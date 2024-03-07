Годовщина гибели Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи): в Киеве провели панихиду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
7 марта 2023 года на Бахмутском направлении в бою с российскими оккупантами погиб Герой Украины командир спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи. Сегодня в Украине чтят память павшего Героя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Киеве возле Аскольдовой могилы чтят память Героя Украины командира спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".
Вечером 7 марта 2023 года стало известно, что на Донбассе погиб Герой Украины, легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло.
21 февраля журналистка Виолетта Киртока записала с ним интервью. Цензор.НЕТ публиковала последнее интервью Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи): ВИДЕОВЕРСИЯ и ТЕКСТОВАЯ ВЕРСИЯ.
10 марта с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом (Да Винчи) простились в Киеве. В этот же день Зеленский наградил Крестом боевых заслуг Дмитрия Коцюбайла (Да Винчи) (посмертно).
В апреле фонтан, посвященный Герою Украины Да Винчи, открыли во Львове, а в июне в Харькове переименовали улицу в честь Дмитрия Коцюбайла (Да Винчи).
Сегодня, 7 марта 2024 года, в Киеве провели панихиду в годовщину гибели военного Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", похороненного на Аскольдовой могиле, сообщает Суспільне.
Год назад, 6 марта 2023 г., мир увидел, как проклятые рашисты расстреливали украинских военных Александра Мациевского.
Его последними словами были "Слава Украине!"
ГЕРОЯМ СЛАВА! (С)
Памятаймо Героїв, які життя поклали, захищаючи нас від орків сруськага міра!!
Слава Україні!
Iншого тут й бути не могло.
дякуємо за такого воїна
Вічна пам'ять!!