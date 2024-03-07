Два оккупанта во весь рост бегут к украинской позиции и погибают. ВИДЕО бою

Бойцы 95-й ОДШБр ликвидировали двух оккупантов, решивших во весь рост штурмовать позицию украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку двух оккупантов снял беспилотник. На записи видно, как два россиянина выскакивают из укрытия и быстро бегут по направлению к украинской позиции. Судя по видео, чтобы добежать до окопа россиянам потребовалось 15 секунд, а спустя еще 25 секунд они уже были мертвыми.

