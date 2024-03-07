РУС
FPV-дрон "Дикие Шершни" атакует российский танк, после чего он подрывается на мине. ВИДЕО

Подразделение BULAVA из ОПБр имени Богдана Хмельницкого уничтожило российский танк с помощью FPV-дрона "Дикие Шершни" и мин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, перед тем как эвакуироваться, экипаж танка пустил его накатом на украинские позиции, но машина подорвалась на мине.

На этом видео хорошо видна эффективность применения дрона в комплексе с минированием путей.

Присоединиться к сбору на дроны можно ниже.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb 

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

уничтожение (7674) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (228)
Так сказать спочатку приправили потім підсмажили.
07.03.2024 21:40 Ответить
Стейк нормально підсмажений весь у крові з гімном уперемішку.
07.03.2024 22:33 Ответить
FPV-дрон "Дикі Шершні" атакує російський танк, після чого він підривається на міні

От би ще після цього у нього влучила КАБ, потім ракета, а наприкінці - палаючий літак!
07.03.2024 21:45 Ответить
А потім підводний човен затягнув його на дно ....
07.03.2024 22:03 Ответить
І на останок ***** з мавзолеєм.
07.03.2024 22:31 Ответить
Ненажерливий як усі орки, замало йому дрона, міну ще подавай на закусь.
07.03.2024 22:30 Ответить
кацапи вівели до бою т-34 а щоб ніхто не догадався начепили якйись капелюх на башту
