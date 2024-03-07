Штурмовик Пантера о боях за Клещиевку и Курдюмовку: "Я сама знаю, где мое место". ВИДЕО

Алена (позывной Пантера) до полномасштабного вторжения была кинологом в Национальной полиции. Сейчас она штурмовик полка "Цунами" бригады НПУ "Лють", участвовала в боях за Клещиевку и Курдюмовку, выводила группы по минному полю, несмотря на контузию, тянула на себе раненого побратима и вынуждена была возвращаться назад, чтобы помочь с эвакуацией других.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью для "Бутусов плюс" Пантера рассказала о самом тяжелом бое, гендерных стереотипах в отношении женщины в штурмовом подразделении, а также почему больше никогда не вернется к собакам.

