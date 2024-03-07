Два оккупанта во весь рост бегут к украинской позиции и погибают. ВИДЕО бою
Бойцы 95-й ОДШБр ликвидировали двух оккупантов, решивших во весь рост штурмовать позицию украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку двух оккупантов снял беспилотник. На записи видно, как два россиянина выскакивают из укрытия и быстро бегут по направлению к украинской позиции. Судя по видео, чтобы добежать до окопа россиянам потребовалось 15 секунд, а спустя еще 25 секунд они уже были мертвыми.
Проте, і український боєць у вмінні і в хоробрості нічим не поступився ворогу: засік його маневр та сховався за кут і перечекав вибух штурмової гранати й одразу атакував своєю.
Нажаль, відео на цьому обривається, тому не зрозуміло, що було далі: рашистський солдат залишився 300-м чи 200-м лежати на місці, або відповз назад, або продовжив атаку.
і навіть навпаки той московит впавши вистрелив в нашого першим на щастя не попав
і гранату московит кинув влучно - дуже хочу щоб наш вижив
другого московита як на мене шмальнули на 34 сек з лівого нижнього кута видно постріли а хто там був в кадр не влізло.
нажаль наші довго теляться.
наш другий що за патиками взагалі по сомалійськи шмаляє - на що він розраховує...
чесно кажучи сумна картинка
добре що того першого московита посікло гранатою, матьорий сабака
Наші - не залишили без уваги навіть на такий короткий проміжок часу позицію ворогів. Але все було на дуже тонкому. Дуже близько підійшла ворожа пара імогла вже прицільно стріляти.