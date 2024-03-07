РУС
Штурмовик Пантера о боях за Клещиевку и Курдюмовку: "Я сама знаю, где мое место". ВИДЕО

Алена (позывной Пантера) до полномасштабного вторжения была кинологом в Национальной полиции. Сейчас она штурмовик полка "Цунами" бригады НПУ "Лють", участвовала в боях за Клещиевку и Курдюмовку, выводила группы по минному полю, несмотря на контузию, тянула на себе раненого побратима и вынуждена была возвращаться назад, чтобы помочь с эвакуацией других.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью для "Бутусов плюс" Пантера рассказала о самом тяжелом бое, гендерных стереотипах в отношении женщины в штурмовом подразделении, а также почему больше никогда не вернется к собакам.

Командир пехотной роты 28-й ОМБр Иван Яблонский: "Война закончится тогда, когда закончатся кацапы". ВИДЕО

+20
не плакай, ссыкунец, просто признай что многие женщины (не говоря уже о мужиках) смелее и честнее чем тьакой обоссаный тисоплав как ты

П.С, а по фактам ты ничего ей не предъявишь потому что форму можна постирать после выхода, интервью не с окопа писалось, а маникюр у баб на фронте я своими глазами видел - для наших женщин это норма.

П.С.С. маникюр можешь себе тоже сделать, тебе можно, никто не осудит )))
07.03.2024 14:33 Ответить
+18
Щоб ви всі виздихали кацапи ******.
07.03.2024 14:24 Ответить
+16
По нормальному штурмовики день воюють, два-три відновлюються та тренуються у ППД.
Інтерв'ю записано між бойовими. Вона жінка, жінки ******* виглядати красиво.
07.03.2024 14:24 Ответить
а тобі що припороши що ні - все однаково )) вінавати евреи)))
07.03.2024 14:29 Ответить
Якесь хрюко-гавкання з боліт.
07.03.2024 14:31 Ответить
не плакай, ссыкунец, просто признай что многие женщины (не говоря уже о мужиках) смелее и честнее чем тьакой обоссаный тисоплав как ты

П.С, а по фактам ты ничего ей не предъявишь потому что форму можна постирать после выхода, интервью не с окопа писалось, а маникюр у баб на фронте я своими глазами видел - для наших женщин это норма.

П.С.С. маникюр можешь себе тоже сделать, тебе можно, никто не осудит )))
07.03.2024 14:33 Ответить
По нормальному штурмовики день воюють, два-три відновлюються та тренуються у ППД.
Інтерв'ю записано між бойовими. Вона жінка, жінки ******* виглядати красиво.
07.03.2024 14:24 Ответить
Щоб ви всі виздихали кацапи ******.
07.03.2024 14:24 Ответить
Ти підар знатний пулеметчик, херєнь строчиш таку, що ********* обзавидується.
07.03.2024 14:31 Ответить
Це так не працює.
07.03.2024 15:19 Ответить
ментам дзвіночок . .
07.03.2024 14:27 Ответить
гарна
07.03.2024 14:33 Ответить
чота вспомнилось
07.03.2024 15:06 Ответить
про себе ти не згадаєш з автоматом в руках
07.03.2024 16:33 Ответить
07.03.2024 16:41 Ответить
що, крім пісюна нічого більше в руках не тримав ?

навіть в совєцькі армії не служив?
так ти савсєм плоскостопий! і як тільки за клавою сидиш ? не падаєш ?
07.03.2024 17:33 Ответить
гугл виявився розумніший за вас обох кідарів, які обсмокнуть жінку, яка бодай була на нулі
07.03.2024 17:31 Ответить
сядь полеж і перестань ****** ніжками
07.03.2024 18:21 Ответить
вношу правку в "Закон про мобілізацію": дезертирів каструвати, щоб не плодились

07.03.2024 15:03 Ответить
Я правильно розумію що ти пропонуєш каструвати людей, яких держава фактично кинула, обіцявши шашлики, а завершивши відловом на вулиці? Не депутатів, які відкрили дорогу русні, ще й заасфальтували. Не росіян, які гвалтували дітей на очах у батьків. Українців, які хочуть виїхати за кордон, щоб вижити.
Який же ж ти покидьок...
07.03.2024 15:45 Ответить
Да, с шашликамі как-то нікрасіва палучілась
07.03.2024 16:05 Ответить
досі будемо ікати тими паскудними ЗЄліними шашликами?
чи вже пора за розум взятись і битись далі ?
а до шашликів ми повернемось, хоч 20 травня цього року, якщо бажаєте
я не проти

до речі, хто буде захищати дітей, дружин та батьків дезертирів ? їх квартиру чи корову ?
що знову доброволець Микола, якого ви вважаєте дурачком ?

