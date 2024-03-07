Залужный хотел, чтобы его назначили на дипломатическое направление, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 743-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ежедневное видеообращение было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня согласовал кандидатуру посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя - дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться.

И есть сегодня несколько указов, о которых следует сказать. Подписал два указа о награждении государственными наградами наших воинов – еще 520 военнослужащих Вооруженных сил. Каждый и каждая заслуживают нашей благодарности и уважения. И сегодня есть указ об увольнении в запас срочников - тех, кто был призван на военную службу еще до начала полномасштабного вторжения.

Сейчас, по просьбе военного командования, нужно несколько недель на подготовительные процедуры – на замену людей с точки зрения оборонительных задач, и с апреля срочники будут направлены в запас. Знаю, что часть подписали контракт о службе в Силах обороны. Благодарен каждому.

Спасибо каждому и каждой, кто в Украине и с Украиной! Слава всем, кто воюет и работает ради нашего государства и людей!" - сказал Зеленский.

