"Для врага "Паладины" - это сладкий пирожочек, он очень тщательно его ищет", - артиллеристы 5 ОШБр о работе на одной из лучших артустановок НАТО. ВИДЕО
Одной из лучших артиллерийских установок НАТО является M109A6 Paladin. Она стоит на вооружении украинской армии уже больше года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Українського свідка".
Артиллерийский дивизион 5 ОШБр, работающий на Бахмутском направлении, использует в своей работе одну из лучших артиллерийских установок НАТО – M109A6 Paladin (США). Она может вести огонь на расстоянии до 30 км. У Украины эта техника на вооружении уже больше года.
"Паладины" просты в использовании и обслуживании, - рассказывает Сергей с позывным "7-40". – Они оснащены компьютерами, поэтому работают быстро. Благодаря своей конструкции они также очень устойчивы".
Вместе с родителями и братом парень пережил оккупацию Херсона - теперь у него есть мощная мотивация воевать - мстить. Его брат тоже в армии, но работает на другом направлении.
"Попасть по врагу - это, конечно, приятно, - говорит "7-40". - Но самое приятное - это услышать благодарность от пехоты, потому что мы их защита".
Артиллеристы говорят, что цели этой САУ – это, в первую очередь, живая сила, склады и БК (боекомплекты).
"Для врага "Палладины" - это сладкий пирожочек, он очень тщательно его ищет, - говорит артиллерист Эдгар с позывным "Блогер". - Но мы находим врага первыми".
Эдгар рассказывает, что идти в ВСУ не страшно. "Иногда это даже весело, - говорит он. - Здесь у меня есть побратимы, которых я никогда ни на кого не променяю. Со многими друзьями из гражданской жизни я общаться перестал. А тут у меня появились новые братья по духу и вере".
Бережи Бог, вас, Сергію, твоїх рідних та побратимів !
Героям Слава !