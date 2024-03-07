Уничтоженная вражеская БМП-2 и остатки российского десанта на донецком направлении. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой снята уничтоженная вражеская БМП-2 с десантом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно тела трех оккупантов вблизи уничтоженной бронемашины. Видно, что тела двух захватчиков очень обгорели.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
Это видео повышает устойчивость психики лиц с неустойчивой психикой.
все нормально і за планом - патерь нет .... солдати "другої армії світу" "відпочивають" на родючій Українській землі.
Слава Україні! Українці захищають СВОЇ РОДИНИ від орків!!
Демократы паникуют - повторяется 1968 год, Тогда на волне борьбы за гражданские права прекращение войны во Вьетнаме съезд Демпартии в Чикаго был ввергнут в полный хаос. Сейчас такой же хаос образуется из-за войны в Газе и Украине.