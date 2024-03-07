РУС
26 427 38

Два оккупанта во весь рост бегут к украинской позиции и погибают. ВИДЕО бою

Бойцы 95-й ОДШБр ликвидировали двух оккупантов, решивших во весь рост штурмовать позицию украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку двух оккупантов снял беспилотник. На записи видно, как два россиянина выскакивают из укрытия и быстро бегут по направлению к украинской позиции. Судя по видео, чтобы добежать до окопа россиянам потребовалось 15 секунд, а спустя еще 25 секунд они уже были мертвыми.

+34
Ворожий штурмовик, що біг на українську позицію першим, діяв чітко і грамотно: після перших зустічних постріліа заліг, притворившись 200-м, а далі перекатом відкотився трохи назад в заглиблення, підготував гранату для бою і кинув її точно у пройом "нори", звідки вівся вогонь.
Проте, і український боєць у вмінні і в хоробрості нічим не поступився ворогу: засік його маневр та сховався за кут і перечекав вибух штурмової гранати й одразу атакував своєю.
Нажаль, відео на цьому обривається, тому не зрозуміло, що було далі: рашистський солдат залишився 300-м чи 200-м лежати на місці, або відповз назад, або продовжив атаку.
07.03.2024 10:03 Ответить
+23
В цьому сенс був - щвидко забігти і закидати гранатами . Це не москалі дурні - це український солдат швидко зреагував і професійно відпрацював
07.03.2024 09:53 Ответить
+18
Так ***** прямо в окоп грену кинул... Надеюсь нашего не сильно зацепило
07.03.2024 09:49 Ответить
Два дибіла єто сіла
07.03.2024 09:46 Ответить
Прийняли еліксир хоробрості, хоча скоріше дурості, і в атаку! 😁
07.03.2024 09:46 Ответить
ні, під солями.
07.03.2024 09:48 Ответить
Та не, они за хлебушком приходили. А их не поняли
07.03.2024 10:54 Ответить
07.03.2024 09:49 Ответить
Псіхічєская атака?
07.03.2024 09:50 Ответить
банзай-атака
07.03.2024 10:06 Ответить
..так случается с идиотами, когда лишнехромосомные пересмотрят "сказок про дидов", 28 понТфиловцев, матросовых..
07.03.2024 09:51 Ответить
Шось іх підпустили на 5м - а якби рашкован шмальнув гранату нашим у схрон
07.03.2024 09:52 Ответить
один гранату і кинув...
07.03.2024 09:55 Ответить
Ну а я за шо - добивав вже тои з - заді
07.03.2024 09:57 Ответить
так он и шмальнул на 34й секунде, причем метко
07.03.2024 09:56 Ответить
Добивав задніи
07.03.2024 09:59 Ответить
Неужели лемминги добрались до запрещенных веществ?
07.03.2024 09:53 Ответить
там все є. Закладки підвозять прямо під ЛБЗ. Для тих у кого є гроші - хімія (альфа-PVP, мєт, мєфєдрон, барбітурати, ліріка...), для бідних - канабіс. "Магазіни" там працюють справно. Хімія дорожче ніж у москві в 2-2,5 рази. Канабіс місцевий, ціна у два рази більша, ніж до вторгнення. Ті, хто до вторгнення вирощував на продаж канабіс зараз ще почали вирощувати мак. Після деокупації місцеві пушери і кладмени будуть для нас великою проблемою.
07.03.2024 10:39 Ответить
07.03.2024 09:53 Ответить
Штурмовікі, аднако
07.03.2024 09:55 Ответить
Что то "Dune 2" припомнило.
07.03.2024 22:29 Ответить
Треба озброювати та готувати більше снайперів, щоб окупантів відстрілювати подалі від наших позицій.
07.03.2024 09:56 Ответить
небезпечна вилазка.. добре шо захлинулася
07.03.2024 10:02 Ответить
не факт...
07.03.2024 10:05 Ответить
07.03.2024 10:03 Ответить
і я про те подумав .
07.03.2024 10:18 Ответить
"..а ще через 25 секунд вони вже були мертвими. Джерело: "
07.03.2024 13:19 Ответить
той перший московит був в метрі-двох і наш не попав
і навіть навпаки той московит впавши вистрелив в нашого першим на щастя не попав
і гранату московит кинув влучно - дуже хочу щоб наш вижив

другого московита як на мене шмальнули на 34 сек з лівого нижнього кута видно постріли а хто там був в кадр не влізло.

нажаль наші довго теляться.
наш другий що за патиками взагалі по сомалійськи шмаляє - на що він розраховує...

чесно кажучи сумна картинка
добре що того першого московита посікло гранатою, матьорий сабака
07.03.2024 18:44 Ответить
Наслідки немедичного застосування канабісу.
07.03.2024 10:08 Ответить
хм..гранату вспів кинути доволі влучно та зреагував швидко.це добре що вальнули такого-занадто різкий
07.03.2024 10:17 Ответить
здохли вєльмі скрєпно - у дідівскіх чоботях
07.03.2024 10:17 Ответить
Так близько позиції напевно і та була наша,якби вчасно не засікли,були б непереливки.
07.03.2024 10:21 Ответить
розрахунок ворога чітко просліджується - скориставшись паузою швидко наблизитись до укриття і вже накрити вогнем, не даваючи висунутись. Майже вдалося. Похибка - не було прикриття по наших позиціях.

Наші - не залишили без уваги навіть на такий короткий проміжок часу позицію ворогів. Але все було на дуже тонкому. Дуже близько підійшла ворожа пара імогла вже прицільно стріляти.
07.03.2024 10:23 Ответить
Вже вкотре бачу оце перекочування кацапів - навчились, суки. Але нехай перекочуються до пекла
07.03.2024 10:30 Ответить
в карты проигрались?
07.03.2024 10:40 Ответить
Шустрый, как сперматозоид! Куда стремился сперматозоид, туда и попал!
07.03.2024 12:51 Ответить
Я погибших не увидел. Заметил только, что два кацапа сдохли, а погибших не видел
07.03.2024 15:07 Ответить
Пошли, Ща распидалим, ну ну , к земельке еще двоих Мразей притянуло..
07.03.2024 15:15 Ответить
По закону жанра должны были кричать " За Сталина"
07.03.2024 17:49 Ответить
Второй был с большим рюкзаком. Взрывчатку что ли пытался занести?
07.03.2024 18:36 Ответить
Это для случайной стиральной машины.
07.03.2024 22:28 Ответить
 
 