Штурмовик Пантера о боях за Клещиевку и Курдюмовку: "Я сама знаю, где мое место". ВИДЕО
Алена (позывной Пантера) до полномасштабного вторжения была кинологом в Национальной полиции. Сейчас она штурмовик полка "Цунами" бригады НПУ "Лють", участвовала в боях за Клещиевку и Курдюмовку, выводила группы по минному полю, несмотря на контузию, тянула на себе раненого побратима и вынуждена была возвращаться назад, чтобы помочь с эвакуацией других.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью для "Бутусов плюс" Пантера рассказала о самом тяжелом бое, гендерных стереотипах в отношении женщины в штурмовом подразделении, а также почему больше никогда не вернется к собакам.
П.С, а по фактам ты ничего ей не предъявишь потому что форму можна постирать после выхода, интервью не с окопа писалось, а маникюр у баб на фронте я своими глазами видел - для наших женщин это норма.
П.С.С. маникюр можешь себе тоже сделать, тебе можно, никто не осудит )))
Інтерв'ю записано між бойовими. Вона жінка, жінки ******* виглядати красиво.
навіть в совєцькі армії не служив?
так ти савсєм плоскостопий! і як тільки за клавою сидиш ? не падаєш ?
Який же ж ти покидьок...
чи вже пора за розум взятись і битись далі ?
а до шашликів ми повернемось, хоч 20 травня цього року, якщо бажаєте
я не проти
до речі, хто буде захищати дітей, дружин та батьків дезертирів ? їх квартиру чи корову ?
що знову доброволець Микола, якого ви вважаєте дурачком ?
закінчуються добровольці Миколи....
Але ніколи не вважав що Україна приречена.
Зараз я вже геть старий, але із подивом побачив як мої аполітичні російськомовні (по вулиці) діти та їх знайомі після 24.02.22 стали україномовними і Патріотами - хтось бьється на фронті, хтось вже загинув, інші активно займаються волонтерством.
Виросли нові генерації Патріотів і їх в рази більше ніж було нас.
Україна це склянка, яка наполовину повна чи порожня - Вам судити
Якщо не воюєте, то чому?
Просто цікаво.
Отам на Тисі треба встановити: "Кожному своє" - ганебна смерть у річці
Ти будеш на регулярній основі получати піздюляторів від ветеранів,підсрачників і лящів, так що моя тобі порада вали нахер і живи собі десь там
а так і буде, будуть лупити ухилянтів в абщєствєнном транспорті і ніхто навіть слова не скаже
Якщо країною керує Верховний Ухилянт, то що можна вимагати від рядового ухилянта?
І кастрацію треба починати з голови, а не з низу. Бо внизу то вже результат, а причина в голові. Отже боротися треба починати з причинами, а не з наслідками.
Зараз ці дебіли пропонують каструвати виїжджаючих українців, а за якихось 30 років будуть з гордістю казати "ось це наші канадські українці, науковці, винахідники та справжні патріоти, генофонд нації".
Так що пан Андрійко, йди у дупу зі своїми особистими накидами.
що вбогих дезертирів стало жалко ?
тут ще радикальніші пропозіції щодо потенційних втоплеників є:
Надя савченко повторюється. Щось для України це вже становиться нормою.
В армії жінки, насправді, завжди служили, чи працювали.
До речі. Чимало військових-чоловіків були і є явно не на своєму місці. Якось так.
Кулеметниця Анка при Чапаєві то було виключення з правил.