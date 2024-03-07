РУС
Пытались бежать в Молдову в прицепе для животных: Пограничники задержали двух мужчин. ВИДЕО

Мужчины пытались скрыться в Молдове в прицепе для животных, но пограничники задержали их.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

Как сообщают в государственной пограничной службе, мужчин водитель пытался перевезти в прицепе для животных и попасть на территорию Молдовы.

Двоих спрятанных пассажиров обнаружили пограничники во время осмотра прицепа. Мужчины признались, что нашли услуги нелегального трансфера в Молдову через знакомых. Заплатили по $5000, а дальше действовали по предоставленной инструкции.

На нарушителей составили административные протоколы, а в отношении нарушителя, то о его незаконных действиях сообщили в полицию.

Топ комментарии
+11
Шкуру надо было напялить, рога у жены попросить и бэкать погромче.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:31 Ответить
+8
баранами прикидались?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:33 Ответить
+7
Из жизни. Давно как то везли в скотовозе из племзавода 100 ярок. Вечером, уже за Киевом останавливают менты. Что везём, открывайте.100 баранов, говорю. Один мент полез внутрь. Подходит другой, "кто там?". 100 баранов, говорю. Ой, нет, 101 уже - ваш напарник внутрь полез, считать, наверное. Тот ржал минут 5 вместе с нами.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:43 Ответить
Шкуру надо было напялить, рога у жены попросить и бэкать погромче.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:31 Ответить
Вітязі...
В свинячій шкурі-

Вітя.. Вася..
Під дією дурі...

Що завилась у власті...
В парламентській процедурі...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:56 Ответить
баранами прикидались?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:33 Ответить
Из жизни. Давно как то везли в скотовозе из племзавода 100 ярок. Вечером, уже за Киевом останавливают менты. Что везём, открывайте.100 баранов, говорю. Один мент полез внутрь. Подходит другой, "кто там?". 100 баранов, говорю. Ой, нет, 101 уже - ваш напарник внутрь полез, считать, наверное. Тот ржал минут 5 вместе с нами.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:43 Ответить
Везли, мабуть, на продаж, як худобу….
Це вони, як і Зеленський з кварталом волоцюг, так «виконали» свій Конституційний обов'язок щодо захисту України від московської навали!!
Війна московська, йде в Україні, уже 10 років…., а гниди лізуть…
показать весь комментарий
07.03.2024 12:40 Ответить
Карел Чапек "Оповідання про втрачену ногу" (кінцівка)
показать весь комментарий
07.03.2024 12:49 Ответить
А з якого це дива від тебе, боте свіжозроблений, так люто тхне лаптями?
Савпадєніє?..
показать весь комментарий
07.03.2024 13:45 Ответить
Зрозуміло.

Попрощайся з нами, ваня із зажопіска. Ти йдеш курсом руZZкага вайеннага карапля.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:52 Ответить
Тільки порахували, що в Україні 5 млн. мобілізаційного ресурсу і тут тобі маєш - в той же день ресурс намагається дати драла. А це ж навіть ще закон про посилену мобілізацію не прийняли...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:50 Ответить
Якось все дуже вже по феншую 😂😂😂
показать весь комментарий
07.03.2024 12:50 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 12:56 Ответить
Кстати, а где этот, патриот вилочный? Как в воду, пардон, в скотовоз канул уже года 2.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:58 Ответить
Осенью 2022-го видели его в 93-ей бригаде а потом тишина.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:01 Ответить
Саме цікаве буде коли зелені почнуть драпати. А це вже скоро, дуже скоро.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:57 Ответить
Ага. У владі, половина людей Януковича, які виявили витримку та не втекли. А цім чого переживати?
показать весь комментарий
07.03.2024 13:06 Ответить
Судячи з того, що придворні писак нарахували їм 5 млн. мобілізаційного резерву і додатково 3 млн. жінок - займатися крадівництвом ЗЕскоти мають намір ще не один рік, адже запас життів (якими можна виграти час) поки ще є.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:07 Ответить
Сцикуни)))
показать весь комментарий
07.03.2024 12:58 Ответить
Засуджувати ллюдей, які хочуть зберегти своє життя, то таке собі заняття. Не люди в погонах, їм це життя дали
показать весь комментарий
07.03.2024 13:08 Ответить
"витирани колчаковскіх фронтов"
показать весь комментарий
07.03.2024 12:58 Ответить
Мабуть хрюкали і волали не в унісон, і старшой прикордонного наряду К. С. Станиславский мовив крилату фразу, не вірю.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:22 Ответить
Шо вы несёте? Что значит есть за что воевать? За дом, за семью, за будущее независимой страны. Флажок поменяйте раз так рассуждаете.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:06 Ответить
-8000 Баксов і весь в свинячому гамні.........................
показать весь комментарий
07.03.2024 14:45 Ответить
Блин, сейчас самое время наживаться на желающих перейти границу. Пообещал, деньги взял, высадил бог где и дело в шляпе.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:03 Ответить
Тварини не постраждали?
показать весь комментарий
07.03.2024 16:49 Ответить
 
 