46
щасливого вам польоту галубкі!
07.03.2024 09:22 Ответить
+43
07.03.2024 10:09 Ответить
+21
Була колись така пісня: "Орлята учатся летать..."
07.03.2024 09:27 Ответить
щасливого вам польоту галубкі!
07.03.2024 09:22 Ответить
07.03.2024 10:09 Ответить
🤣
07.03.2024 10:22 Ответить
горящій пєрдак в польоті
07.03.2024 10:43 Ответить
Це не той птіц, що полетів до сонця та спалив крила, з тосту для Шуріка (Кавказька полонянка)?
07.03.2024 19:35 Ответить
то душі окупантів відлітають в пекло...
07.03.2024 09:24 Ответить
Які "душі"? У кацапів?
07.03.2024 09:28 Ответить
гнилі
07.03.2024 09:28 Ответить
Фур фуууур...
07.03.2024 09:24 Ответить
Та да! На Цензор і Авдіївку «взяли».
07.03.2024 14:56 Ответить
І не кажіть гоп кацапські виродкі поки не перескочите..))
07.03.2024 09:24 Ответить
Они просто сдохли или попали в рай?
07.03.2024 09:24 Ответить
В рай. Правда там гурии с немного странной внешностью и сильно выраженными садо-мазо наклонностями
07.03.2024 10:48 Ответить
С батальона "ахмат"?
07.03.2024 23:16 Ответить
Зарахувати до кацапської олімпійської збірної по стрибках у висоту!!!
07.03.2024 09:25 Ответить
Проста если бы ехали на машине с крышей, то выжили бы, а так кабриолеты они такие
07.03.2024 09:27 Ответить
То *гольфавто*прямо в лузу.
07.03.2024 10:05 Ответить
Ехали бы в машине с крышей - была бы тушёнка, а так - барбекю!
07.03.2024 11:54 Ответить
Була колись така пісня: "Орлята учатся летать..."
07.03.2024 09:27 Ответить
дєсантура, ****...
07.03.2024 10:10 Ответить
ще така дебільна пісенька гомик один співає "літят на родіну скварци"
07.03.2024 14:41 Ответить
Перепетая песня лучше https://youtu.be/r7vsIHhmjfU?si=PpckAo0pU7BAEZq_
07.03.2024 23:18 Ответить
теж старий вже?
07.03.2024 23:26 Ответить
Рекорд!!!)))
07.03.2024 09:28 Ответить
Флешмоб в пам'ять про батут і дупу Рогозіна.
07.03.2024 09:32 Ответить
З Бобіка зробили Віліс для стрибків у висоту, чекаємо наступні екіпажі інакше рекорд не буде зараховано.
07.03.2024 09:34 Ответить
Арлята учатса лєтать
07.03.2024 09:35 Ответить
Є таке кіно : серця чотирьох, а тут серця, руки ,ноги яйця і все впереміжку. Також дуже гарне кіно про чотирьох літаючих безкрилих цапів.
07.03.2024 09:36 Ответить
Аж настрій піднявся від такого відео
Де кацапи розлітаються на шматки
07.03.2024 09:40 Ответить
Нарожжені повзати, літати не можуть!😁
07.03.2024 09:52 Ответить
а таки літають
07.03.2024 10:20 Ответить
Раждьоний ползать лєтать нє может-даказана рашистамі...
07.03.2024 09:52 Ответить
Кацап по полётам -
Чемпион планеты !
Прыгнул в воздух с багги -
Третий день уж нету...
07.03.2024 09:55 Ответить
Красивое.
07.03.2024 09:56 Ответить
Гравитацию не обманешь! А накабздону прибыло
07.03.2024 10:00 Ответить
Кацапи ще ті еквілібристи...
07.03.2024 10:03 Ответить
Такі відео дають упевненість що вороги загинуть і ми Переможемо.
Проте може я і не прАва, та в такі хвилини завмирає серце від болю, що так саме у якомусь бою гинуть НАШІ діти....
07.03.2024 10:13 Ответить
Надіюся - не сильно забилися?
07.03.2024 10:13 Ответить
надіюсь сильно забилися
07.03.2024 15:34 Ответить
шйогу мобіль в атаку пасани к успіху летіли не пофартило
07.03.2024 10:19 Ответить
Лапті ф клочья!
07.03.2024 10:24 Ответить
По Жванецкому. Салат не даёт такого полёта.. а полёт - красота. Два вопроса есть - что думал лапоть в полёте и кто так классно поставил мину? Слава Украине
07.03.2024 10:26 Ответить
Спроба швиденько потрапити до раю (рай же на небесах!) виявилась невдалою -- їх забрав ад.
07.03.2024 10:33 Ответить
забрав = відфільтрував
07.03.2024 10:35 Ответить
I Believe I Can Fly
07.03.2024 10:38 Ответить
Голлівуд відпочиває і навчається.
07.03.2024 10:42 Ответить
Як би того не хотілося , але в таких випадках є велика ймовірність залишитись живим ..хай і контуженим ..От якби каци були в авто з дахом , тоді більш того , вони згоріли б заперті внутрі
07.03.2024 10:52 Ответить
ви глузуєте? там фарш з нутрощів від вибухової хвилі
07.03.2024 12:11 Ответить
дідьку, стрибни з п'ятого поверху.. подивимось як ти "живим" залишишся...
07.03.2024 22:48 Ответить
Один так рівненьку в грунт заходив що на думку жюрі 10 балів за техніку виконання можна дати.
07.03.2024 10:57 Ответить
07.03.2024 10:57 Ответить
Похоже он хочет чтобы его орков в полёте разрубило на куски.
07.03.2024 14:10 Ответить
Нет, он хочет люляки баб.
08.03.2024 03:05 Ответить
Я 6 нарахував.
07.03.2024 11:03 Ответить
атракцЬІон
07.03.2024 11:38 Ответить
Браво!На бис!
07.03.2024 11:45 Ответить
Взлятая выше ели,
Не ведая прихрад,
Вонючие кацапы
Лятять... лятять... лятять...
07.03.2024 12:57 Ответить
"Мать, я умею летать."
07.03.2024 12:58 Ответить
Явсегда думаю, отчего люди не летают как птицы....
07.03.2024 15:33 Ответить
Це якраз ліки для осіб з нестійкою психікою - заспокійливе мать його
07.03.2024 16:12 Ответить
Ремнями безопасности надо бьіло пристегиваться.
07.03.2024 16:52 Ответить
привиди пекла
07.03.2024 16:59 Ответить
можливо, це самий яскравий момент в їх нікчемному житті.
07.03.2024 18:39 Ответить
віечьного помйота
07.03.2024 19:23 Ответить
Розлетілися як гарячи пиріжки...
07.03.2024 20:02 Ответить
Вау, оце так політали!
07.03.2024 20:03 Ответить
ох нихуйа массовый рокетджамп
07.03.2024 21:22 Ответить
Теоретично міг хтось вижити? Яке там перевантаження?
07.03.2024 22:38 Ответить
Отже вміють кацапи красиво здихати, молодці 🤣
07.03.2024 23:23 Ответить
А вот не надо курить в непложенных странах
08.03.2024 03:09 Ответить
Як кажуть "Чим життя відрізняється від члена? Життя жорсткіше".
Спецефекти Голівуду і студії Марвел відпочивають...
08.03.2024 07:41 Ответить
...." Велел посадить его на бочку с порохом , пущай полетает...."
08.03.2024 10:04 Ответить
вечнава палёта мышебратья
17.03.2024 15:55 Ответить
Лєтітє, голубі, лєтітє...
14.04.2024 07:55 Ответить
 
 