закінчуються добровольці Миколи....
07.03.2024 17:04 Ответить
це бєсполєзно, ця країна приречена, на жаль. Один в полі не воїн, а братись за голову лохторат і не планує, тому класти за них життя, як мінімум це, безугло...
07.03.2024 17:07 Ответить
Перший раз я попав в КГБ у 1976 р., коли був молодий та дурний студент. Попав нізащо, але за націоналізм, хоча навіть не знав який той жовтоблакитний прапор і тризуб. Але вийшовши із кабінету слідчого став реально антисовєтчиком та націоналістом і брав участь у всіх революціях, заворушеннях і навіть дрібних провокаціх. Були часи за кучми, коли на "велелюдних мітингах" всі присутні здоровались один з одним за руку.
Але ніколи не вважав що Україна приречена.
Зараз я вже геть старий, але із подивом побачив як мої аполітичні російськомовні (по вулиці) діти та їх знайомі після 24.02.22 стали україномовними і Патріотами - хтось бьється на фронті, хтось вже загинув, інші активно займаються волонтерством.
Виросли нові генерації Патріотів і їх в рази більше ніж було нас.

Україна це склянка, яка наполовину повна чи порожня - Вам судити
07.03.2024 17:22 Ответить
повна звичайно!
08.03.2024 00:39 Ответить
Поверь, можно говорить Слава Украине и держать дулю в кармане. Просто люди приспособились до нынешних трендов и тенденций, приспосабливаются как могут, но это не значит, что они любят эту страну, а тем более готовы отдать за нее жизнь.
08.03.2024 12:12 Ответить
Даст, скажіть будь ласка, яку посаду займаєте, на якому напрямку воюєте?
Якщо не воюєте, то чому?
Просто цікаво.
08.03.2024 08:20 Ответить
Ну почитайте уважніше що пише Даст, якщо в 1976 він був студентом, то цей людині вже 70 років мінімум.
09.03.2024 03:46 Ответить
Одні взяли 24 лютого 2022 з камазів на Оболоні перший раз в руки автомати і одразу пішли битися з орками, а інші на третій рік війни шашликами майськими марять коли в України є міліонна армія і всі можливості битися з орками. Рєчі твої паскудно-ЗЄльоні, міл чєловєк...
Отам на Тисі треба встановити: "Кожному своє" - ганебна смерть у річці
07.03.2024 17:00 Ответить
Бгг, такими темпами раки у Тисі скоро будуть їсти прикордонних вертухаїв
07.03.2024 18:28 Ответить
Дивний ти чєл. Спочатку пропонуєш каструвати українців, потім мені дорікаєш що я зелену хню підтримую... Що там в тебе в голові, що така каша
08.03.2024 18:15 Ответить
Тобто шашличку ти так і не спробував тому образився і вирішив залізти в бейбібокс?
07.03.2024 17:18 Ответить
Кріштопа, не скигли, ти думаєш що усі хочуть війни чи йти на фронт? Чому одні усвідомлюють, що іншої дороги щоб захистити свої домівки не має, це тільки в ухилянтів є мантра про те що "ваевать за депутатов не пойду", "я никому ничего не должен" і так далі. Думають здриснути за кордон,а їх домівки нехай інші захищають поки вони будуть по Польщах в кафе сидіти пивко посасувати. не тільки ухилянти відчувають всі тяготи цієї війни,хоча ухилянти її не відчувають,не тільки ухилянтам не дуже подобається влада,але чомусь одні ідуть на фронт і роблять свою роботу,а ухилянтські гієни скиглять і ниють, що вони нікому нічого не винні. Тікай уже нахрен звідси щоб тебе тут не було і видно. Тобі і таким як ти в Україні в любому випадку життя нормального більше не буде, ухилянт це клеймо на все життя якщо люди дізнаются про твоє нутро і відношення до війни коли йшли бойові дії. Ти будеш на регулярній основі получати піздюляторів від ветеранів,підсрачників і лящів, так що моя тобі порада вали нахер і живи собі десь там де усім насрати на те що ти ухилянт, в повоєнній Україні в суспільства буде відчуття повишеної справедливості,спитають з усіх,з влади,з ухилянтів і так далі
07.03.2024 17:29 Ответить
+ 100 !

