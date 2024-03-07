РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7964 посетителя онлайн
Новости Видео Война
6 842 21

Годовщина гибели Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи): в Киеве провели панихиду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

7 марта 2023 года на Бахмутском направлении в бою с российскими оккупантами погиб Герой Украины командир спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи. Сегодня в Украине чтят память павшего Героя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Киеве возле Аскольдовой могилы чтят память Героя Украины командира спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Смотрите также: С Героем Украины Дмитрием Коцюбайло (Да Винчи) попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 7 марта 2023 года стало известно, что на Донбассе погиб Герой Украины, легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло.

21 февраля журналистка Виолетта Киртока записала с ним интервью. Цензор.НЕТ публиковала последнее интервью Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи): ВИДЕОВЕРСИЯ и ТЕКСТОВАЯ ВЕРСИЯ.

10 марта с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом (Да Винчи) простились в Киеве. В этот же день Зеленский наградил Крестом боевых заслуг Дмитрия Коцюбайла (Да Винчи) (посмертно).

В апреле фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове, а в июне в Харькове переименовали улицу в честь Дмитрия Коцюбайла (Да Винчи).

Сегодня, 7 марта 2024 года, в Киеве провели панихиду в годовщину гибели военного Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", похороненного на Аскольдовой могиле, сообщает Суспільне.

Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панихида в годовщину гибели Да Винчи (Михаила Коцюбайла) на Аскольдовой могиле в Киеве, 7 марта 2024 года

Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року
Панахида в річницю загибелі Да Вінчі (Михайла Коцюбайла) на Аскольдовій могилі в Києві, 7 березня 2024 року

Автор: 

память (1501) панихида (66) Коцюбайло Дмитрий (61)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
07.03.2024 16:50 Ответить
+19
Слава нашим, полеглим Захисникам України!!
Год назад, 6 марта 2023 г., мир увидел, как проклятые рашисты расстреливали украинских военных Александра Мациевского.
Его последними словами были "Слава Украине!"
ГЕРОЯМ СЛАВА! (С)
Памятаймо Героїв, які життя поклали, захищаючи нас від орків сруськага міра!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
07.03.2024 16:59 Ответить
+18
Світла та вічна пам'ять Герою України! Низький уклін захиснику.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як швидко зараз летить час... наче вчора загинув Герой, а вже рік минув.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:46 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 16:50 Ответить
Світла та вічна пам'ять Герою України! Низький уклін захиснику.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:51 Ответить
Слава нашим, полеглим Захисникам України!!
Год назад, 6 марта 2023 г., мир увидел, как проклятые рашисты расстреливали украинских военных Александра Мациевского.
Его последними словами были "Слава Украине!"
ГЕРОЯМ СЛАВА! (С)
Памятаймо Героїв, які життя поклали, захищаючи нас від орків сруськага міра!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
07.03.2024 16:59 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 17:21 Ответить
Горіть у пеклі усі кацапи. Дмитро із неба захищає Україну 🙏
показать весь комментарий
07.03.2024 17:25 Ответить
Куча людей погибло, а они носятся с одним человеком. Стыдоба. Дети вот недавно в Одессе.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:34 Ответить
Это мышление тусовочки, когда только члены тусовочки живые люди, а остальные мусор, худшее что есть в Украине. Клановое мышление.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:35 Ответить
Так він прібліжонний до Зеклоуна, як сцирський
показать весь комментарий
08.03.2024 07:19 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 17:51 Ответить
А " удовиця" маліна відібрала таки квартиру у родини Дмитра?
показать весь комментарий
07.03.2024 18:11 Ответить
Світла Пам'ять Герою і щира подяка за захист України. Простий хлопець, доброволець, який так хотів для неї волі, що поклав на вівтар свободи своє життя. Царство Небесне тобі, легендарний Да Вінчі 💔💙💛
показать весь комментарий
07.03.2024 18:21 Ответить
Ви б краще поспiлкувались з тим хто його знав, або почитали тих хто його знав.

Iншого тут й бути не могло.
показать весь комментарий
07.03.2024 22:04 Ответить
Слава ,Дмитру на віка!
показать весь комментарий
07.03.2024 18:27 Ответить
А де його рідні, мати, брати і сестри. Адже не можна вважати родичкою дівчину з я кою він навіть не заручився, і яка тепер грає роль єдиної родички.
показать весь комментарий
07.03.2024 18:42 Ответить
вони всі з далекого села Тернопільської області, їм не просто добиратися в Київ , дуже прості і виховані люди.

дякуємо за такого воїна
показать весь комментарий
07.03.2024 19:30 Ответить
Вічна Слава і світла пам'ять Герою України ДМИТРУ КОЦЮБАЙЛУ !
показать весь комментарий
07.03.2024 22:29 Ответить
Уже рік 😥😥😥
Вічна пам'ять!!
показать весь комментарий
08.03.2024 02:23 Ответить
Ви б так Мацієвського вшанували, а не жополиза зеленського
показать весь комментарий
08.03.2024 07:21 Ответить
А інших захисників що немає? Чому лише цього постійно піарять? Може тому що перед смертю Зелю та єрмака облизував. Слава всім захисникам, а тільки не улюбленцям влади
показать весь комментарий
08.03.2024 08:25 Ответить
 
 