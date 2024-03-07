FPV-дрон "Дикие Шершни" атакует российский танк, после чего он подрывается на мине. ВИДЕО
Подразделение BULAVA из ОПБр имени Богдана Хмельницкого уничтожило российский танк с помощью FPV-дрона "Дикие Шершни" и мин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, перед тем как эвакуироваться, экипаж танка пустил его накатом на украинские позиции, но машина подорвалась на мине.
На этом видео хорошо видна эффективность применения дрона в комплексе с минированием путей.
Присоединиться к сбору на дроны можно ниже.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