Ти будеш на регулярній основі получати піздюляторів від ветеранів,підсрачників і лящів, так що моя тобі порада вали нахер і живи собі десь там

а так і буде, будуть лупити ухилянтів в абщєствєнном транспорті і ніхто навіть слова не скаже
07.03.2024 17:39 Ответить
Почни лупити ухилянтів з Верховного Чотириразового Ухилянта, який сам ухилявся і країну готував не до війни, а до шашликів і стелив дороги для російських танків, наварюючи своїй зеленій банді міліарди на Великому Крадівництві.
Якщо країною керує Верховний Ухилянт, то що можна вимагати від рядового ухилянта?
І кастрацію треба починати з голови, а не з низу. Бо внизу то вже результат, а причина в голові. Отже боротися треба починати з причинами, а не з наслідками.
07.03.2024 20:23 Ответить
Я дивлюсь ботні набігло, що не розуміють навіть суті розмови.
Зараз ці дебіли пропонують каструвати виїжджаючих українців, а за якихось 30 років будуть з гордістю казати "ось це наші канадські українці, науковці, винахідники та справжні патріоти, генофонд нації".
Так що пан Андрійко, йди у дупу зі своїми особистими накидами.
08.03.2024 18:21 Ответить
о ще одна мамця Тереза знайшлась !
що вбогих дезертирів стало жалко ?
тут ще радикальніші пропозіції щодо потенційних втоплеників є:

07.03.2024 17:08 Ответить
заспокойся, мене і близько до ТЦК не підпустять - навіщо їм зайвий клопіт
07.03.2024 17:27 Ответить
А навіщо тцк? Можна піти проти орків вмотивованим камікадзе. НУ або не пи..діти
07.03.2024 18:27 Ответить
07.03.2024 15:35 Ответить
07.03.2024 17:35 Ответить
На заставці якась інша жінка ??
07.03.2024 20:15 Ответить
Бідна дічина, не знайшла себе у мирному житті.
Надя савченко повторюється. Щось для України це вже становиться нормою.
07.03.2024 23:15 Ответить
Яка норма ? На фронті 5 тис. на різних посадах.
07.03.2024 23:42 Ответить
Норма це те що нікого таке вже не дивує.
08.03.2024 00:01 Ответить
Так. Вони і в мирний час служили. А під час великої війни тим більше.
08.03.2024 19:36 Ответить
Так про цеі мова - не знайшли себе у своїх ролях і долях по життю і пішли туди де традиційно служать чоловіки.
15.03.2024 00:26 Ответить
У мирний час було 60 тис. Зараз наче менше.

В армії жінки, насправді, завжди служили, чи працювали.

До речі. Чимало військових-чоловіків були і є явно не на своєму місці. Якось так.
15.03.2024 19:47 Ответить
Згоден, жінки служили в армії з часів жовтневого перевороту комуняк але здебільшого санітарками, зв'язківцями, штабістами, харчове забезпечення і т.п.
Кулеметниця Анка при Чапаєві то було виключення з правил.
15.03.2024 21:15 Ответить
Майбутня королева Англії автівку водила і в шпиталі працювала. Є фото в однострої.
16.03.2024 12:46 Ответить
Все правильно - ключеве слово "працювала в госпіталі".
17.03.2024 03:10 Ответить
ну и где те кто ныли, "а почему бабы не на фронте"?
08.03.2024 00:43 Ответить
5 тис. із 20 млн
08.03.2024 09:03 Ответить
из 20 млн??😂 хорошо посчитали?
14.03.2024 00:38 Ответить
а я все одно не піду, мабуть, напевно - але невпевнено
08.03.2024 01:23 Ответить
 
 