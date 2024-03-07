Уничтоженная вражеская БМП-2 и остатки российского десанта на донецком направлении. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой снята уничтоженная вражеская БМП-2 с десантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно тела трех оккупантов вблизи уничтоженной бронемашины. Видно, что тела двух захватчиков очень обгорели.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

