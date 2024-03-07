Годовщина гибели Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи): в Киеве провели панихиду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

7 марта 2023 года на Бахмутском направлении в бою с российскими оккупантами погиб Герой Украины командир спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи. Сегодня в Украине чтят память павшего Героя.

В Киеве возле Аскольдовой могилы чтят память Героя Украины командира спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Вечером 7 марта 2023 года стало известно, что на Донбассе погиб Герой Украины, легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло.

21 февраля журналистка Виолетта Киртока записала с ним интервью. Цензор.НЕТ публиковала последнее интервью Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи): ВИДЕОВЕРСИЯ и ТЕКСТОВАЯ ВЕРСИЯ.

10 марта с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом (Да Винчи) простились в Киеве. В этот же день Зеленский наградил Крестом боевых заслуг Дмитрия Коцюбайла (Да Винчи) (посмертно).

В апреле фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове, а в июне в Харькове переименовали улицу в честь Дмитрия Коцюбайла (Да Винчи).

Сегодня, 7 марта 2024 года, в Киеве провели панихиду в годовщину гибели военного Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", похороненного на Аскольдовой могиле, сообщает Суспільне.

Панихида в годовщину гибели Да Винчи (Михаила Коцюбайла) на Аскольдовой могиле в Киеве, 7 марта 2024 года
















