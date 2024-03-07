Пытались бежать в Молдову в прицепе для животных: Пограничники задержали двух мужчин. ВИДЕО
Мужчины пытались скрыться в Молдове в прицепе для животных, но пограничники задержали их.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.
Как сообщают в государственной пограничной службе, мужчин водитель пытался перевезти в прицепе для животных и попасть на территорию Молдовы.
Двоих спрятанных пассажиров обнаружили пограничники во время осмотра прицепа. Мужчины признались, что нашли услуги нелегального трансфера в Молдову через знакомых. Заплатили по $5000, а дальше действовали по предоставленной инструкции.
На нарушителей составили административные протоколы, а в отношении нарушителя, то о его незаконных действиях сообщили в полицию.
