12 590 20

Уничтоженная вражеская БМП-2 и остатки российского десанта на донецком направлении. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снята уничтоженная вражеская БМП-2 с десантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно тела трех оккупантов вблизи уничтоженной бронемашины. Видно, что тела двух захватчиков очень обгорели.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Автор: 

армия РФ (20316) уничтожение (7674) БМП (407)
Топ комментарии
+9
Як в тому анекдоті - заходить украінець у поізді в купе - а там 3 негри сидять - питає - хлопці шо в вас тут горіло
07.03.2024 16:26 Ответить
07.03.2024 16:26 Ответить
+7
горячие головы
07.03.2024 16:20 Ответить
07.03.2024 16:20 Ответить
+7
Дисклеймер должен быть следующим:
Это видео повышает устойчивость психики лиц с неустойчивой психикой.
07.03.2024 16:28 Ответить
07.03.2024 16:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
07.03.2024 16:20 Ответить
07.03.2024 16:26 Ответить
07.03.2024 16:28 Ответить
Deep frying, well done!
07.03.2024 16:30 Ответить
07.03.2024 16:30 Ответить
AC/DC
07.03.2024 16:33 Ответить
07.03.2024 16:33 Ответить
есс.. хайвей ту хелл....)))))))))))))))))))
07.03.2024 21:53 Ответить
07.03.2024 21:53 Ответить
Нічого там 18+ немає. За два роки АКТИВНОЇ війни, там максимум 14+
07.03.2024 16:38 Ответить
07.03.2024 16:38 Ответить
07.03.2024 16:39 Ответить
07.03.2024 16:39 Ответить
Хробакам кацарилих вже смаженими подають- оце я розумію сервіс !
07.03.2024 16:42 Ответить
07.03.2024 16:42 Ответить
Все добре, тільки мало їх підсмажилось.
07.03.2024 16:49 Ответить
07.03.2024 16:49 Ответить
це ж залишки...
07.03.2024 16:54 Ответить
07.03.2024 16:54 Ответить
Чому .... Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

все нормально і за планом - патерь нет .... солдати "другої армії світу" "відпочивають" на родючій Українській землі.
07.03.2024 18:40 Ответить
07.03.2024 18:40 Ответить
За чим, з болота, вдерлося до Мирної України, оте убоге, від сруськага міра, те і отримало, від Мирних Хліборобів!!
Слава Україні! Українці захищають СВОЇ РОДИНИ від орків!!
07.03.2024 18:46 Ответить
07.03.2024 18:46 Ответить
до квартир на Хрещатике и в Одессе чуть-чуть не добежали
07.03.2024 19:14 Ответить
07.03.2024 19:14 Ответить
07.03.2024 19:35 Ответить
07.03.2024 19:35 Ответить
+18 уже можно забыть, жизнь другая.
07.03.2024 20:27 Ответить
07.03.2024 20:27 Ответить
 
 